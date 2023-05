Rita Maestre: “Solo competimos con Almeida, no me presento para ser la líder de la oposición”

Rita Maestre, candidata de Más Madrid al Ayuntamiento de la capital (Foto: David Arenal)

Rita Maestre (Madrid, 1988) no quiere ser la líder de la izquierda en la capital. Quiere ser alcaldesa. Orgullosa del legado de Manuela Carmena, está convencida de que puede encabezar una alternativa que desbanque a José Luis Martínez-Almeida de la Alcaldía. Pero sabe que para ello es necesario que Unidas Podemos entre en el Ayuntamiento y que haya un amplio pacto entre todas las fuerzas progresistas. Es optimista y asegura que las encuestas demuestran que el resultado será muy ajustado. La candidata de Más Madrid atiende a Infobae España: “somos la única formación política centrada 100% en Madrid”.

- Este 28 de mayo, los votantes podrán elegir cuatro papeletas de opciones progresistas cuando acudan a las urnas: Más Madrid, PSOE, Podemos-IU-AV, Recupera Madrid… ¿Cómo puede esto perjudicar las opciones electorales de la izquierda de desbancar a la derecha de la Alcaldía?

- La campaña está acortando distancias y las elecciones en Madrid están entre Almeida y Más Madrid. A Almeida la campaña se le está haciendo larga. Las encuestas van confirmando lo que la propia calle nos devuelve en esta campaña: estamos creciendo y canalizando el ánimo de quienes quieren pasar página a estos cuatro años de Almeida. Lo notamos en los actos como el del pasado día 20 en la Plaza Mayor, con más de 3.500 personas, lo notamos en la reacción de la gente, en los voluntarios que se apuntan a echar una mano. Estamos haciendo una campaña que solo puede hacer Más Madrid. A otros se les está haciendo larga. Mi prioridad es Madrid, esta es la fuerza de Más Madrid, lo que nos distingue es que somos la única formación política que está 100% centrada en Madrid. Mi única prioridad es Madrid, una ciudad maravillosa, y mejorar la calidad de vida de su gente.

- Con Carmena sí se consiguió una gran unidad de la izquierda y se logró la Alcaldía. Usted trabajó con ella. ¿Por qué ahora no ha sido posible?, ¿qué ha cambiado respecto a 2015?

- En Madrid tenemos el mismo escenario electoral desde hace ocho años, con dos partidos que se disputan la Alcaldía, Más Madrid y PP, y nos separan muy pocos miles de votos. Yo, como líder de la oposición, soy la que se está disputando la Alcaldía con Almeida. Yo pido que la gente vote, que todo el que quiera un Madrid mejor, vote. Que el voto progresista se movilice porque estamos cerca de conseguir un cambio de gobierno. Y creo que nosotros somos la mejor opción, somos la fuerza de Madrid, tenemos el mejor programa y el mejor equipo. Tenemos la experiencia de gobierno y el trabajo de oposición, y creo que eso es una garantía: la gente sabe que estamos siempre y no sólo en elecciones. Pero no voy a pedir a la gente que vote lo que no quiere votar. Que vote todo el mundo, que vote masivamente y que vote pensando en Madrid.

- ¿No cree que Carmena les ha lanzado un mensaje afeando que no se haya conseguido esa unidad cuando ha dicho que apoya a todas las candidaturas de la izquierda?

- Yo estoy muy contenta de que Manuela participara con nosotras en un acto el pasado mes de abril, en Moratalaz. Fui portavoz durante su gobierno y me siento heredera de la mejor política que ella nos enseñó, la política de la escucha, la política de la gente. Para mí es un orgullo y una responsabilidad. Quiero recoger el testigo del mejor gobierno municipal que ha tenido Madrid en muchos años para seguir transformando y trabajando, como hizo Manuela, desde la escucha, la empatía, la cercanía… Como dice Manuela: “Lo que no es de tu competencia, es de tu incumbencia”.

- Hablemos de futuros pactos. Creo que los electores tienen derecho a saber qué acuerdos se pueden conseguir tras las elecciones. ¿Aceptaría ser vicealcaldesa de una alcaldesa del PSOE? O viceversa. ¿Trabajaría como alcaldesa con una vicealcaldesa del PSOE?, ¿Sería posible una especie de tripartito con Podemos y el PSOE?, ¿cómo es su relación con Podemos?

