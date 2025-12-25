El tiempo en la Navidad más fría de la década: la Aemet pone en aviso a seis comunidades por nieve, oleaje y lluvia

Las temperaturas mínimas descienden por debajo de los cero grados, especialmente en Burgos, Soria y León. (Europa Press)

El 2025 quiere despedirse con frío y esta penúltima semana del año viene con bajadas de temperaturas importantes. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha emitido avisos en seis comunidades autónomas este jueves, en la que se espera que sea la Navidad más fría de los últimos 15 años.

La Aemet prevé una Navidad inestable con bajas presiones en el este y la llegada de una baja al norte peninsular acompañada por una masa de aire frío. Gran parte de la España peninsular pasará el día con cielos encapotados y precipitaciones, que pueden ser localmente fuertes en el entorno del cabo de Palos, de la Nao, Baleares y noreste de Cataluña.

El descenso en las temperaturas mínimas será generalizado, con valores que quedan por debajo de los 0º centígrados en Albacete, Ávila, Burgos, Cuenca, León, Lugo, Oviedo, Palencia, Pamplona, Salamanca, Segovia, Teruel, Valladolid, Vitoria y Zamora. “Un comienzo de Navidad tan frío como el de 2025 no es habitual en los últimos años, y cada vez será menos frecuente”, destacaba este miércoles el organismo público en un comunicado. Durante este día, las capitales de provincias con previsión de mínimas más bajas será Soria, donde se espera alcanzar -5º centígrados y Burgos y León con -4º centígrados.

Avisos meteorológicos en seis comunidades autónomas

Nieve, lluvia y fuerte oleaje mantendrán en alerta a varios territorios nacionales durante la jornada. Uno de los puntos más críticos es la costa de Girona, donde, a partir de las 10:00 y hasta la noche, se espera oleaje con olas de hasta 5 metros y fuertes rachas de viento bajo aviso naranja (peligro importante).

En el norte, las zonas montañosas de Cantabria y Asturias recibirán nevadas con una cota que puede descender hasta los 500 metros antes de las 15:00. Además, en comarcas como Liébana, Ebro y valle de Villaverde se esperan bajas temperaturas. En la cordillera cantábrica de León y Palencia, así como en la región de Sanabria (Zamora), la Aemet prevé temperaturas de hasta –6 °C.

Se mantienen avisos amarillos (peligro bajo) por oleaje en el litoral sur de Girona y en las costas de Barcelona y Tarragona, donde las olas podrían alcanzar los 4 metros. El Pirineo gerundense, el Ampurdán y el litoral catalán tendrán lluvias acompañadas de tormentas, y en altitudes superiores a los 1.200 metros podrán producirse nevadas.

Las islas de Ibiza y Formentera están bajo aviso amarillo por lluvias que persistirán durante toda la jornada, mientras que en Menorca y el norte de Mallorca se esperan fenómenos costeros con fuerte oleaje y viento. La Comunidad Valenciana, en particular el litoral norte de Alicante, permanece en alerta por lluvias durante el día festivo.

Respecto a Canarias, la Aemet prevé una jornada nubosa en el norte de las islas de mayor relieve. Se esperan precipitaciones ocasionalmente moderadas, así como chubascos leves en el resto del archipiélago.

Carreteras cortadas por nieve en Burgos, Navarra, Granada y Almería

El clima afectará también a la circulación este jueves 25 de diciembre, pues la nieve ha obligado a cortar media decena de carreteras en el norte y sur peninsular. Burgos es la provincia más afectada, con el tráfico interrumpido en la BU-571 desde el km 0 en Rio Trueba al km 7 en Rio de la Sia (BURGOS); la BU-570 desde el km 0 en Espinosa de los Montaeros al km 17 en Rioseco y l a BU-572 a la altura de Rio de Lunada desde el km 0 al km 8. Y, en Salamanca, el corte afecta a la carretera DSA-191 a la altura de Candelario desde el km 8 al km 10.6.

En Navarra, es la NA-137 la vía afectada. La DGT ha prohibido la circulación a camiones y autobuses desde el km 47 al km 51, mientras que entre el kilómetro 51 y 59 está interrumpido el tráfico al completo. También está cortada la NA-2012 desde el km 7.2 en Muskilda al km 23.56 en Irati y la NA-2011 a la altura de Pikatua desde el km 7 al km 10.8.

En Andalucía, la nieve mantiene cortado en Almería el Puerto de montaña Las Menas de la carretera A-1178 desde el km 9 en El Cantaro al km 38 en Las Tabla, mientras que en Granada se impide la circulación en la A-4025 desde el km 0 en Güejar Sierra al km 7.35 y la A-395 desde el km 32, ambas en Sierra Nevada.