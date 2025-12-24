Jorge Jurado, Curro en ‘Los Serrano’, anuncia que ha sido padre de gemelos

Jorge Jurado en una imagen de Instagram. (@jorgejurado93)

El actor Jorge Jurado, conocido por su papel de Curro en la serie Los Serrano, ha compartido la llegada de sus hijos gemelos, Héctor y David, cerrando el año 2025 con esta feliz noticia.

Jurado, que sigue siendo recordado por su participación en la exitosa serie de Telecinco, ha compartido con sus seguidores de Instagram la felicidad que le supone el inicio de la paternidad. El intérprete vive actualmente alejado de la televisión y centrado en la creación de contenidos en plataformas digitales desde Madrid, donde han nacido los pequeños.

A través de una serie de imágenes difundidas en su Instagram, Jorge ha desvelado el nacimiento, mostrando, entre otras, una fotografía con los dos recién nacidos sujetando su dedo con sus pequeñas manos. “Gracias a todos”, ha escrito el actor en un mensaje de agradecimiento cargado de emoción.

Publicación de Jorge Jurado en su perfil de Instagram. (@jorgejurado93)

Además, le ha dedicado unas palabras a los gemelos: “A Héctor y David. Bienvenidos a este maravilloso mundo, a veces loco y con poco sentido, pero divertido y apasionante en todas sus etapas. Gracias por hacernos tan felices, gracias por todo lo que nos estáis dando y todo lo que nos daréis en el futuro”.

El actor también ha dirigido un mensaje especial a la madre de los niños, cuya identidad no ha revelado y con quien mantiene una relación discreta: “Espero siempre estar a la altura de vuestras expectativas, ya que vosotros ya lo estáis de las mías, os quiero muchísimo. Ser papá es una aventura que ahora me toca vivir al lado de la mejor madre que podría imaginar para mis peques. Si alguna vez he sido el hijo de España, dejadme ahora ser el papá de estos dos nenes.

Totalmente alejado del foco mediático tras el éxito de Los Serrano, Jorge Jurado ha desarrollado su vida profesional fuera de la televisión. Estudió Ingeniería Informática en la Universidad Politécnica de Madrid y actualmente trabaja en una empresa, dedicando parte de su tiempo a la creación de contenidos en plataformas como YouTube y Twicht. Pese a la notoriedad que le otorgó su etapa televisiva, prefiere mantener su vida personal fuera de la exposición pública y rara vez comparte detalles o imágenes sobre su pareja.

El éxito de Jorge Jurado en la serie ‘Los Serrano’

Publicación de Jorge Jurado en su perfil de Instagram. (@jorgejurado93)

La serie Los Serrano, estrenada en 2003, se convirtió en un fenómeno de audiencia y marcó a una generación de espectadores en España. Aunque fue parte de una de las familias televisivas más reconocidas del país, Jurado ha declarado en “Mando Millennial” que no mantiene una relación estrecha ni frecuente con sus antiguos compañeros de reparto: “Cada uno, al final, tiene su vida, su pareja... Pero entiendo que hay mucha gente que sigue teniendo la sensación de que seguimos siendo una familia y quedamos los domingos a comer. Pero no, como un trabajo normal, luego cada uno se va a su casa y tiene a su gente”, explicó al medio. Además, desveló que no forma parte del grupo de WhatsApp del que forman parte algunos miembros de la serie: “No soy el único”, ha confirmado.