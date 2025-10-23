Cristina Pedroche confiesa su reacción al saber que iba a tener un hijo varón: “Cuando me enteré me daba vergüenza, me costó contárselo a David”

Cristina Pedroche en 'Y Ahora Sonsoles' (ATRESMEDIA).

Cristina Pedroche ha vuelto a la televisión con una sonrisa serena y un discurso mucho más maduro. La presentadora madrileña ha reaparecido en el programa Y ahora Sonsoles, donde ha afirmado que es una “nueva Pedroche” y ha hablado abiertamente de su segunda maternidad, de su relación con las redes sociales y del proceso personal que ha vivido en los últimos meses. Lejos del tono acelerado y enérgico que solía acompañarla, la joven se ha mostrado más introspectiva, agradecida y consciente de sus límites: “La bimaternidad me ha sentado muy bien. Me he perdonado cosas de la primera maternidad y me he reencontrado con la Cristina antigua”.

Su regreso coincide con una nueva etapa profesional y vital. El 17 de julio de 2025, Cristina y su marido, el chef DaBiZ Muñoz, daban la bienvenida a su segundo hijo, Isai, un nacimiento que marcó un antes y un después en su manera de vivir la exposición pública. Apenas unas semanas antes, la presentadora se despidió entre lágrimas de Zapeando, programa que la acompañó durante casi una década. Ahora, tras meses de silencio, se prepara para volver al formato: “Cuando vuelva a Zapeando me costará un poco más. Vuelvo en dos semanas, en noviembre”, ha adelantado.

Pedroche ha reconocido que esta segunda experiencia como madre ha sido radicalmente distinta a la primera. “Tuve un postparto maravilloso”, ha asegurado, visiblemente emocionada. En su intervención, ha explicado que esta vez decidió priorizar el descanso y la desconexión, alejándose de los focos y, sobre todo, de las redes sociales. Durante dos meses se mantuvo completamente desconectada del mundo digital.

En su cuenta de Instagram, explicó las razones de su retiro temporal: “He cogido unos días para estar tranquila con mis bebés y conmigo misma, sin notar la presión de las redes ni leer comentarios dañinos”. Pedroche reconoció que, tras el nacimiento de su primera hija, Laia, la exposición mediática le pasó factura. “Entonces me abrí demasiado y me hundí un poco más en el hoyo en el que el posparto me estaba metiendo. Esta vez he preferido vivir sin compararme, sin prisa y sin miedo”, relató.

Cristina Pedroche ha dado a luz a su segundo hijo, Isai. (Redes)

La familia como refugio

En esta etapa, Cristina ha apostado por disfrutar de su vida doméstica. “He estado todo el día en casa, con moño y dando teta”, contó con humor en redes. Y a Sonsoles Ónega le ha confesado que su hija mayor, Laia, aún no acude a la escuela infantil: “Llegará el día en que venga alguien a obligarme a llevarla, pero por ahora prefiero tenerla conmigo. Le encanta jugar con otros niños en el parque, pero todavía no”.

Además, lejos de los celos que suelen aparecer con la llegada de un nuevo hermano, Pedroche asegura que la pequeña es muy cariñosa con el bebé: “Cuando tienes otro bebé, parece que la niña es más mayor. Pero sigue siendo un bebé de dos años. Es muy madre, es muy cuidadora, le abraza y le da besos. No tiene nada de celos”.

Uno de los temas sobre los que más ha reflexionado es el destete fisiológico. La presentadora lo describe como una experiencia transformadora, aunque exigente: “Yo tengo un vínculo con Laia increíble. A nivel personal lo que mejor he hecho en mi vidar es dar teta. Es muy duro porque nosotras tenemos más carga y la conciliación es imposible. Pero es una cárcel feliz. No sé hacerlo de otra manera. Pienso en que mis hijos se queden con una extraña y no puedo”.

Cristina Pedroche en una imagen de sus redes sociales. (Instagram.com @cristipedroche)

La sinceridad como sello personal

Fiel a su estilo directo, Pedroche también ha hablado con naturalidad de cómo vivió el embarazo de su segundo hijo: “Soy una bocazas. Yo cuando me enteré de que era un niño, estaba a punto de entrar a El Hormiguero, y pensé que no era capaz de seguir, me daba vergüenza porque yo le decía a la gente que era una niña. Me costó hasta contárselo a David”. Con su habitual sentido del humor, ha añadido: “Me pregunté: ‘¿Y si no lo quiero?’. Y ahora se me cae la baba”.

Aunque no descarta seguir ampliando la familia, asegura que ni su marido ni sus padres están por la labor: “David y mis padres no quieren un tercero. Yo ahora mismo estoy bien, pero no me importaría tener un tercero porque me encantan los bebés”.

Pedroche reconoce que está descubriendo una versión distinta de sí misma. “La nueva Pedroche la estoy conociendo yo poco a poco. Las prioridades han cambiado totalmente”, ha explicado. Y es que, tras su primera maternidad, sintió que había compartido demasiado de su intimidad: “Lo conté todo y fue innecesario. Hay cosas que hay que guardarse para una misma y mi familia, no tengo tiempo para dar explicaciones. Desaparecí para no leer e intoxicarme”.