- Nosotros competimos con Almeida y con nadie más. Yo no me presento para ser la líder de la oposición de izquierdas, sino para ser la alcaldesa de Madrid. Y por supuesto, no tengo problema en llegar a acuerdos. Madrid está por encima de cualquier partidismo. Quiero recordar que fui yo la que propuso los Acuerdos de la Villa. Dialogar y llegar a acuerdos es algo que me gusta y respeto mucho. Por supuesto que hablaré con todo el mundo para formar gobierno la misma noche de las elecciones, yo tengo la responsabilidad de liderar ese bloque progresista, como repito, ha ocurrido desde hace ocho años en Madrid y me pondré a la cabeza desde el primer momento para liderar ese gobierno de coalición.

- Otro escenario hipotético. Qué Ciudadanos saque representación y sea clave para que gobierne la izquierda. ¿Hablaría con Villacís?, ¿gobernaría con ella?

- Más Madrid es la alternativa a Almeida. Nosotros no calculamos sobre quién va a entrar o quién no. El voto que rompe la distancia entre bloque es el nuestro. Las encuestas dicen y los resultados desde hace dos años dicen que somos más fuertes cuando nos centramos en lo que le preocupa la gente, no en si vamos o no vamos juntos o revueltos. Más Madrid se ha convertido en una opción fuerte porque ha estado a lo importante, cuando no había focos ni campaña, porque es lo que había que hacer.

- ¿Qué tres primeras medidas tomaría como alcaldesa?, aquellas que considera imprescindibles.

- En 2015 dijimos que había que reformar el eje de Plaza de España y hoy está reformado. La próxima legislatura es la del desmontaje del ‘scalextric’ de Vallecas. Es la única estructura de este tipo que queda en Madrid, divide la zona, genera desigualdad y hace inhabitable el espacio para los vecinos. En 2015 dijimos que había que renaturalizar el río y lo hicimos, pues bien, hoy decimos que toca impulsar el ‘Plan Nuevo Sur’: el segundo de los grandes proyectos que comenzaremos en 2023. Consiste en la transformación de las actuales instalaciones de Adif en Abroñigal, justo en la punta sur de la M-30, para crear allí un gran centro universitario y tecnológico. Regeneraremos también el eje del río hacia el sur, conectando el Parque Lineal del Manzanares, en Usera, y el Parque Forestal de Entrevías. El objetivo es acabar con la enorme barrera de trenes de mercancías, vertederos y depuradoras que hay ahora mismo allí, junto a la estación de Méndez Álvaro y a solo cuatro kilómetros de la Puerta del Sol. Vamos a crear allí un nuevo campus universitario centrado en tecnología, que completaremos con servicios y vivienda para jóvenes.

- Son proyectos muy ambiciosos.

- En 2015 también dijimos que había que hacer la primera gran zona de bajas emisiones de España e hicimos Madrid Central, pues bien, hoy decimos que la próxima legislatura vamos a reformar las autopistas urbanas que cortan la ciudad de Madrid, frenan su desarrollo y hacen imposible una vida saludable para los vecinos. Y lo haremos transformando tres ejes: el de Santa María de la Cabeza, de la A-42 desde la M-40 hasta Santa María de la Cabeza, una de las zonas con peor calidad ambiental de la ciudad, cerrando la enorme brecha que separa Usera de Carabanchel. Habrá reducción de carriles, un BUS-VAO, una de las líneas de autobuses AVE que unirá Orcasitas con Atocha en 18 minutos, con 15 kilómetros de carril bici, con un 90% más de espacio peatonal. En segundo lugar, la reforma de Bravo Murillo, la segunda calle comercial de España con más tránsito peatonal después de Gran Vía. Y, sin embargo, está ahogada por el tráfico, con un espacio peatonal miserable. Y finalmente, la reforma, que también presentamos este año, de la A-5, una obra que lleva esperando demasiado tiempo. Promesa incumplida de Almeida, que en cuatro años no se ha movido una piedra. Nosotros empezaremos el primer día soterrando una parte del tráfico, con una línea de autobús AVE que unirá Cuatro Vientos con Príncipe Pío en 14 minutos, 12 kilómetros de carril bici, es decir, acabando con una autopista urbana.

