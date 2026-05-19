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Bacalao en salsa de azafrán y gambas, una receta fácil, rica y muy original de disfrutar del pescado

Esta receta está repleta de propiedades nutricionales beneficiosas gracias a su contenido en proteínas magras y ácidos grasos omega-3

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Receta de bacalao con gambas y salsa de azafrán (Magnific)
Receta de bacalao con gambas y salsa de azafrán (Magnific)

El bacalao es un ingrediente fundamental de la cocina española, protagonista de recetas tan emblemáticas como el bacalao al pilpil, el bacalao a la riojana o el bacalao a la gallega. Además, funciona de maravilla en arroces, tortillas de patata, croquetas o empanadas. Hoy prepararemos el bacalao de una manera diferente, acompañado de unas gambas salteadas y de una sabrosa salsa a base de vino blanco, caldo de pescado y unas hebras de azafrán.

Para preparar esta receta en casa podemos emplear bacalao y gambas o langostinos frescos, o bien podemos optar por usar producto de calidad congelado. Sea como sea, el resultado será un riquísimo y saludable, un principal que podemos acompañar con verduras salteadas, arroz cocido o patata para conformar un plato completo que funciona genial tanto para ocasiones especiales como para dar un toque diferente a nuestro menú semanal.

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Nos encontramos, además, ante un plato saludable y lleno de interesantes propiedades nutricionales. El bacalao, al ser rico en proteínas de alta calidad, es particularmente beneficioso para aquellos que buscan mantener o aumentar su masa muscular. Además, destaca por su contenido en ácidos grasos omega-3 y en selenio, un antioxidante que ayuda a proteger las células del daño causado por los radicales libres. En cuanto a las gambas o langostinos, son una excelente fuente de proteínas magras, ya que contienen poca grasa total, lo que los convierte en una opción interesante para dietas de control de peso o planes alimentarios saludables.

Juanlu Marín, pescadero del Mercado de Huelva, responde a nuestras preguntas sobre el pescado fresco

Receta de bacalao en salsa de azafrán y gambas

El bacalao en salsa de azafrán y gambas consiste en lomos de bacalao desalado, cocinados suavemente en una salsa emulsionada con caldo de pescado, hebras de azafrán y gambas peladas. La técnica principal es el pochado y la elaboración de un fondo aromático con azafrán, que da color y aroma únicos al plato.

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Tiempo de preparación

  • Tiempo total: 45 minutos
    • Preparación: 15 minutos
    • Cocción: 30 minutos

Ingredientes

  • 4 lomos de bacalao desalado (aprox. 200 g cada uno)
  • 200 g de gambas peladas
  • 1 cebolla mediana
  • 2 dientes de ajo
  • 400 ml de caldo de pescado
  • 1 vaso pequeño de vino blanco seco (100 ml)
  • 1 pizca generosa de hebras de azafrán
  • 1 cucharada de harina de trigo
  • Aceite de oliva virgen extra
  • Sal y pimienta al gusto
  • Perejil fresco picado (opcional)
  • 1 hoja de laurel

Cómo hacer bacalao en salsa de azafrán y gambas, paso a paso

  1. Seca los lomos de bacalao con papel de cocina y salpimiéntalos ligeramente.
  2. En una sartén amplia, añade aceite de oliva y pocha la cebolla y los ajos picados muy finos junto con el laurel, a fuego medio hasta que estén blandos.
  3. Añade la harina y las hebras de azafrán. Remueve para que la harina se tueste ligeramente y el azafrán suelte su color.
  4. Incorpora el vino blanco y deja que evapore el alcohol durante 2-3 minutos.
  5. Vierte el caldo de pescado caliente poco a poco, removiendo para evitar grumos. Cocina hasta que la salsa espese ligeramente.
  6. Coloca los lomos de bacalao en la salsa con la piel hacia abajo. Cocina 10 minutos a fuego suave, moviendo la sartén en vaivén para ligar la salsa sin romper el pescado.
  7. Añade las gambas peladas y cocina 5 minutos más. Así mantendrán su textura jugosa.
  8. Rectifica de sal y pimienta. Espolvorea perejil fresco justo antes de servir.
  9. Sirve bien caliente, acompañado de patatas cocidas o arroz blanco.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde 4 porciones.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

  • Calorías aproximadas: 320 kcal
  • Proteínas: 32 g
  • Grasas: 12 g
  • Hidratos de carbono: 12 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

Se conserva en la nevera hasta 2 días en recipiente hermético. Calienta suavemente antes de servir para no resecar el pescado. No recomendable congelar por la textura de las gambas y el bacalao.

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