España

La brecha de género en las pensiones de jubilación se mantiene: las mujeres cobran un 30% menos, pese a jubilarse más tarde

Las jubiladas suelen retirarse del mundo laboral 10 meses después que los hombres, en parte por las trayectorias profesionales más cortas y discontinuas de las trabajadoras, asociadas a pausas forzadas vinculadas a los cuidados familiares

Andrea de Lucas

Por Andrea de Lucas

Guardar
En España, en 2025, la
En España, en 2025, la pensión media de jubilación femenina se sitúa en 1.196,65 euros mensuales, mientras la de los varones alcanza los 1.719,06 euros. (Freepik)

La brecha de género en las pensiones aún persiste en España. Según datos del último informe del Barómetro de Pensiones publicado por el Instituto Santalucía, las mujeres reciben una pensión por jubilación un 30,4% menor que los hombres. A pesar de los avances en igualdad, todavía queda mucho por hacer para conseguir la equidad en el sistema público de pensiones.

El estudio, elaborado por el Grupo de Investigación de Pensiones y Protección Social del Instituto Santalucía, integrado por académicos de la Universidad de Valencia, la Universidad de Extremadura y la Universidad Rey Juan Carlos, revela que en 2025 la pensión media de jubilación femenina se sitúa en 1.196,65 euros mensuales, mientras la de los varones alcanza los 1.719,06 euros. Esta diferencia porcentual representa una cuarta parte menos para ellas.

La brecha disminuye en los jubilados del último año: ellos perciben un 17,5% más que ellas

Sin embargo, el barómetro también resalta una disminución progresiva de la brecha. Entre las nuevas altas reconocidas durante el último año, la diferencia se reduce al 17,5%. Esta tendencia se debe, según el informe, “a la mayor incorporación de la mujer al mercado laboral, la reducción de la brecha salarial y la aplicación de medidas correctoras dentro del sistema público de pensiones”.

Entre las nuevas medidas que ayudan a reducir esta desigualdad, figuran: la integración de lagunas de cotización, el complemento a mínimos y el complemento específico por brecha de género. El director del Instituto Santalucía ha recalcado, en declaraciones recogidas por el barómetro, que “las mujeres han avanzado en el acceso y la cuantía de las pensiones de jubilación, pero la situación de desventaja es todavía una realidad”.

Las características del retiro femenino: edad, combinación de prestaciones y obstáculos

La publicación del Pensiómetro también pone de manifiesto que las jubiladas suelen retirarse del mundo laboral 10 meses después que los hombres. A juicio de los expertos citados en el informe, la explicación se encuentra en las trayectorias profesionales más cortas y discontinuas de las trabajadoras, asociadas frecuentemente a pausas forzadas vinculadas a los cuidados familiares. “En muchos casos, las mujeres retrasan el acceso a la pensión para incrementar su importe”, señala el documento del Instituto Santalucía.

La pensión de jubilación para amas de casa en 2024: requisitos para recibirla sin cotizar.

Otro dato subrayado por el estudio es que el 17,6% de las pensionistas perciben más de una prestación, frente al 3,5% de los hombres. Habitualmente, esta combinación incluye la pensión de jubilación y la de viudedad. El informe lo atribuye a dos factores: “la mayor esperanza de vida femenina y la presencia creciente de mujeres que han generado una pensión contributiva propia”.

El análisis incorpora además la evolución de la brecha en el acceso a las prestaciones. En 2005, la diferencia de importe medio entre las pensiones de hombres y mujeres era de casi nueve puntos superior a la actual. En cuanto a las nuevas jubilaciones, en los últimos 20 años la brecha se ha reducido considerablemente, con un descenso de casi 36 puntos.

Causas estructurales y retos pendientes para la igualdad

Los autores del informe concluyen que las raíces de la desigualdad en las pensiones se localizan en factores estructurales relacionados con el mercado de trabajo. El director del Instituto Santalucía, sostuvo que “el origen de este problema se encuentra en las importantes diferencias de género que tradicionalmente han existido en el mercado laboral y que todavía continúan a pesar de los avances logrados en las últimas décadas”. Así, la nueva actualización del Pensiómetro subraya que el reto de la igualdad en pensiones sigue siendo mayúsculo y dependerá en gran medida de cerrar la brecha salarial y de cuidados en el mercado laboral.

