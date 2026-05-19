España

Los riesgos para la salud de levantarse a las cinco de la mañana todos los días

El ritmo biológico influye sobre los hábitos diarios más allá de los propios horarios de sueño

Guardar
Google icon
Un joven apagando el despertador
Un joven apagando el despertador (Magnific)

No es necesario scrollear durante mucho tiempo en TikTok para toparse con algún gurú de Internet que recomienda levantarnos a las 5 de la mañana para aprovechar al máximo el día. Tras estos mensajes suelen estar hombres jóvenes que muestran su rutina: unos burpees, una ducha de agua fría y un poco de lectura de autoayuda para “superarse a sí mismos”. En la cara opuesta de la moneda, los trabajadores que no tienen más remedio que madrugar para ir al trabajo a esas horas.

La ciencia no entra en el debate sobre si despertarse a las cinco de la mañana aumenta o no la productividad, pero sí en sus posibles riesgos para la salud. De hecho, no todas las personas obtienen beneficios por iniciar su jornada a las cinco de la mañana. Existen datos respaldados por la genética que indican que el cronotipo (es decir, la inclinación natural a sentirse despierto o somnoliento en determinados momentos del día) se hereda y cambia a lo largo de la vida. Así, mientras los adolescentes presentan tendencias hacia horarios más tardíos, los adultos mayores suelen adelantarlos.

PUBLICIDAD

Como explica en un artículo para The Conversation el investigador Christoph Randler, de la Universität Tübingen de Alemania, el cronotipo marca diferencias significativas en el comportamiento y el rendimiento. Las personas matutinas suelen levantarse temprano y experimentar sensación de alerta poco después. Incluso pueden hacerlo incluso en fines de semana sin ayuda de un despertador. Por el contrario, los nocturnos obtienen una mayor energía en las últimas horas del día, lo que puede llevarles a rendir más en actividades nocturnas.

Las investigaciones recogidas por The Conversation muestran que los matutinos manifiestan mejores resultados académicos y presentan una menor prevalencia de consumo de sustancias como tabaco, alcohol y drogas. Además, suelen hacer ejercicio de manera más habitual. En cambio, los vespertinos experimentan tasas más elevadas de agotamiento y reportan peores estados de salud mental y física. Una causa frecuente es la desalineación crónica con horarios laborales o escolares establecidos, lo que propicia privación de sueño, acumulación de fatiga y aumento del estrés.

PUBLICIDAD

Dr López Rosetti - Dormir Bien

El ritmo biológico más allá del sueño

Las divergencias no se limitan al sueño, pues el cronotipo también se asocia con tendencias en el carácter, como la puntualidad, la procrastinación o la adhesión a planes. Estas características refuerzan la influencia del ritmo biológico sobre los hábitos diarios más allá de los propios horarios de sueño.

Intentar adoptar rutinas tempranas no garantiza los mismos beneficios de quienes lo hacen de manera natural. Las personas con cronotipos vespertinos o intermedios que fuerzan despertadores prematuros pueden desarrollar deuda de sueño y notar problemas de concentración y ánimo con el tiempo. La clave, según el artículo, está en que la productividad óptima no nace únicamente del madrugón, sino de encontrar una sincronía entre el horario laboral y el ritmo biológico personal.

Los experimentos de horarios adelantados producen, en ocasiones, mejoras provisionales asociadas a la motivación inicial, similares a las que emergen tras iniciar un nuevo empleo. Sin embargo, conforme se consolida la rutina, la discordancia entre biología y horario resulta más difícil de sostener. Este desfase entre el reloj interno y el social se conoce como jet lag social. Numerosos estudios lo relacionan con peores resultados académicos y de bienestar, así como con un incremento en la incidencia de enfermedades como diabetes, hipertensión y obesidad. El forzamiento de la rutina matinal puede agravar este desequilibrio, sobre todo en los nocturnos.

