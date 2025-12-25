Todos los famosos que han tenido hijos este 2025: de Cristina Pedroche y Dabiz Muñoz al primogénito de Almeida

Isa Pantoja, Almeida y Cristina Pedroche, en montaje de 'Infobae' (Europa Press/Instagram)

La vida de los famosos en muchas ocasiones está rodeada de polémica que los alza en los titulares de todos los medios. Sin embargo, en ocasiones también hay noticias felices de la que la prensa no duda en hacerse eco, como son los nacimientos de sus bebés. A continuación, repasamos cuáles han sido los nacimientos más relevantes que ha dejado este 2025.

Cristina Pedroche y Dabiz Muñoz repiten

Cristina Pedroche y Dabiz Muñoz, dos años después del nacimiento de su primera hija Laia, han dado la bienvenida a su segundo hijo en común, Isai Pedroche Muñoz. La pareja ha compartió la noticia en julio en sus redes sociales con una fotografía en la que aparecen las manos de los cuatro miembros de la familia y el mensaje “Pues sí, el amor se multiplica”, celebrando la nueva incorporación a la familia.

Cristina Pedroche ha dado a luz a su segundo hijo, Isai. (Redes)

Un nuevo Iglesias

Uno de los nacimientos más recientes es el del cuarto hijo de Enrique Iglesias y Anna Kournikova el pasado 17 de diciembre, aunque optaron por compartir la noticia algunos días después, el 22 de diciembre, a través de sus perfiles en Instagram. La pareja mostró una imagen del bebé, aún sin revelar su sexo, acompañado de un pequeño gorro azul y rosa y un mensaje emotivo: “Mi rayo de sol”.

Fotografía con la que Enrique Iglesias y Anna Kournikova han presentado a su cuarto hijo. (Instagram @enriqueiglesias)

El primer hijo en común de Isa Pantoja y Asraf Beno

Isa Pantoja y Asraf Beno celebraron la llegada de su primer hijo en común durante el verano, después de que la hija de Isabel Pantoja llegase embarazada a La familia de la tele. Ambos han optado por dar a su bebé un nombre poco habitual, Cairo, que alude a la capital egipcia.

Isa Pantoja, hija de Isabel Pantoja, dio a luz a su segundo hijo en ausencia de la cantante. (Instagram)

Almeida se estrena como padre

La familia de José Luis Martínez-Almeida y Teresa Urquijo, después de celebrar su boda el 6 de abril de 2024, empezó a crecer con el nacimiento de su hijo en julio. Ambos, padres primerizos y con gran ilusión por esta nueva etapa, han elegido para su hijo, un niño, el nombre de Lucas, en memoria del padre de Teresa Urquijo.

Almeida publica la primera foto junto a su hijo. (Instagram)

La familia Rivera crece

Fran Rivera y Lourdes Montes han aumentado la familia con el nacimiento de su tercer hijo en común, el cuarto para el torero. La pareja ha elegido para el recién nacido el nombre de Nicolás. La familia pudo celebrar su bautizo el pasado mes de noviembre.

Francisco Rivera y Lourdes Montes bautizan a su tercer hijo, Nicolás (Europa Press)

La cuarta hija de Neymar

Neymar y Bruna Biancardi vieron ampliada su familia el 4 de julio con el nacimiento de su segunda hija en común, la cuarta para el futbolista. Neymar Jr. es también padre de Davi Lucca, de trece años, junto a Carol Dantas; Mavie, de dieciocho meses, también con Biancardi; y Helena, nacida en 2024 de su relación con Amanda Kimberlly. La pareja dio la bienvenida a su bebé a través de las redes sociales.

Neymar Jr. y Bruna Biancardi con sus hijas (Instagram)

De ser el hijo de España a padre de gemelos

Jorge Jurado, conocido por su papel de Curro en la serie Los Serrano, ha adoptado un nuevo rol vital: el de padre de gemelos. Tras una trayectoria alejada de la televisión y centrada en el mundo empresarial y la creación de contenido digital, ha finalizado el año dando la bienvenida a sus dos hijos, Héctor y David, lo que supone un hito personal y familiar para el actor.

Jorge Jurado anuncia que ha tenido gemelos (Instagram)

El hijo de Yulen Pereira y Jeimy Baez

La llegada del primer hijo en común de Yulen Pereira y Jeimy Baez tuvo lugar en la madrugada del 2 de septiembre en un hospital de Reus. El parto, se prolongó durante día y medio tras el ingreso de la madre el domingo 31 de agosto. Jeimy Baez había anunciado el embarazo en mayo, tras conocerse su relación con Yulen Pereira, quien, pese a confirmar la ruptura sentimental, se ha comprometido a asumir todas las responsabilidades y ha acompañado a Jeimy en todo momento.

Jeimy Baez con su bebé (Instagram)

El primer hijo de Matías Prats Jr.

El pasado 11 de junio a las once de la mañana, Matías Prats Jr. y Claudia Collado dieron la bienvenida a su primer hijo, un niño que recibirá el nombre familiar de Matías Prats, como su padre, su abuelo y su bisabuelo. Tanto la madre como el recién nacido, que pesó tres kilos, se encontraron en perfecto estado con rapidez.

Matías Prats Jr. con su padre y su hijo (Instagram)

Rita Maestre y su segunda hija

La portavoz de Podemos, Rita Maestre, anunció el nacimiento de su segunda hija mostrando una imagen de la mano del bebé en su cuna. Mediante una publicación en sus redes sociales, Maestre expresó su felicidad con las palabras “¡Ya está aquí! Feliz, feliz, feliz” y agradeció la atención y el trato recibido por parte del Hospital 12 de Octubre de Madrid.

Rita Maestra anuncia el nacimiento de su hijo (Instagram)

Un bebé aristócrata

Belén Corsini y Carlos Fitz-James Stuart, condes de Osorno, protagonizaron otro nacimiento destacado: el pasado 9 de junio acogieron a su segundo hijo, al que han llamado Fadrique, un nombre vinculado a la historia de la Casa de Alba. Fadrique Álvarez de Toledo y Enríquez, el segundo duque de Alba (1460-1531), inspira el nombre del nuevo miembro, que podrá compartir juegos con su hermano Carlos, nacido el 4 de marzo de 2024.

Sol Macaluso consigue ser madre

Sol Macaluso, periodista y exconcursante de GH VIP 8, cumplió finalmente su deseo de ser madre tras un proceso marcado por experiencias difíciles y pérdidas gestacionales anteriores. El nacimiento de su hija, Bella Arrichiello Macaluso, se produjo mediante cesárea programada el 3 de julio de 2025. Macaluso compartió su felicidad en redes sociales con imágenes del momento y el mensaje: “Nuestro milagro llegó”.

Sol Macaluso con su hijo (Instagram)