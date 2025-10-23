España

Cristina Pedroche confiesa su reacción al saber que iba a tener un hijo varón: “Cuando me enteré me daba vergüenza, me costó contárselo a David”

La presentadora se ha sentado en ‘Y Ahora Sonsoles’ para hablar de su regreso a la pequeña pantalla tras su segunda maternidad

Anabel Gómez Salvador

Por Anabel Gómez Salvador

Guardar
Cristina Pedroche en 'Y Ahora
Cristina Pedroche en 'Y Ahora Sonsoles' (ATRESMEDIA).

Cristina Pedroche ha vuelto a la televisión con una sonrisa serena y un discurso mucho más maduro. La presentadora madrileña ha reaparecido en el programa Y ahora Sonsoles, donde ha afirmado que es una “nueva Pedroche” y ha hablado abiertamente de su segunda maternidad, de su relación con las redes sociales y del proceso personal que ha vivido en los últimos meses. Lejos del tono acelerado y enérgico que solía acompañarla, la joven se ha mostrado más introspectiva, agradecida y consciente de sus límites: “La bimaternidad me ha sentado muy bien. Me he perdonado cosas de la primera maternidad y me he reencontrado con la Cristina antigua”.

Su regreso coincide con una nueva etapa profesional y vital. El 17 de julio de 2025, Cristina y su marido, el chef DaBiZ Muñoz, daban la bienvenida a su segundo hijo, Isai, un nacimiento que marcó un antes y un después en su manera de vivir la exposición pública. Apenas unas semanas antes, la presentadora se despidió entre lágrimas de Zapeando, programa que la acompañó durante casi una década. Ahora, tras meses de silencio, se prepara para volver al formato: “Cuando vuelva a Zapeando me costará un poco más. Vuelvo en dos semanas, en noviembre”, ha adelantado.

Pedroche ha reconocido que esta segunda experiencia como madre ha sido radicalmente distinta a la primera. “Tuve un postparto maravilloso”, ha asegurado, visiblemente emocionada. En su intervención, ha explicado que esta vez decidió priorizar el descanso y la desconexión, alejándose de los focos y, sobre todo, de las redes sociales. Durante dos meses se mantuvo completamente desconectada del mundo digital.

En su cuenta de Instagram, explicó las razones de su retiro temporal: “He cogido unos días para estar tranquila con mis bebés y conmigo misma, sin notar la presión de las redes ni leer comentarios dañinos”. Pedroche reconoció que, tras el nacimiento de su primera hija, Laia, la exposición mediática le pasó factura. “Entonces me abrí demasiado y me hundí un poco más en el hoyo en el que el posparto me estaba metiendo. Esta vez he preferido vivir sin compararme, sin prisa y sin miedo”, relató.

Cristina Pedroche ha dado a
Cristina Pedroche ha dado a luz a su segundo hijo, Isai. (Redes)

La familia como refugio

En esta etapa, Cristina ha apostado por disfrutar de su vida doméstica. “He estado todo el día en casa, con moño y dando teta”, contó con humor en redes. Y a Sonsoles Ónega le ha confesado que su hija mayor, Laia, aún no acude a la escuela infantil: “Llegará el día en que venga alguien a obligarme a llevarla, pero por ahora prefiero tenerla conmigo. Le encanta jugar con otros niños en el parque, pero todavía no”.

Además, lejos de los celos que suelen aparecer con la llegada de un nuevo hermano, Pedroche asegura que la pequeña es muy cariñosa con el bebé: “Cuando tienes otro bebé, parece que la niña es más mayor. Pero sigue siendo un bebé de dos años. Es muy madre, es muy cuidadora, le abraza y le da besos. No tiene nada de celos”.

Uno de los temas sobre los que más ha reflexionado es el destete fisiológico. La presentadora lo describe como una experiencia transformadora, aunque exigente: “Yo tengo un vínculo con Laia increíble. A nivel personal lo que mejor he hecho en mi vidar es dar teta. Es muy duro porque nosotras tenemos más carga y la conciliación es imposible. Pero es una cárcel feliz. No sé hacerlo de otra manera. Pienso en que mis hijos se queden con una extraña y no puedo”.

Cristina Pedroche en una imagen
Cristina Pedroche en una imagen de sus redes sociales. (Instagram.com @cristipedroche)

La sinceridad como sello personal

Fiel a su estilo directo, Pedroche también ha hablado con naturalidad de cómo vivió el embarazo de su segundo hijo: “Soy una bocazas. Yo cuando me enteré de que era un niño, estaba a punto de entrar a El Hormiguero, y pensé que no era capaz de seguir, me daba vergüenza porque yo le decía a la gente que era una niña. Me costó hasta contárselo a David”. Con su habitual sentido del humor, ha añadido: “Me pregunté: ‘¿Y si no lo quiero?’. Y ahora se me cae la baba”.

