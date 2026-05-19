Bacalao en salsa de azafrán y gambas, una receta fácil, rica y muy original de disfrutar del pescado

Receta de bacalao con gambas y salsa de azafrán (Magnific)

El bacalao es un ingrediente fundamental de la cocina española, protagonista de recetas tan emblemáticas como el bacalao al pilpil, el bacalao a la riojana o el bacalao a la gallega. Además, funciona de maravilla en arroces, tortillas de patata, croquetas o empanadas. Hoy prepararemos el bacalao de una manera diferente, acompañado de unas gambas salteadas y de una sabrosa salsa a base de vino blanco, caldo de pescado y unas hebras de azafrán.

Para preparar esta receta en casa podemos emplear bacalao y gambas o langostinos frescos, o bien podemos optar por usar producto de calidad congelado. Sea como sea, el resultado será un riquísimo y saludable, un principal que podemos acompañar con verduras salteadas, arroz cocido o patata para conformar un plato completo que funciona genial tanto para ocasiones especiales como para dar un toque diferente a nuestro menú semanal.

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Nos encontramos, además, ante un plato saludable y lleno de interesantes propiedades nutricionales. El bacalao, al ser rico en proteínas de alta calidad, es particularmente beneficioso para aquellos que buscan mantener o aumentar su masa muscular. Además, destaca por su contenido en ácidos grasos omega-3 y en selenio, un antioxidante que ayuda a proteger las células del daño causado por los radicales libres. En cuanto a las gambas o langostinos, son una excelente fuente de proteínas magras, ya que contienen poca grasa total, lo que los convierte en una opción interesante para dietas de control de peso o planes alimentarios saludables.

Juanlu Marín, pescadero del Mercado de Huelva, responde a nuestras preguntas sobre el pescado fresco

Receta de bacalao en salsa de azafrán y gambas

El bacalao en salsa de azafrán y gambas consiste en lomos de bacalao desalado, cocinados suavemente en una salsa emulsionada con caldo de pescado, hebras de azafrán y gambas peladas. La técnica principal es el pochado y la elaboración de un fondo aromático con azafrán, que da color y aroma únicos al plato.

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Tiempo de preparación

Tiempo total: 45 minutos Preparación: 15 minutos Cocción: 30 minutos



Ingredientes

4 lomos de bacalao desalado (aprox. 200 g cada uno)

200 g de gambas peladas

1 cebolla mediana

2 dientes de ajo

400 ml de caldo de pescado

1 vaso pequeño de vino blanco seco (100 ml)

1 pizca generosa de hebras de azafrán

1 cucharada de harina de trigo

Aceite de oliva virgen extra

Sal y pimienta al gusto

Perejil fresco picado (opcional)

1 hoja de laurel

Cómo hacer bacalao en salsa de azafrán y gambas, paso a paso

Seca los lomos de bacalao con papel de cocina y salpimiéntalos ligeramente. En una sartén amplia, añade aceite de oliva y pocha la cebolla y los ajos picados muy finos junto con el laurel, a fuego medio hasta que estén blandos. Añade la harina y las hebras de azafrán. Remueve para que la harina se tueste ligeramente y el azafrán suelte su color. Incorpora el vino blanco y deja que evapore el alcohol durante 2-3 minutos. Vierte el caldo de pescado caliente poco a poco, removiendo para evitar grumos. Cocina hasta que la salsa espese ligeramente. Coloca los lomos de bacalao en la salsa con la piel hacia abajo. Cocina 10 minutos a fuego suave, moviendo la sartén en vaivén para ligar la salsa sin romper el pescado. Añade las gambas peladas y cocina 5 minutos más. Así mantendrán su textura jugosa. Rectifica de sal y pimienta. Espolvorea perejil fresco justo antes de servir. Sirve bien caliente, acompañado de patatas cocidas o arroz blanco.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde 4 porciones.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

Calorías aproximadas: 320 kcal

Proteínas: 32 g

Grasas: 12 g

Hidratos de carbono: 12 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

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¿Cuánto tiempo se puede conservar?

Se conserva en la nevera hasta 2 días en recipiente hermético. Calienta suavemente antes de servir para no resecar el pescado. No recomendable congelar por la textura de las gambas y el bacalao.