- ¿En qué consiste su compromiso de la ‘ciudad de los 15 minutos’. ¿Qué medidas son factibles para llevar a cabo este compromiso?

- Es el proyecto más grande de reordenación urbana del siglo. Un proyecto para transformar este modelo de ciudad radial, donde todo está en el centro o muy lejos, y donde el código postal de tu casa incide en una gran parte de tus expectativas. Queremos que el código postal no determine las posibilidades de una persona. Nuestra apuesta por la ciudad de los 15 minutos es fundamentalmente una apuesta por la igualdad de oportunidades, una estrategia para distribuir las oportunidades por toda la ciudad. Se trata de que tardemos menos en movernos por la ciudad y tengamos más cerca los servicios básicos. Recorrer la ciudad de punta a punta en 45 minutos, llegar desde cualquier punto de la ciudad al centro de Madrid en 30, llegar a cualquier servicio en 15 minutos y no tardar más de 10 minutos en aparcar. Queremos reforzar la red de transporte público que ya existe, poner en marcha una red de autobuses de alta velocidad, y un plan de 11 líneas que conecten toda la ciudad. Para que la ciudad se adapte a nuestra vida y no al revés. Será una inversión muy importante, 5.500 millones de euros durante dos mandatos, con actuaciones en todos los ámbitos: desde construir nuevas infraestructuras, hasta introducir una nueva red de transporte y remodelar el espacio público.

- El fichaje de Álvaro Heredia, que viene de estar al frente de la red municipal de transportes en el Ayuntamiento de Valladolid, es importante para llevar a cabo una especie de ‘revolución’ que Más Madrid quiere aplicar al transporte madrileño, autobuses y Bicimad. ¿Almeida sigue apostando por el coche?, ¿qué hay que cambiar en la capital en esta materia?

- Álvaro es el candidato ideal para liderar la revolución del transporte público en Madrid y apostar seriamente por la movilidad ciclista. Más Madrid está comprometida en trabajar para revolucionar el transporte público en nuestra ciudad y mejorar la calidad de vida de todos los madrileños y madrileñas, por eso he incorporado a Álvaro a mi candidatura. Ya salvó BiciMAD del desastre en el que lo había sumido la popular Ana Botella y volverá a hacerlo después de que Almeida haya hundido el servicio. Además, saneó las cuentas de la EMT e impulsó Madrid Central, la zona de bajas emisiones, junto a Inés Sabanés. Es un orgullo contar con él. Mi mayor preocupación son los 52 minutos de media que se tarda en ir a trabajar en Madrid. La vida no puede ser ir de casa al trabajo y del trabajo a casa. En la legislatura anterior empezamos a recuperar el transporte público. Hay que volver a ser ambiciosos y revolucionar la movilidad en nuestra ciudad.

- ¿Cómo?

Nuestra propuesta consiste en crear 200 kilómetros de ‘Bus de Alta Velocidad’ con 11 nuevas líneas, 150 millones de inversión extra para recuperar el servicio de Metro, una ‘Red Verde’ de calles mejoradas para el peatón, entornos escolares seguros en cada colegio, un árbol cada 7 metros en las calles de más de 15 metros, no tardar más de 10 minutos en aparcar al llegar a casa, priorizar las zonas de aparcamiento vecinal gratuito en los barrios, poner en marcha un plan de aparcamientos para residentes, una red de carriles bici con 150 kilómetros para conectar todos los distritos y recuperar el servicio de BiciMad. Ya lo salvamos una vez y lo volveremos a hacer. Madrid sí es una ciudad para bicis. El objetivo es reducir el tráfico entre un 20 y un 30%.

- Almeida asegura que ha puesto en marcha en este mandato más de 4.000 viviendas. Pero muchos eran proyectos heredados de la legislatura de Carmena. Su concejal de vivienda, Álvaro González, ha prometido ahora 12.000. ¿Qué debe hacer un Ayuntamiento para que el precio del alquiler se abarate y los jóvenes se puedan emancipar comprando o alquilando una vivienda a precios asequibles?

