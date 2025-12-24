España

España afronta la Nochebuena y la Navidad más frías en 15 años por una “masa de aire frío polar continental”: la Aemet espera nieve en estas regiones

El organismo público espera un descenso de las temperaturas con heladas en amplias zonas del interior peninsular y mínimas que podrían quedar por debajo de -6 grados en áreas de montaña y zonas aledañas

Varias personas disfrutan de la nieve caída en la Estación de Montaña de Manzaneda (Ourense), a 23 de diciembre de 2025. (EFE/Brais Lorenzo)

Hasta esta penúltima semana del mes y del año, diciembre había sido suave en cuanto a las temperaturas, pero ahora se encamina a dejar la semana navideña más fría que España haya atravesado en los últimos 15 años. Es más, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) detalla que “Si nos ceñimos a los días de Nochebuena y Navidad y comparamos las temperaturas previstas en 2025 con las registradas desde 1950, también podemos afirmar que serán los días de Nochebuena y Navidad más fríos en el conjunto de España desde el año 2010”.

"Un comienzo de Navidad tan frío como el de 2025 no es habitual en los últimos años, y cada vez será menos frecuente", apunta el organismo público. