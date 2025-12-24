Estas son las carreteras afectadas por las nevadas y las limitaciones establecidas por la DGT este miércoles

Una de las carreteras afectadas por la nieve, a 24 de diciembre de 2025. (Dirección General de Tráfico/X)

El temporal de nieve ha dejado 23 carreteras afectadas, especialmente en Castilla y León, según ha informado este miércoles la Dirección General de Tráfico (DGT). Algunas de ellas están cortadas mientras que otras solo tienen algunas restricciones.

En Andalucía, hay tres carreteras afectadas. En Almería, es obligatorio el uso de cadenas en A-1178 de Las Menas. Lo mismo sucede en la A-4030 de Sierra Nevada en Granada, donde permanece intransitable la A-395 y la A-4025.

En Castilla y León la peor parte se la lleva Burgos. Allí están en estado intransitables tres carreteras: BU-570 Rioseco, BU-571 Río de la Sía y BU-572 Río de Lunada. Lo mismo ocurre en dos de Salamanca, la DSA-191 Candelario y la DSA-180 Navacarros. En esta misma provincia es obligatorio el uso de cadenas en SA-203 Peña de Francia. También son necesarias en cuatro vías de la provincia de León: la LE-126 La Baña, la LE-142 Acebo, la LE-233 Besande y la LE-481 Torrestio. Su uso también en obligatorio en la AV-932 Herguijuela de Ávila, mientras que en la AV-913 San Esteban del Valle solo se pide precaución, del mismo modo que en la N-525 Otero de Sanabria de Zamora.

En Extremadura, concretamente en Cáceres, está cortada la CC-224 Gargantilla.

En Galicia, la AC-101 A Casilla do Bañal de A Coruña tiene prohibido el acceso a los camiones.

En Cataluña, en la BV-4031 Castellar de n’Hug de la provincia de Barcelona es obligatorio el uso de cadenas.

En Navarra, la NA-2011 Pikatua y la NA-2012 Irati están intransitables.

La previsión del tiempo de la Aemet

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé a partir de este miércoles un ambiente inestable en el área mediterránea y noreste peninsular, con precipitaciones localmente persistentes y fuertes, que podrán ir ocasionalmente acompañadas de tormenta, y en el área cantábrica con precipitaciones menos intensas. La Aemet no descarta “chubascos débiles y ocasionales” en el resto peninsular. Además, este día de Nochebuena, se esperan nevadas débiles, pero el día de Navidad el escenario será distinto.

El jueves, la cota de nieve bajará hasta situarse entre 400 y 800 metros en el norte peninsular, más baja hacia el oeste, con los mayores acumulados previstos en el entono de Pirineos y en menor medida en zonas de la Cordillera Cantábrica. La Aemet detalla: nevará por encima de 800-1200 metros en Pirineos centrales y orientales, por encima 1000-1200 metros en zonas de montaña del sureste y de 400-600 metros. De este modo, es probable que se vean afectadas muchas más carreteras por lo que será necesario seguir la actualidad meteorológica y los avisos la DGT respecto al estado de las vías.