El barómetro dedica especial atención a la necesidad de “cerrar la brecha salarial y conseguir un reparto más equilibrado de los cuidados de hijos y familiares dependientes”, uno de los grandes desafíos señalados para que las nuevas generaciones de mujeres jubiladas alcancen una plena equiparación en derechos y cuantías.

El informe del Instituto Santalucía apunta que la brecha salarial registró en 2023 un 15,7%, según los últimos cálculos disponibles, un dato que repercute directamente en la base de cotización y, finalmente, en el importe de la pensión mensual. Además, la composición demográfica del colectivo de pensionistas favorece que las mujeres, debido a una mayor esperanza de vida, perciban durante más tiempo no solo la pensión de jubilación, sino también otras prestaciones, como la de viudedad.

*Con información de agencias.

Temas Relacionados

Pensiones EspañaJubilados EspañaJubilación EspañaIgualdad de GéneroEspaña-EconomíaEspaña-Noticias

Últimas Noticias

La ciudad de lujo con rascacielos y cocodrilos que ahora está abandonada: 85.000 millones de euros tirados a la basura

Villas, torres y campos de golf permanecen vacíos en un entorno desolador, mientras el proyecto se ve lastrado por políticas chinas y la crisis inmobiliaria

La ciudad de lujo con

Rocío Flores impone un veto en su regreso a Telecinco: su condición para dejar sin defensa a su madre, Rocío Carrasco

La joven se ha querido asegurar de que no habrá voces críticas en su reaparición en directo en el programa ‘¡De Viernes!’

Rocío Flores impone un veto

El príncipe Harry visita a Carlos III en Londres: padre e hijo se reencuentran por primera vez en año y medio

El hijo menor del monarca ha sido visto llegando a Clarence House, la residencia del rey en la capital británica

El príncipe Harry visita a

El doctor Manuel Sans Segarra alerta sobre la desconexión emocional y el scroll infinito: “No hay que vivir en piloto automático”

“El peor que puede hacer un ser humano es sentarse en el sofá frente a la televisión y tragarse lo que sea, porque te olvidas de hacer funcionar la mente”, asegura el profesional en ek pódcast ‘Tengo un plan’

El doctor Manuel Sans Segarra

Cuál es la forma correcta: ¿Contribuir con o contribuir a?

La Real Academia Española tiene como principal función el velar por la lengua española ante su continua adaptación a las necesidades de los hablantes

Cuál es la forma correcta:
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Guardia Civil explica qué

La Guardia Civil explica qué debes hacer si detectas en tu cuenta bancaria un cargo no autorizado: es la manera más rápida

Un escolta de una empresa de seguridad pide adaptar su horario para cuidar de su madre dependiente y de sus hijos, pero se lo deniegan: la Justicia le da la razón

El Ayuntamiento de Arroyomolinos contrata de manera fraudulenta a una trabajadora y la cesa tras terminar su contrato de formación: la Justicia obliga a readmitirla o indemnizarla

El incendio de la Mezquita-Catedral de Córdoba fue accidental y lo provocó una máquina barredora eléctrica desenchufada

Atropella a su mujer por olvidarse de poner el freno de mano: muere aplastada por el vehículo

ECONOMÍA

Multan a una empresa por

Multan a una empresa por simular el despido de una mujer de 62 años y que pudiera cobrar el paro: termina en multa de 7.501 euros y la devolución de ayudas

Juanma Lorente, abogado laboralista, sobre beber cerveza: “Puede provocar tu despido, sobre todo si estás de baja”

Super Once: jugada ganadora y resultado del Sorteo 4

Jóvenes y familias con menores de Madrid podrán solicitar 88 pisos en alquiler asequible en Puente de Vallecas

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 4

DEPORTES

La llegada de Sonia Bermúdez

La llegada de Sonia Bermúdez a la selección femenina de fútbol abre la puerta al regreso de Jenni Hermoso: “No la voy a descubrir ahora, es una leyenda”

Raúl González habla sobre su salida del Real Madrid: “Sé que volveré otra vez cuando toque”

Perico Delgado opina sobre las manifestaciones pro Palestina en la Vuelta a España: “Es un problema político, no deportivo”

Los ciclistas se plantan ante la sucesión de protestas pro Palestina en la Vuelta a España: si vuelve a haber un incidente no competirán

La Rafa Nadal Academy tiene un nuevo diamante en bruto: Ivan Ivanov, el ganador del US Open Junior