- La vivienda es el desafío más importante que tiene nuestra ciudad y el gran fracaso del gobierno de Almeida. Nadie que quiera una solución para los precios de la vivienda en Madrid puede confiar en el Gobierno de Almeida. No es un problema de derecha o de izquierda. Almeida presume de no hacer nada. Lo ha dicho públicamente en varias ocasiones. Y el resultado de esa orgullosa nada es que el alquiler subió un 11% en 2022 en la ciudad de Madrid. Que 16 de los 21 distritos alcanzaron el máximo histórico del metro cuadrado en 2022. Hay un 32% menos de viviendas de las que había en 2021. Solo 15 de cada 100 jóvenes se pueden emancipar antes de los 30. Almeida prometió construir 15.000 viviendas. Solo han terminado las que iniciamos en nuestro mandato y la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo tiene un 49% más de demandantes. Además, el 99% de los pisos turísticos son ilegales y Almeida ha reducido a más de la mitad los mecanismos de control de los pisos. La subida de tipos encarece hasta un 50% las hipotecas. Solo un 20% de las familias pueden acceder a una hipoteca sin sobreendeudarse. Solo un 35% de las familias puede permitirse un piso en alquiler.

- Muchos datos negativos. Algo se habrá hecho bien

- Esos son datos objetivos y mi intención es que, como en las grandes capitales europeas, convivan el mercado libre con una regulación que garantice los derechos y contenga los precios. La herramienta fundamental para esto es la Empresa Municipal de la Vivienda. La EMVS debe ser el agente inmobiliario más importante de Madrid. Por ese motivo decimos que nuestra política se va a basar en cuatro ejes. En dos ‘Ces’ y dos ‘Erres’: comprar, construir, rehabilitar y regular.

- Cuéntenos

- Comprar: 70 millones al año para comprar 1.000 edificios o viviendas durante el mandato. Lo haremos a través de la compra de vivienda de segunda mano que ya pusimos en marcha en el gobierno anterior, de la compra de viviendas a la SAREB y de la compra de viviendas delimitando zonas de compra preferente, en las que el ayuntamiento tenga preferencia para comprar la vivienda que sale al mercado. Construir: conseguir 15.000 viviendas en 12 años, 4.000 viviendas por mandato. Sabemos que se puede hacer. En el mandato pasado dejamos casi 3.500 viviendas en marcha. Rehabilitar: el parque de viviendas de la ciudad de Madrid es uno de los más antiguos de España, data de 1967. Con su rehabilitación perseguimos los tres objetivos de reducir la factura eléctrica y energética de las madrileñas y madrileños, además de contribuir a la lucha contra la crisis climática; generar empleo ligado a este sector; y captar vivienda para poner en alquiler, incentivando a que los propietarios y grandes tenedores cedan sus viviendas para que el ayuntamiento las rehabilite y ponga en el mercado del alquiler. Y por último, regular. Regularemos los precios del alquiler. Madrid debe ser declarada zona tensionada. A través del Observatorio del Mercado Inmobiliario recopilaremos los datos necesarios para definir la metodología con la que establecer las limitaciones al mercado del alquiler. La aplicaremos en todos los barrios de Madrid e incluiremos un sistema de seguimiento y control que nos permita comprobar si la medida está surtiendo efecto.

- ¿Usted es partidaria de declarar toda la ciudad de Madrid como zona tensionada según la nueva Ley de Vivienda?

Regularemos los precios del alquiler. Madrid debe ser declarada zona tensionada. La pasividad y mala gestión de Almeida han dejado una inmensa crisis de vivienda en la ciudad de Madrid y hay datos demoledores: el 99% de los pisos turísticos son ilegales como consecuencia de la falta de control del alcalde. Y para afrontar el mayor problema que sufre Madrid, el acceso a la vivienda, hay que actuar ya. Cuando llegue a Cibeles pondré en marcha un plan de choque para clausurar las viviendas de uso turístico ilegales y que vuelvan a formar parte del parque tradicional de viviendas en alquiler. Y reactivaremos de forma urgente el plan de inspección sobre las viviendas de uso turístico, cerraremos todas aquellas que no cumplan la normativa urbanística. A medio plazo pondremos en marcha un cuerpo de inspección específico, similar al del servicio de estacionamiento regulado, que controle el correcto uso de las viviendas en Madrid.

- ¿Cómo se soluciona el problema del aumento de cocinas fantasma ilegales?

