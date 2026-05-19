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Casas más caras de pagar y de mantener: la ONU alerta de que la crisis climática agrava el acceso a la vivienda

La organización advierte de que los inmuebles mal aislados disparan el gasto energético y aumentan la vulnerabilidad de los hogares frente a los fenómenos extremos

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Un edificio de color crema con carteles de "Se vende" y "Se alquila" en su entrada. A la izquierda, un termómetro digital de poste marca 45°C. Se ven coches y un árbol.
Un termómetro marca 45°C en la calle, mientras un edificio de viviendas exhibe carteles de "Se vende" y "Se alquila" (Imagen Ilustrativa Infobae)

La crisis de vivienda no termina en el precio del alquiler, la hipoteca o la entrada para comprar una casa. También está en el coste de mantenerla habitable cuando suben las temperaturas, se encarece la energía o el edificio no está preparado para resistir el calor, el frío o fenómenos extremos. Un nuevo informe del Programa de Naciones Unidas (ONU) para el Medio Ambiente advierte de que la crisis climática y la de acceso a la vivienda ya no pueden abordarse por separado, porque las casas mal aisladas o poco eficientes no solo contaminan más: también son más caras de mantener y agravan la vulnerabilidad de los hogares con menos ingresos.

El informe, elaborado junto a la Alianza Global para los Edificios y la Construcción, señala que la descarbonización del sector de la edificación se ha ralentizado en los últimos años. En 2024, las emisiones operacionales de los edificios aumentaron un 1%, hasta alcanzar 9,9 gigatoneladas de CO₂. El sector de la edificación y la construcción concentra cerca del 37% de las emisiones globales, el 28% del consumo mundial de energía y casi la mitad de la extracción mundial de materiales.

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La advertencia de la ONU llega en un contexto de crisis mundial de acceso a la vivienda y a la energía. El informe sostiene que mejorar los edificios no solo sirve para reducir emisiones: también puede rebajar la factura energética y proteger mejor a los hogares frente al impacto del cambio climático.

Viviendas mal aisladas, facturas más altas

Una casa poco preparada frente al calor o el frío obliga a gastar más energía para mantener una temperatura adecuada. Esto se nota especialmente en los hogares con menos ingresos, que tienen menos margen para asumir facturas elevadas, reformar la vivienda o mudarse a una casa en mejores condiciones.

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Esta vulnerabilidad tampoco se reparte por igual. El informe señala que las mujeres están sobrerrepresentadas entre los hogares inquilinos de bajos ingresos, las familias monoparentales, las personas mayores y los residentes en asentamientos informales, y se enfrentan además a barreras como la brecha salarial o un menor acceso a financiación, lo que dificulta aún más el acceso a una vivienda adecuada.

El cambio climático puede agravar la crisis habitacional por varias vías. Por un lado, aumenta los riesgos sobre viviendas vulnerables ante fenómenos como inundaciones, tormentas u olas de calor. Por otro, puede elevar los costes de construcción y de los materiales por la presión sobre los recursos. También incrementa la necesidad de calefacción o refrigeración en edificios mal acondicionados, lo que amplía las diferencias entre quienes pueden pagar una vivienda eficiente y quienes no.

La ONU defiende que la vivienda asequible y la acción climática deben pensarse juntas para evitar que las soluciones a una crisis agraven la otra. Construir más casas puede aliviar la falta de oferta, pero si esas viviendas son poco eficientes, están mal aisladas o dependen de sistemas energéticos caros y contaminantes, el resultado puede ser una vivienda más cara de mantener durante años.

La vivienda concentra buena parte del consumo energético

El informe subraya que la vivienda tiene un papel central dentro del sector. Más de tres cuartas partes de la superficie edificada mundial corresponden a edificios residenciales y las viviendas concentran el 70% de la demanda energética total de los edificios. Es decir, el problema no se limita a oficinas, centros comerciales o grandes infraestructuras: afecta directamente a los hogares.

Desde 2015, la intensidad energética de los edificios, que mide cuánta energía consumen en relación con su superficie, se ha reducido un 8,5%. Sin embargo, el avance sigue siendo insuficiente para alcanzar los objetivos climáticos. Las energías renovables solo cubrieron el 17,3% de la demanda energética de los edificios en 2024, muy por debajo de lo necesario para avanzar hacia una senda de cero emisiones.

El mundo sigue construyendo a gran velocidad

La superficie edificada continúa creciendo. Cada día se construyen aproximadamente 12,7 millones de metros cuadrados en el mundo, una cifra equivalente a añadir casi toda la ciudad de París en nueva superficie cada semana. En 2024, la superficie total de edificios aumentó un 1,7%, hasta alcanzar los 273.000 millones de metros cuadrados.

Este crecimiento está impulsado sobre todo por las economías emergentes, entre ellas India y el Sudeste Asiático, aunque el informe señala que la construcción se ha ralentizado en Europa y China. El problema, según la ONU, es que la transición hacia edificios más eficientes y menos contaminantes no avanza al mismo ritmo que la nueva construcción.

La inversión necesaria antes de 2030

Para alinear el sector con una trayectoria de cero emisiones netas, el informe calcula que la inversión en eficiencia energética en edificios debe alcanzar los 5,9 billones de dólares antes de 2030, lo que equivale a unos 592.000 millones de dólares al año.

Estas inversiones incluyen medidas como mejorar el aislamiento, rehabilitar edificios antiguos, reducir el uso de combustibles fósiles, electrificar los sistemas de calefacción y refrigeración e incorporar más energías renovables. El objetivo no es solo reducir emisiones, sino también evitar que mantener una vivienda en condiciones adecuadas sea cada vez más caro para quienes ya tienen dificultades para acceder a una vivienda.

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