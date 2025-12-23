La previsión del tiempo para Nochebuena y Navidad: la Aemet espera nieve, lluvias y mínimas hasta 10ºC por debajo de lo normal

Vehículos durante la nevada en Pedrafita, a 20 de noviembre de 2025, en Lugo, Galicia. (Carlos Castro / Europa Press)

En la penúltima semana del año no podremos desprendernos de un buen abrigo ni del paraguas. La lluvia, el frío y la nieve serán los tres grandes protagonistasEl portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), Rubén del Campo, ya adelantaba en un comunicado que “la primera semana de las fiestas navideñas va a transcurrir con ambiente frío”. Las temperaturas van a ser “más bajas de lo normal para la época del año”, especialmente durante el día. De hecho, el día de Navidad se esperan máximas de entre 5 y 10 grados por debajo de los valores normales. Por la noche y de madrugada, sin embargo, aunque habrá heladas, las temperaturas serán más propias de esta época del año.

Esta jornada de martes, amanecerá con heladas en zonas del norte y del centro peninsular, aunque las temperaturas subirán, tanto de noche como de día. Aun así, el ambiente será frío y las temperaturas máximas no alcanzarán los diez grados en amplias zonas del interior peninsular. Lloverá, en Galicia y el Cantábrico, pero también en el sur de Castilla y León, Extremadura y buena parte de Andalucía. Nevará en las montañas a partir de los 1.200 metros, con una cota que irá subiendo a lo largo del día. La Aemet ha activado los avisos por nevadas en el norte de Castilla y León, y la comarca de Cazorla y Segura en Jaén. En ambos, se esperan acumulados de un espesor de 5 centímetros de nieve a partir de los 1.200 metros.

El tiempo el día de Nochebuena y Navidad

El miércoles 24, el día de Nochebuena, será un día lluvioso en buena parte del país. De nuevo, el día empezará heladas en el interior de la península, mientras que las temperaturas diurnas continuarán subiendo. “El ambiente será frío, pero no tanto como en jornadas previas”, apunta del Campo, que añade que los cielos estarán más despejados en el este y sur de la península y más nublados en el norte, con lluvias persistentes en el Cantábrico. Lloverá en el norte de Cataluña y en Baleares, en el sur de Andalucía y en Ceuta y Melilla.

El jueves 25 de diciembre, día de Navidad, llegará una nueva masa de aire frío a la península que estará acompañada un descenso de las temperaturas que será “más acusado” en la mitad norte y en el área mediterránea. Además de que amaneceremos con heladas en buena parte del interior peninsular, por esta zona, por el interior peninsular, quedarán las temperaturas diurnas claramente por debajo de los diez grados, e incluso por debajo de los cinco grados en ciudades de la meseta norte.

Las máximas, de nuevo, estarán entre 5 y 10 grados por debajo de lo normal en de la mitad norte del país. También se esperan lluvias en las comunidades que baña el Cantábrico, aunque serán menos persistentes que en días previos. Y también es posible que llueva en el norte de Cataluña y también de Baleares. “Hay incertidumbre al respecto, pero podría llover en el resto del área mediterránea, sin descartar que estas precipitaciones puedan penetrar hacia el interior oriental peninsular, con nieve, especialmente en zonas de montaña”.

Nubes y temperaturas suaves en Canarias

Canarias, donde durante los próximos días habrá nubosidad abundante en el norte de las islas, con lluvias más probables y abundantes en el norte de las islas más montañosas. Las temperaturas no experimentarán grandes cambios y los valores serán suaves. Las mínimas si situarán entre 15 y 17 grados y máximas entre 20 y 22 grados en las zonas costeras del archipiélago.