España

La previsión del tiempo para Nochebuena y Navidad: la Aemet espera nieve, lluvias y mínimas hasta 10ºC por debajo de lo normal

“La primera semana de las fiestas navideñas va a transcurrir con ambiente frío”, adelanta el portavoz del organismo público

Guardar
Vehículos durante la nevada en
Vehículos durante la nevada en Pedrafita, a 20 de noviembre de 2025, en Lugo, Galicia. (Carlos Castro / Europa Press)

En la penúltima semana del año no podremos desprendernos de un buen abrigo ni del paraguas. La lluvia, el frío y la nieve serán los tres grandes protagonistasEl portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), Rubén del Campo, ya adelantaba en un comunicado que “la primera semana de las fiestas navideñas va a transcurrir con ambiente frío”. Las temperaturas van a ser “más bajas de lo normal para la época del año”, especialmente durante el día. De hecho, el día de Navidad se esperan máximas de entre 5 y 10 grados por debajo de los valores normales. Por la noche y de madrugada, sin embargo, aunque habrá heladas, las temperaturas serán más propias de esta época del año.

Esta jornada de martes, amanecerá con heladas en zonas del norte y del centro peninsular, aunque las temperaturas subirán, tanto de noche como de día. Aun así, el ambiente será frío y las temperaturas máximas no alcanzarán los diez grados en amplias zonas del interior peninsular. Lloverá, en Galicia y el Cantábrico, pero también en el sur de Castilla y León, Extremadura y buena parte de Andalucía. Nevará en las montañas a partir de los 1.200 metros, con una cota que irá subiendo a lo largo del día. La Aemet ha activado los avisos por nevadas en el norte de Castilla y León, y la comarca de Cazorla y Segura en Jaén. En ambos, se esperan acumulados de un espesor de 5 centímetros de nieve a partir de los 1.200 metros.

El tiempo el día de Nochebuena y Navidad

El miércoles 24, el día de Nochebuena, será un día lluvioso en buena parte del país. De nuevo, el día empezará heladas en el interior de la península, mientras que las temperaturas diurnas continuarán subiendo. “El ambiente será frío, pero no tanto como en jornadas previas”, apunta del Campo, que añade que los cielos estarán más despejados en el este y sur de la península y más nublados en el norte, con lluvias persistentes en el Cantábrico. Lloverá en el norte de Cataluña y en Baleares, en el sur de Andalucía y en Ceuta y Melilla.

El jueves 25 de diciembre, día de Navidad, llegará una nueva masa de aire frío a la península que estará acompañada un descenso de las temperaturas que será “más acusado” en la mitad norte y en el área mediterránea. Además de que amaneceremos con heladas en buena parte del interior peninsular, por esta zona, por el interior peninsular, quedarán las temperaturas diurnas claramente por debajo de los diez grados, e incluso por debajo de los cinco grados en ciudades de la meseta norte.

Las máximas, de nuevo, estarán entre 5 y 10 grados por debajo de lo normal en de la mitad norte del país. También se esperan lluvias en las comunidades que baña el Cantábrico, aunque serán menos persistentes que en días previos. Y también es posible que llueva en el norte de Cataluña y también de Baleares. “Hay incertidumbre al respecto, pero podría llover en el resto del área mediterránea, sin descartar que estas precipitaciones puedan penetrar hacia el interior oriental peninsular, con nieve, especialmente en zonas de montaña”.

Nubes y temperaturas suaves en Canarias

Canarias, donde durante los próximos días habrá nubosidad abundante en el norte de las islas, con lluvias más probables y abundantes en el norte de las islas más montañosas. Las temperaturas no experimentarán grandes cambios y los valores serán suaves. Las mínimas si situarán entre 15 y 17 grados y máximas entre 20 y 22 grados en las zonas costeras del archipiélago.

Temas Relacionados

TiempoTiempo en EspañaAemetMeteorologíaNieveEspaña-SociedadEspaña Noticias

Últimas Noticias

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 5

Juegos Once difundió la combinación ganadora del Sorteo 5 de las 21:15 horas. Tenemos los números ganadores aquí mismo

Triplex de la Once: combinación

3 recetas para quedar como un chef si te invitan a una comida de Navidad

El menú perfecto para llevar como invitado y hacer en poco tiempo unos platos al nivel de un chef profesional

3 recetas para quedar como

Enrique Iglesias y Anna Kournikova anuncian el nacimiento de su cuarto hijo: la imagen con la que han presentado al bebé

El hijo de Isabel Preysler ha desvelado en sus redes sociales la llegada al mundo de su nuevo vástago

Enrique Iglesias y Anna Kournikova

Marta León, ingeniera química: “Tu cabello depende de tus hormonas y también de lo que comes”

La especialista en salud femenina explica cuáles son los pilares nutricionales para cuidar el pelo, así como la rutina diaria que debe llevarse a cabo

Marta León, ingeniera química: “Tu

El menú lujoso que Alberto de Mónaco elige cada Nochebuena para disfrutar en familia

Los Grimaldi se reúnen cada nochebuena en el Palacio para celebrar la Navidad en torno a una mesa llena de platos tradicionales monegascos

El menú lujoso que Alberto
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Audiencia de Barcelona avala

La Audiencia de Barcelona avala el desahucio de un ocupante precario porque una mujer demostró que era propietaria de la mitad de la vivienda

La Audiencia de Madrid niega la nacionalidad a un venezolano que fundamentó su origen sefardí en ser descendiente de una mujer judía 23 generaciones atrás

Abascal promete que no regalará el Gobierno de Extremadura al PP y exigirá más que en Valencia: “La pelota está en el tejado de Guardiola”

La Audiencia Nacional se olvida de poner 23 páginas en la sentencia que condenó a varios expresidentes de fútbol y empresarios por defraudar 154 millones en IVA

Juan Antonio Delgado, de guardia civil a candidato de Podemos en Andalucía: “Un general no pagaba casa, les importaba un bledo que los de abajo viviésemos mal”

ECONOMÍA

Triplex de la Once: combinación

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 5

Xavi Abat, abogado: “Un abogado puede representarse a sí mismo en un juicio”

Precio de la gasolina en España 2025: las tarifas más altas y más bajas hoy

Precio del aceite de oliva en España este martes 23 de diciembre

Tipo de cambio dólar-euro y proyecciones de este 23 de diciembre

DEPORTES

“Es muy raro hacer un

“Es muy raro hacer un cambio así cuando algo funciona”: Las palabras de Garbiñe Muguruza sobre la separación de Ferrero y Alcaraz

El Real Madrid se lleva el premio Gordo con los derechos audiovisuales de LaLiga: el FC Barcelona se queda el segundo premio

Pep Guardiola advierte a sus jugadores: “El que llegue con tres kilos de más se quedará en Manchester. No viajará”

En esta posición quedaron Fernando Alonso y Carlos Sainz en el campeonato mundial de pilotos de la Fórmula 1

La Copa África, la peor pesadilla de los clubes de las grandes ligas: más de un mes sin los jugadores