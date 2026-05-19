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Maribel Vilaplana asegura en el Congreso que ya contó “todo lo que sabía” en el juicio de la DANA y que sabe cuándo sale su nombre “para tapar algo”

La periodista que estuvo con Carlos Mazón el día que sucedió la DANA ha defendido su posición ajena a las decisiones del president

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Maribel Vilaplana compareciendo en la comisión del Congreso de la DANA (Congreso de los Diputados)
Comparecencia de Maribel Vilaplana en la comisión del Congreso de la DANA (Congreso de los Diputados)

Maribel Vilaplana, la periodista que comió con Carlos Mazón el día de la DANA, ha comparecido en la comisión de investigación del Congreso de los Diputados, pero se ha limitado a recordar que ya contó “todo lo que sabía y más” en su declaración judicial. La periodista ha asegurado que no entiende el motivo por el que ha sido citada en la cámara y ha añadido que sabe cuándo su nombre “aparece para tapar algo”.

Podemos y ERC, aclarando que la citación se debe a la posible cooperación de un testigo que tuvo la “mala suerte” de estar allí, han preguntado de forma más insistente. Vilaplanas se ha limitado a pedirles que recuperen sus respuestas en sede judicial, asegurando que ya ha respondido a todas esas preguntas. Ambos partidos han señalado a supuestas presiones del PP como razón por la que no ha querido abordar las cuestiones planteadas en la Comisión.

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Vilaplana ha comparecido visiblemente emocionada pero asegurando que no quiere en ningún caso victimizarse. La periodista ha defendido que no puede aportar nada nuevo o relevante a la investigación, de manera que considera que no debería haber sido citada. Los diputados han tratado de conseguir algún dato nuevo y relevante, pero sin éxito.

La exconsellera de Interior y Justicia de la Generalitat Valenciana, responsable de Emergencias durante la mortífera DANA de 2024, Salomé Pradas, se ha acogido este lunes a su derecho a no declarar ante la comisión del Congreso (Fuente: Congreso)

La comida con Mazón que la convirtió en testigo

Vilaplana fue citada como testigo clave en la investigación sobre la gestión de la tragedia causada por la DANA en la Comunidad Valenciana. Ese día compartió una extensa comida profesional con el entonces presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, mientras en el exterior se desarrollaba la emergencia. Su declaración es clave porque las autoridades buscan reconstruir la cronología de decisiones adoptadas en las horas críticas del desastre.

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En sus declaraciones y escritos, Vilaplana sostiene que su presencia en la reunión fue una “terrible coincidencia” y asegura que desconocía la magnitud de los hechos mientras permanecía en el restaurante. Precisa que la comida se inició sobre las 15:00 y finalizó cerca de las 18:45. Durante ese tiempo, Mazón recibió varias llamadas, pero Vilaplana afirma que no escuchó referencias a la DANA ni a situaciones de emergencia, y que la conversación se centró en asuntos de comunicación y fútbol. Después de la comida, Mazón la acompañó hasta el parking antes de dirigirse al Palau.

Vilaplana ha denunciado públicamente la presión y el acoso sufridos tras el suceso, lo que la llevó a ser hospitalizada por una crisis de ansiedad. Asociaciones de víctimas la acusan de ocultar información y de haber retrasado el esclarecimiento de los hechos, especialmente tras modificar su versión respecto al horario del encuentro, lo que ha generado desconfianza entre los afectados.

El caso ya derivó hace meses en un debate público y judicial sobre la responsabilidad de los dirigentes, mientras Vilaplana insiste en que no tuvo capacidad de decisión, aunque asume la carga emocional de haber estado presente en ese momento clave para la sociedad valenciana. En sus respuestas en el Congreso ha vuelto a apoyarse en esta misma explicación, pidiendo que recurran a su declaración judicial para conocer sus aportaciones.

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