Almeida ha llegado tarde y mal a este problema, que supone un peligro y una fuente de innumerables problemas de inseguridad por el constante flujo de motos, malos olores, humos, ruidos e incendios para las vecinas y vecinos. Cuando ha habido que elegir, el alcalde ha estado al lado de las empresas en lugar de los vecinos. En Madrid se han instalado en los últimos dos años más de 150 cocinas, algunas en patios de vecinos o al lado del patio de colegios, sin que Almeida hiciera nada. Y yo quiero un Madrid donde se premie a quien cumple y se castigue a los piratas. Con las cocinas, con la vivienda turística, con las terrazas… Mi plan especial para las cocinas industriales que están en zonas residenciales incluye que no se puedan agrupar más de cuatro cocinas en un mismo local, que no puedan implantarse cocinas en locales mayores de 350 metros cuadrados, no podrán instalarse cocinas industriales de ningún tipo a menos de 500 metros de equipamientos sensibles como centros educativos, centros sanitarios..., se establecerán parámetros de densidad máxima, de modo que se cumpla una distancia mínima de 500 metros entre locales de este tipo, limitación del horario entre las 10.00 y las 22.00 horas y un año de plazo para que las cocinas ya existentes se adapten a la normativa que se apruebe en este plan especial.

- Las quejas por falta de limpieza en las calles aumentaron en 2022, ¿tan difícil es tener una ciudad limpia?

Madrid sigue sucia. Almeida ha sido incapaz de mejorar el modelo de limpieza de la ciudad. Ha conseguido que todos los barrios de Madrid estén sucios. Nuestra propuesta en limpieza pasa por poner en la calle 500 inspectores y que la vigilancia de la eficacia de los contratos se haga desde las Juntas de Distrito. Crearemos la Empresa Pública de Servicios Ambientales (EMSA). El equivalente a la EMT, pero para la recogida de residuos con las siguientes funciones: la evaluación y el seguimiento de los contratos de limpieza y de recogida de residuos y el estudio de alternativas para la mejora del proceso, planificar la estrategia de residuos de Madrid… E incrementar en 1.000 personas la plantilla de los servicios de limpieza. Todavía no se ha llegado a los niveles anteriores a Botella, que despidió a 3.000 trabajadores.

- Madrid vuelve a tener déficit tras dos años de superávit y reducción de la deuda que logró el Gobierno de Manuela Carmena. ¿Por qué?

- Almeida se ha fundido el ahorro del Ayuntamiento que, por primera vez en 12 años, está en números rojos. Hoy Madrid tiene un déficit de 357 millones de euros. Almeida llegó a la Alcaldía con unas cuentas saneadas y 1.057 millones de superávit que, literalmente, se ha fundido y ha derrochado sin hacer una sola transformación en la ciudad. Ha tenido todo a su favor, buena coyuntura económica municipal, transferencias del Estado y menos reglas fiscales y, aún así, ha dilapidado los ahorros y se va a ir dejando las arcas públicas en una situación muy comprometida. Es imposible hacerlo peor. Nosotros lo tuvimos todo en contra y gestionamos bien, subiendo el gasto social un 50%, invirtiendo en mejorar y transformar la ciudad, en la lucha contra la contaminación y ahorramos.

- El debate fiscal siempre está de moda. La derecha siempre propone bajar impuestos. La capital tiene los suyos propios, tributos y tasas. ¿Qué propone Más Madrid en materia fiscal?

- Voy a retomar la senda del buen camino económico que empezamos en 2015. Almeida deja el Ayuntamiento en números rojos, como decía, y lo primero que haremos al llegar a Cibeles será evaluar el estado real de las cuentas y con mucha prudencia porque estamos en un contexto de incertidumbre económica, de crisis energética, de crisis en los mercados internacionales, de guerra en Europa…. Ninguna política que pongamos en marcha puede dañar a las familias ni a las empresas. Así que prudencia sobre la política fiscal, primero evaluar y luego decidir. Se puede gestionar bien sin subir los impuestos, como hicimos en el gobierno de Manuela, bajamos el IBI, se incrementó la inversión y dejamos el Ayuntamiento con 1.000 millones de superávit. Almeida lo ha dilapidado.

- ¿Cómo definiría el trabajo de Almeida estos cuatro años?

