España despliega 1.600 militares en Eslovaquia y Hungría en una operación de la OTAN para reforzar la defensa ante la amenaza rusa

El despliegue de 1.600 militares españoles en Eslovaquia y Hungría en una operación de la OTAN (EMAD)

El despliegue de 1.600 militares españoles y más de 300 vehículos marca el inicio de la operación ‘Strong Lineage 26’, una maniobra de gran relevancia dentro de la OTAN. El movimiento estratégico comenzó en los últimos días y se prolongará durante dos semanas, movilizando tropas y medios hacia Eslovaquia y Hungría. El objetivo principal de esta operación es verificar la capacidad de la Brigada Multinacional Eslovaquia (MN BDE SVK), unidad que España lidera desde julio de 2024.

La operación implica la participación de siete países: España, República Checa, Eslovaquia, Eslovenia, Portugal, Rumanía y Turquía. Sus distintas fuerzas armadas han activado sus procedimientos nacionales para garantizar el traslado, la integración y la transferencia de fuerzas a la cadena de mando de la OTAN. España juega un papel clave en esta misión, que en los últimos meses está siendo renovada ante la amenaza rusa.

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Coordinación internacional con protagonismo español

El despliegue estratégico de la OTAN en el este de Europa ha situado a España en un papel central, tanto en la coordinación como en la ejecución de la operación ‘Strong Lineage 26’. El contingente español, compuesto por 1.600 militares y más de 300 vehículos, embarcó en el puerto de Almería y cruzó el Mediterráneo hasta llegar a Koper, en Eslovenia. Desde allí, convoyes terrestres trasladan los recursos hasta los campos de maniobras de Lešť, en Eslovaquia, y Croft, en Hungría.

La base del contingente español es la Brigada ‘Rey Alfonso XIII’ de la Legión (BRILEG), con sede en Viator, Almería. El despliegue, que se extenderá hasta el 24 de mayo, quedará bajo el mando del general de la Legión José Agustín Carreras Postigo, quien dirigirá la Brigada Multinacional Eslovaquia (MN BDE SVK). En el ejercicio participan cerca de 2.900 militares de España y los otros siete países, de manera que el peso militar recae sobre los soldados españoles.

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El objetivo es que el Mando Supremo Aliado en Europa (SACEUR) evalúe la preparación para el combate de la brigada, verificando aspectos como la activación, la proyección estratégica y la coordinación logística y operativa. La operación requiere una importante planificación, que incluye la sincronización de medios marítimos, navales y aéreos, así como la gestión de acuerdos legales y colaboraciones multinacionales, en un entorno de especial tensión.

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Despliegue ante la amenaza rusa

Este despliegue se refuerza con unidades del Ejército de Tierra procedentes de distintas regiones, preparadas para sumarse rápidamente si la situación lo exige. El incremento de la presencia multinacional en el campo de maniobras de Lešť permitirá a la brigada operar con plena capacidad. La misión busca remarcar el compromiso de una de las brigadas de la OTAN en el flanco oriental, en el actual contexto de tensión con Rusia.

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En los últimos meses, el Kremlin ha invadido el espacio aéreo de países de la Alianza situados en el flanco este de Europa, como Polonia o Estonia, a través de aeronaves o drones. Los equipos españoles han tenido que participar en labores de neutralización de los medios rusos que se aventuraban a acercarse.