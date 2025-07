La periodista Sol Macaluso fue mamá por primera vez tras una larga búsqueda: “Nuestro milagro llegó”

Sol Macaluso publicó un emotivo mensaje tras el nacimiento de su hija (Instagram)

“Nuestro milagro llegó. Bella Arrichiello Macaluso. Bienvenida amor de nuestra vida, te estábamos esperando desde hace tiempo. El mundo ahora es mucho más lindo porque vos estás en él”. Con estas palabras, Sol Macaluso anunció en su cuenta de Instagram el nacimiento de su primera hija, fruto de su relación con Gennaro Arrichiello. La periodista argentina, reconocida internacionalmente por su cobertura del conflicto en Ucrania, compartió varias imágenes íntimas junto a su pareja y la recién nacida, lo que generó una ola de mensajes de cariño y felicitaciones por parte de colegas, seguidores y figuras del medio.

La llegada de Bella representa un momento de profunda transformación para la profesional, quien en 2022 se consolidó como una de las voces más visibles en la cobertura de la invasión de Rusia a Ucrania. Su trabajo como corresponsal fue ampliamente valorado por la sensibilidad con la que relató las historias humanas detrás de la guerra, en especial las de niños refugiados. Ahora, la reportera se muestra renovada y completamente dedicada a la maternidad, una experiencia que define como el inicio de una nueva etapa en su vida.

Bella Arrichiello Macaluso es el nombre elegido para la recién nacida

El camino hacia este nacimiento no estuvo exento de dificultades. Sol reveló que antes de tener a Bella sufrió al menos dos pérdidas gestacionales entre 2023 y 2024. En diversas ocasiones, la periodista habló abiertamente con su comunidad de seguidores sobre los embarazos que no llegaron a término. Gracias a pruebas médicas, descubrió que los abortos espontáneos se debían a un problema de salud denominado trombofilia, lo que la obligó a someterse a un tratamiento específico para lograr que el embarazo avanzara con normalidad. “Ha sido un proceso largo y doloroso, pero hoy puedo decir que mi sueño se hizo realidad”, expresó en una de sus publicaciones.

La noticia fue celebrada de inmediato en redes sociales, donde la periodista mantiene una relación cercana con su audiencia. Las imágenes difundidas muestran a la familia unida en un abrazo cargado de emoción y ternura. El posteo, que transmite un mensaje de esperanza y renacimiento, resonó especialmente entre quienes han atravesado situaciones similares, generando una identificación colectiva.

La emoción de la pareja en los instantes previos al nacimiento

Sol Macaluso y Gennaro Arrichiello, pizzero y empresario con quien está comprometida en matrimonio, viven este momento como la concreción de un anhelo largamente esperado. La elección del nombre Bella fue presentada con una frase cargada de amor, al subrayar el significado especial que tiene para la pareja. La periodista optó por un tono cálido y directo para compartir la noticia, fiel a su estilo comunicativo.

El nacimiento marca el inicio de una etapa distinta para Sol, quien, tras años de exposición mediática y desafíos personales, se muestra agradecida y enfocada en su nueva experiencia como madre.

El padre, Gennaro, junto con la menor

De hecho, uno de esos momentos de exposición más recordados fue cuando recibió la propuesta de casamiento. En 2023, en medio de los festejos por el Scudetto del Napoli luego de 33 años sin títulos en la Serie A de Italia, en el estadio Diego Armando Maradona se produjo uno de los momentos más románticos del domingo 4 de junio. No fue el golazo de Giovanni Simeone con dedicatoria especial para Claudia Villafañe y su madre, Carolina Baldini, presentes en la platea. Ni tampoco la vuelta olímpica del equipo que dirige Luciano Spaletti. En uno de los sectores del ex San Paolo, un joven italiano le propuso matrimonio a su novia argentina durante el entretiempo del partido ante la Sampdoria.

La propuesta de casamiento que sucedió en la previa a Argentina y Perú

“No me lo esperaba para nada. Mi novio es napolitano, como toda su familia, y nos vinimos a Nápoles para festejar el título del equipo. Teníamos hablado esto de casarnos, más o menos desde hace tres o cuatro meses. Yo siempre bromeaba con que la propuesta nunca llegaba. Él solo me decía que sabía el momento justo y perfecto para hacerla”, comenzó Sol Macaluso, la protagonista de esta historia de amor, en diálogo con Infobae.

El video que publicó la novia en sus redes sociales, con el momento exacto en el que Gennaro le pide matrimonio ofreciéndole el anillo, se hizo viral rápidamente y puede verse la estrategia que implementó el novio para sorprender a su amada. “Él ya tenía comprado el anillo desde hacía tiempo, pero juro que en el estadio jamás sospeché algo. En el entretiempo, fuimos a comprar algo para tomar y me dice: ´Vamos a sacarnos una foto con la cancha de fondo así tenemos un buen recuerdo’. Cuando fuimos a sacarnos la foto, él le dio el celular a un chico y mientras yo me iba acomodando, él sacó del bolsillo la caja con el anillo y me preguntó: ‘¿Te querés casar conmigo?’ No lo podía creer. ‘¿Me estaba jodiendo?’, fue lo primero que pensé. Obviamente que le dije que sí entre medio de toda la gente... nos dio mucha vergüenza a los dos”, reconoció emocionada.