Temas Relacionados

DormirEnfermedades y MedicamentosEnfermedades y Medicamentos EspañaEspaña-SaludEspaña-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Diez provincias en riesgo crítico por la falta de médicos de familia: no llegan a cubrir el 5% de sus plazas MIR

La Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria advierte de que, de continuar este ritmo, estas regiones podrían quedarse sin residentes

Diez provincias en riesgo crítico por la falta de médicos de familia: no llegan a cubrir el 5% de sus plazas MIR

Bacalao en salsa de azafrán y gambas, una receta fácil, rica y muy original de disfrutar del pescado

Esta receta está repleta de propiedades nutricionales beneficiosas gracias a su contenido en proteínas magras y ácidos grasos omega-3

Bacalao en salsa de azafrán y gambas, una receta fácil, rica y muy original de disfrutar del pescado

Así es la vida de Laura y Alba: las hijas de Zapatero que tienen una empresa de éxito y viven de propiedad en el mismo barrio de Madrid

Las hermanas Rodríguez Espinosa crecieron en un entorno marcado por la exposición política de su padre y ahora se dedican al sector audiovisual

Así es la vida de Laura y Alba: las hijas de Zapatero que tienen una empresa de éxito y viven de propiedad en el mismo barrio de Madrid

Tres cosas que deberías dejar de hacer si quieres ser más feliz, según un psiquiatra

El doctor Javier Quintero señala que ciertas dinámicas sostenidas en el tiempo dificultan el bienestar personal

Tres cosas que deberías dejar de hacer si quieres ser más feliz, según un psiquiatra

Resultados del Sorteo 2 Super Once: ganadores y números premiados

Aqui los resultados del sorteo dados a conocer por Juegos Once; descubra si ha sido uno de los ganadores

Resultados del Sorteo 2 Super Once: ganadores y números premiados
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Maribel Vilaplana asegura en el Congreso que ya contó “todo lo que sabía” en el juicio de la DANA y que sabe cuándo sale su nombre “para tapar algo”

Maribel Vilaplana asegura en el Congreso que ya contó “todo lo que sabía” en el juicio de la DANA y que sabe cuándo sale su nombre “para tapar algo”

España despliega 1.600 militares en Eslovaquia y Hungría en una operación de la OTAN para reforzar la defensa ante la amenaza rusa

Imputación de Zapatero por el caso Plus Ultra, en directo | Pedro Sánchez pide “respetar el buen nombre” de Zapatero

Zapatero, imputado en el caso Plus Ultra por organización criminal, tráfico de influencias y falsedad documental: la UDEF registra su oficina y la de sus hijas

Un hombre mata a sus padres y deja herido de gravedad a su hijo de siete meses y a otras tres personas en un tiroteo en El Ejido, Almería

ECONOMÍA

Funcas recorta hasta el 2,2% su previsión de crecimiento del PIB para 2026 y eleva al 3,1% la inflación

Funcas recorta hasta el 2,2% su previsión de crecimiento del PIB para 2026 y eleva al 3,1% la inflación

Plus Ultra, la pequeña aerolínea con pérdidas y cientos de reclamaciones cuyo rescate de 53 millones vuelve al foco por la imputación de Zapatero

Las cuatro provincias españolas donde aún puedes comprar una casa por menos de 100.000 euros

Casas más caras de pagar y de mantener: la ONU alerta de que la crisis climática agrava el acceso a la vivienda

El precio más bajo de la gasolina hoy en Madrid, Barcelona y otras ciudades de España este 19 de mayo

DEPORTES

Dani Carvajal, ‘el pitbull de Leganés’ dice adiós al Real Madrid: de poner la primera piedra en Valdebebas a las seis Champions de blanco

Dani Carvajal, ‘el pitbull de Leganés’ dice adiós al Real Madrid: de poner la primera piedra en Valdebebas a las seis Champions de blanco

Enrique Riquelme, listo para presentarse a las elecciones del Real Madrid: “En dos o tres días decidiré si me presento; el aval ya lo tengo, por supuesto”

El mensaje de Marc Márquez a su hermano Álex tras el brutal accidente durante el GP de Cataluña: “Hoy solo doy gracias”

Qué puede hacer Florentino y que no antes de las elecciones a la presidencia del Real Madrid: del posible fichaje de Mourinho a la renovación de Vinicius

Los partidos que podría perderse Lamine Yamal del Mundial 2026: el jugador todavía se encuentra en proceso de recuperación de su lesión en el bíceps femoral