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El mensaje de Marc Márquez a su hermano Álex tras el brutal accidente durante el GP de Cataluña: “Hoy solo doy gracias”

Álex Márquez sufrió un accidente durante el GP de Cataluña que le provocó una fractura de clavícula y de una vértebra

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El piloto español Marc Márquez (Europa Press)
El piloto español Marc Márquez (Europa Press)

Marc Márquez compartió un mensaje breve pero significativo tras una jornada complicada en el Circuit de Barcelona-Catalunya, escenario de accidentes graves durante el Gran Premio disputado en Montmeló. El nueve veces campeón del mundo utilizó sus redes sociales para pronunciarse después de los incidentes sufridos por Johann Zarco y su hermano, Álex Márquez, en un domingo que marcó a la comunidad del motociclismo.

El mensaje de Marc Márquez fue directo y reflejó la tensión vivida tanto en el paddock como entre los aficionados: “Hoy solo doy gracias”. Con estas palabras, el piloto de Ducati dejó clara su gratitud al constatar que, pese a la dureza de los accidentes, la situación no fue aún más grave. Márquez, que actualmente se encuentra fuera de la competición por una lesión, siguió con atención lo ocurrido en Montmeló a pesar de no estar presente en el circuito debido a la recuperación de dos intervenciones, una en el hombro derecho y otra en el pie derecho.

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La gravedad de la jornada se evidenció por los accidentes que comprometieron la integridad física de los pilotos. El equipo Gresini, al que pertenece Álex Márquez, informó a través de un comunicado sobre el estado físico de su piloto: “Actualización: fractura marginal de la vértebra C7; la próxima semana se completará una evaluación más detallada. Fractura de la clavícula derecha; será estabilizada con una placa. Será intervenido quirúrgicamente hoy por el equipo del Hospital General de Catalunya”. La escudería detalló el alcance de las lesiones y los pasos a seguir en el tratamiento, aportando transparencia ante la preocupación general.

Álex Márquez fue dado de alta tras el grave accidente en el MotoGP
Álex Márquez fue dado de alta tras el grave accidente en el MotoGP (Gresini Racing)

Poco después, Álex Márquez quiso tranquilizar a quienes seguían atentos su evolución. El piloto recurrió a sus redes sociales para enviar un mensaje de agradecimiento y calma: “¡Todo controlado! Toca pasar por quirófano esta noche, pero no podría estar en mejores manos. Muchísimas gracias a todos por preocuparos y por los mensajes de cariño que estoy recibiendo”. Este mensaje fue recibido con alivio por parte de seguidores, colegas y equipos, que durante toda la jornada habían estado pendientes de las noticias sobre su estado. Este mismo lunes, el piloto salió del hospital por su propio pie.

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Las palabras de Johann Zarco

El francés Johann Zarco también utilizó las redes para informar de su situación tras el aparatoso accidente que sufrió. Zarco explicó: “Hola a todos. No se preocupen, todavía estamos esperando los resultados de las pruebas. Estoy usando un collarín, pero es más una molestia que otra cosa. Es sobre todo la rodilla: los ligamentos cedieron, pero el fémur no está roto. Hay una pequeña fractura en la parte inferior del peroné, en la parte exterior de mi tobillo izquierdo”. El piloto añadió además: “Los mantendré informados. Pero solo para tranquilizarlos: digamos que fue más un susto que algo grave. Me quedaré en el hospital esta noche porque quieren vigilarme, y luego ya veremos”.

El piloto cruzó la meta y perdió el equilibrio

Las palabras de Márquez, Zarco y Álex Márquez reflejaron la tensión de una jornada en la que el riesgo inherente al motociclismo quedó especialmente de manifiesto. El mensaje de Marc Márquez, “Hoy solo doy gracias”, transmitió el sentir colectivo de quienes viven de cerca la competición y conocen las consecuencias que pueden acarrear este tipo de accidentes. La rápida intervención médica y las actualizaciones constantes ofrecidas tanto por los equipos como por los propios pilotos ayudaron a calmar la inquietud, aunque la jornada dejó claro que la seguridad en las carreras sigue siendo un reto permanente.

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