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Las cuatro provincias españolas donde aún puedes comprar una casa por menos de 100.000

Mientras el mercado inmobiliario no para de encarecerse, con un alza del 16,9% en abril según Idealista, algunas zonas mantienen precios que permiten comprar una vivienda por precios asequibles

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Fuencaliente, Ciudad Real (Adobe Stock).
Viviendas en Fuencaliente, Ciudad Real (Adobe Stock).

El precio de la vivienda en venta en España alcanzó los 2.748 euros por metro cuadrado en abril de 2026, un 16,9% más que en el mismo periodo del año anterior y un 1,5% por encima del mes previo, según datos de idealista. El precio más alto de todo el país se registró en las Islas Baleares, con 5.252 euros por metro cuadrado, mientras que por capitales de provincia, Donostia-San Sebastián encabezó el ranking con 6.393 euros por metro cuadrado. Sin embargo, las cifras al otro lado de la tabla presentan perspectivas más esperanzadoras para aquellos que aspiren a comprar casa este año.

La brecha entre el mercado inmobiliario de las grandes ciudades y el interior peninsular no ha dejado de ampliarse. Mientras Madrid y Barcelona consolidan precios de vértigo, cuatro provincias mantienen un precio medio por debajo del umbral de los 1.000 euros por metro cuadrado, lo que permite comprar una casa de tamaño razonable sin superar los seis dígitos. Frente a ese escenario de encarecimiento generalizado, todavía existen provincias donde adquirir una vivienda por debajo de los 100.000 euros es una posibilidad real.

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Ciudad Real y Jaén, las provincias más baratas de España

Ciudad Real lidera el ranking de las provincias más asequibles del país, con un precio medio de 804 euros por metro cuadrado. Su posición geográfica en el corazón de Castilla-La Mancha y una oferta inmobiliaria amplia la convierten en una opción atractiva para compradores con presupuesto ajustado. Con ese precio medio, una vivienda de 100 metros cuadrados cuesta aquí unos 80.400 euros, según señala Idealista.

El economista Santiago Carbó analiza la situación actual del mercado inmobiliario. Advierte sobre "subidas significativas" en los precios de compra y explica cómo la escasez y los altos costos del alquiler y las hipotecas consumen los aumentos salariales de las familias.

Con 876 euros por metro cuadrado, Jaén se posiciona como la segunda provincia más económica para comprar una casa en España. El contraste con otras provincias andaluzas resulta llamativo: Málaga cotiza a 4.121 euros por metro cuadrado y Cádiz a 2.318 euros por metro cuadrado, según los datos del portal inmobiliario. En la provincia jiennense, una vivienda de 80 metros cuadrados tiene un precio medio de unos 70.000 euros, lo que la sitúa entre las más accesibles del sur del país.

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Cuenca y Teruel, más opciones asequibles

La provincia de Cuenca registra un precio medio de 911 euros por metro cuadrado, todavía por debajo del umbral de los 1.000 euros. En los últimos años, varias localidades de la provincia han captado el interés de compradores que buscan teletrabajar desde entornos menos saturados o acceder a una segunda residencia a precios que en otras zonas de España resultan inimaginables. Una casa de 100 metros cuadrados en Cuenca tiene un coste medio de 91.100 euros.

Cierra el grupo Teruel, con 973 euros por metro cuadrado según Idealista. En esta provincia aragonesa, conocida por su lema “Teruel existe”, una vivienda de 90 metros cuadrados en esta provincia tiene un precio medio de 87.570 euros.

El peso de la hipoteca para una casa de 100.000 euros

Aunque los precio parezcan asequibles, comprar una vivienda de 100.000 euros no está al alcance de todos los bolsillos sin planificación previa. Los bancos financian habitualmente hasta el 80% del valor de tasación, lo que obliga al comprador a disponer de un 20% de entrada, es decir, 20.000 euros. A eso se suma entre un 10% y un 12% adicional en concepto de gastos de compraventa (notaría, registro, impuestos), lo que eleva el ahorro total necesario a entre 30.000 y 32.000 euros. Con una hipoteca a 25 años y un tipo de interés fijo en torno al 2,5%, la cuota mensual rondaría los 360 euros, una cifra que aun así se mantiene muy por debajo del esfuerzo hipotecario que exigen los mercados más tensionados.

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