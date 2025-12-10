Las pensiones disparan la deuda a máximos históricos y asfixian el margen fiscal: “El problema no es de ingresos sino de exceso de gasto”

Decenas de personas portan carteles y banderas durante una concentración de pensionistas. Fernando Sánchez / Europa Press

El crecimiento económico que experimenta España en los últimos años no es suficiente para paliar el problema de deuda que tiene el país y que cerró 2024 con un 101,8% del Producto Interior Bruto (PIB), según recoge el informe Día de la Deuda, publicado por el Instituto Juan de Mariana, en el que también indica que el déficit alcanzó a diciembre del año pasado el 3,16% del PIB, equivalente a más de 50.000 millones de euros.

Una de las causas de este endeudamiento es el sistema de pensiones, que según el informe, “es el gran elefante en la habitación”. Alrededor de 1 de cada 4 euros que paga la Seguridad Social se financian vía déficit y endeudamiento. Así, la Seguridad Social absorbe ya en torno al 35% de los ingresos fiscales y la Comisión Europea proyecta que este porcentaje pueda llegar al 47% en 2050, disparando la presión fiscal y desplazando la capacidad de dedicar el gasto a otras políticas.

La Seguridad Social acumula 126.000 millones de deuda y un patrimonio neto negativo de 98.526 millones. Desde 2005, el Estado ha transferido más de 400.000 millones a la Seguridad Social para sostener las pensiones. En 2024, el déficit básico del sistema fue de 66.206 millones y el déficit contributivo, de 60.616 millones, según datos del informe.

Las pensiones de jubilación en 2025 y su capacidad adquisitiva auguran un futuro sombrío para nuestros mayores.

Sus autores inciden en que en las dos últimas décadas, la deuda pasó del 45,3% en 2004, al 101,8% el año pasado, lo que supone “el mayor salto de entre todas las grandes economías de la UE”. Como resultado, el margen fiscal del que goza España en caso de enfrentar una nueva crisis “es escaso”, reconocen. Aseguran que “nuestra posición de partida para afrontar los costes del acelerado y acusado envejecimiento de la población no puede ser más frágil”.

Por lo que respecta a este año, según los últimos datos del Banco de España, la deuda pública subió hasta el 103% del PIB en agosto, 0,69 puntos porcentuales más que el mes anterior, que se situó en el 102,3 %, y el importe marcó un nuevo récord al alcanzar los 1,69 billones de euros. En cuanto a las previsiones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) indican que la deuda pública seguirá “siendo elevada”, aunque bajando al 99,4% del PIB en 2025, al 97,9% en 2026 y al 97% en 2027.

39.000 millones anuales en intereses

El estudio del Instituto Juan de Mariana advierte que la aparente mejora del ratio deuda/PIB tras la pandemia no obedece a una consolidación genuina, sino al crecimiento nominal del PIB, que a su vez “está impulsado por un gasto público deficitario. Persisten, de hecho, déficits primarios cercanos al 1% del PIB”.

En cuanto al gasto en intereses de la deuda rondó el año pasado los 39.000 millones anuales, cerca del 2,4% del PIB, una cifra que equivale a todo lo recaudado por Impuesto de Sociedades en 2024. “Un lastre que resta espacio para bajar impuestos o dedicar más recursos a partidas de gasto”, señala el informe. Sus autores prevén que estos gastos aumenten hasta rozar el 3% del PIB en los próximos tres años.

En este contexto, la deuda por habitante se ha triplicado en los últimos veinte años: crece de 9.163 euros en 2004 a 33.332 euros el año pasado, superando ya la media de la UE.

Los ingresos baten récords, pero no son suficientes

El incremento de la deuda se produjo al mismo tiempo en que se se incrementaron los ingresos hasta alcanzar niveles récord. Este desajuste se produce porque el gasto subió a un ritmo mayor. Así, aunque en 2024 la recaudación alcanzó el 42,3% del PIB, el gasto ascendió al 45,4%. “España encadena déficit presupuestario tras déficit presupuestario desde 2008, lo que confirma un problema de exceso de gasto y no de falta de ingresos”, indica el estudio.

Incide en que la disciplina fiscal “es débil”: entre 2004 y 2024, España “apenas ha cumplido en torno al 35% de las reglas europeas. Además, nuestro país opera desde 2023 con unos Presupuestos Generales del Estado prorrogados”.

El día y el reloj de la deuda

El Día de la Deuda, que simboliza en qué día del año se agotan los ingresos propios y el presupuesto pasa a ser financiado a través del endeudamiento, ha sido este año el 9 de diciembre. Por capas, el Estado llega a su Día de la Deuda el 10 de noviembre, la Seguridad Social hace lo propio el 10 de diciembre, las comunidades autónomas alcanzan esa fecha el 28 de diciembre y las entidades locales agotan sus ingresos el 31 de diciembre, rozando el superávit. Sin embargo, “sin transferencias del Estado, la caja de pensiones solo cubriría hasta el 3 de octubre, fecha que simboliza el verdadero Día de la Deuda de nuestra Seguridad Social”, apuntan los expertos del Instituto Juan de Mariana.

Otro término, el Reloj de la Deuda, que sintetiza el ritmo del deterioro de las cuentas públicas, indica que con 60.000 millones de euros de emisión neta prevista, la deuda pública está creciendo a un ritmo equivalente a 164 millones al día, 6,8 millones por hora, 114.000 euros por minuto o 1.900 euros por segundo.

Aumentar el ahorro a través de medidas eficientes

El informe advierte que hay margen de ahorro si se ejecutan medidas de eficiencia en el gasto, donde sería posible formular ajustes por valor de 60.000 millones anuales en caso de darse escenarios de mayor productividad y mejor gestión.

“No tiene sentido plantear que España siga sin recortar el peso de un Estado que acumula 19.834 entes y, solamente en 2024 repartió 41.493 millones en subvenciones. Las partidas de gasto deben estar sujetas a evaluaciones rigurosas que permitan ajustar dispendios innecesarios o improductivos”, aconsejan los autores del estudio.

Subrayan en que la sostenibilidad de las cuentas públicas exige acometer una política de consolidación por el lado del gasto, basada en combinar la reforma de las pensiones con la contención de los intereses y la adopción de reglas de gasto creíbles (techo de gasto, presupuestos de base cero, supervisión independiente…) y auditorías profundas. “Si no se producen estos cambios, la deuda pública seguirá actuando como un lastre para la economía española”, sentencian.