- Creo que ningún alcalde de Madrid ha hecho tan poco por nuestra ciudad. La desgana, falta de ideas y cero ambición ha sido la tónica general de este gobierno. En Madrid, la percepción de mala gestión de Almeida es bastante transversal, trasciende ideologías y la alternativa a Almeida también lo es. Somos un proyecto levantado desde la realidad concreta de cada barrio y nuestra prioridad es poner Madrid a funcionar de nuevo. No vengo de nuevas, fui portavoz del gobierno de Manuela Carmena y llevo cuatro años pateándome los barrios, conociendo los problemas cotidianos y trabajando en soluciones.

- Hablemos ahora de cambio climático. Almeida presume de que Madrid cumple con los índices europeos de calidad del aire.

- Estos cuatro años han supuesto un importante retroceso en políticas medioambientales. Es un gobierno que se toma a broma el cambio climático y que, desde luego, no toma ninguna medida para mitigar sus efectos. Hasta el Financial Times se ha hecho eco de los 78.000 árboles que ha perdido Madrid con Almeida. Es una vergüenza que nos conozcan así fuera. Yo quiero que a Madrid se le conozca por liderar políticas de renaturalización como las que impulsamos en el gobierno de Manuela Carmena en el Manzanares. No nos conformamos con frenar la deriva arboricida de Almeida: vamos a reverdecer Madrid. Hacemos nuestra la propuesta de organizaciones ecologistas como Greenpeace, que se llama ‘3:30:300′, que consiste en que cada madrileño vea desde su ventana al menos tres árboles, tenga un 30% de cobertura vegetal en su barrio y disfrute de un parque digno a 300 metros de casa. Tener calles verdes, con sombras y vegetación, con preferencia para los peatones, no es ninguna utopía: es un modelo de ciudad, y es el mío. Tenemos todo un plan de calles verdes listo para ponerlo en marcha. Se trata de repartir mejor el espacio dentro de las calles y que en ellas haya, siempre que sea posible, un árbol cada 7 metros. El 28-M nos jugamos más cemento o más árboles, más Almeida o Más Madrid.

- La educación está transferida a las comunidades. Pero desde un Ayuntamiento se puede hacer mucho. ¿Qué propone Más Madrid?

Almeida propone regalar un chupete a cada recién nacido, un anuncio insustancial, y nosotros queremos una escuela infantil en cada barrio y ahorrarle a las familias 2.000 euros al año. Para eso vamos a universalizar la gratuidad de los comedores escolares y las actividades extraescolares en toda la red pública y concertada. Los colegios son el corazón de los barrios y las familias y mi compromiso cuando sea alcaldesa es cuidarlos. Para ello, vamos a construir una escuela infantil en cada barrio: 60 en dos mandatos con una inversión de 240 millones en ocho años. Los comedores escolares, que ahora suponen casi 100 al mes por niño o niña, serán gratuitos y universales, y lo mismo para las actividades extraescolares, lo que supondrá un ahorro a las familias de unos 90 euros al mes y la garantía de que todos los niños podrán hacer actividades de calidad en los centros.

- ¿Por qué deberían votar los madrileños/as a Rita Maestre?

- Todos esos votantes que quieren un Madrid mejor, voten lo que voten en otras elecciones, este 28-M pueden votar por Madrid, por quien se patea Madrid, por quien conoce Madrid, por quien puede ganar en Madrid. Somos el voto seguro. El 28 de mayo se elige entre ‘Más Almeida’ y Más Madrid. Estas son unas elecciones municipales y nosotras estamos hablando de Madrid, queremos hablar de Madrid, de Madrid y otra vez de Madrid.

- Una última pregunta de futuro. ¿Habrá acuerdo entre Podemos y Sumar de cara a las generales de finales de año?

- Yolanda Díaz es un referente para Más Madrid porque hace política lejos del ruido y centrada en lo importante. Su trabajo es sólido y meticuloso, cambia las cosas que de verdad importan a la gente y se preocupa por lo concreto. De las cosas del comer. No quiere saber nada del ruido en que muchas veces puede convertirse la política. Más Madrid forma parte de esa mayoría progresista que quiere que este país mire al futuro, y apostamos por reforzarla y hacer nuestra parte. Nuestra parte tiene que ver con Madrid y esa es nuestra prioridad.