Aunque no descarta seguir ampliando la familia, asegura que ni su marido ni sus padres están por la labor: “David y mis padres no quieren un tercero. Yo ahora mismo estoy bien, pero no me importaría tener un tercero porque me encantan los bebés”.

Pedroche reconoce que está descubriendo una versión distinta de sí misma. “La nueva Pedroche la estoy conociendo yo poco a poco. Las prioridades han cambiado totalmente”, ha explicado. Y es que, tras su primera maternidad, sintió que había compartido demasiado de su intimidad: “Lo conté todo y fue innecesario. Hay cosas que hay que guardarse para una misma y mi familia, no tengo tiempo para dar explicaciones. Desaparecí para no leer e intoxicarme”.

Temas Relacionados

Cristina PedrocheDabiz MuñozY Ahora SonsolesFamosos EspañaGente EspañaCorazón y Estilo EspañaEspaña-entretenimientoEspaña-Noticias

Últimas Noticias

El futuro embajador de EEUU en España envía un mensaje a Pedro Sánchez por el gasto en defensa: “Le haré entender que es un grave error”

Benjamín León, propuesto por Donald Trump, aseguró que trabajará con el Gobierno español para que “revierta esa política y se cumpla el compromiso”

El futuro embajador de EEUU

Las 10 canciones de Spotify España que no te puedes perder hoy

Spotify se ha convertido en un fuerte competidor en la guerra por el streaming musical

Las 10 canciones de Spotify

La princesa Leonor deslumbra con una chaqueta Armani en azul Oviedo: los looks de la familia real en el concierto de los Princesa de Asturias

Los reyes Felipe VI y Letizia, junto a sus dos hijas, han presidido el recital que supone la antesala a la ceremonia de entrega de premios de este viernes en la capital asturiana

La princesa Leonor deslumbra con

La película olvidada del actor Michael J. Fox que dio origen a la canción más famosa de Bruce Springsteen

El guionista y director Paul Schrader escribió un guion pensando en el cantante como protagonista, pero él lo rechazó

La película olvidada del actor

“He metido a mis perros en el testamento y es la decisión más racional que he tomado en mi vida”: una influencer explica los motivos por los que ha decidido hacerlo

Marta, conocida en redes como @martathedogmom, ha subido un vídeo desglosando las razones

“He metido a mis perros
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La justicia niega la nacionalidad

La justicia niega la nacionalidad española a una descendiente de judíos sefardíes porque los documentos que presentó no tienen “la relevancia que se pretende”

Maribel Vilaplana, la periodista que comió con Mazón el día de la DANA, tendrá que declarar el 3 de noviembre como testigo

Las últimas apariciones de Antonio Tejero: la exhumación de Franco, un manifiesto para ensalzar su legado y ataques al Gobierno

La familia de Antonio Tejero desmiente la muerte del autor del golpe de Estado: “Estoy ahora mismo de su mano. Rezamos”

Condenado a cinco años de prisión un abuelo por abusar sexualmente de su nieta de nueve años en el piso de Vigo en el que vivían

ECONOMÍA

Las profesiones con la edad

Las profesiones con la edad de jubilación más baja: te puedes jubilar hasta una década antes

Pedro Sánchez pide en la cumbre del Consejo Europeo un fondo para la construcción de vivienda protegida en Europa

El fabricante del montacargas utilizado en el robo del Museo del Louvre aprovecha para publicitar su material: “Cuando hay que hacer las cosas rápido...”

Francisco Franco, abogado penalista: “Estos son los errores más comunes que cometen todos los conductores al recibir una multa”

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 4

DEPORTES

La ATP abre las puertas

La ATP abre las puertas del circuito de tenis a Arabia Saudí con un Masters 1000: el torneo comenzará a disputarse en 2028

Las otras dos ocasiones en las que el Tour de Francia empezó su recorrido en España

Iker Casillas habla de su relación con José Mourinho: “La gente se queda con el hate, pero con el tiempo todo cambia”

El regalo de Modric a los jugadores del AC Milan para evitar una novatada: “Llegó y nadie le dijo nada”

La FIA sufre un hackeo y se filtran datos confidenciales de los pilotos de Fórmula 1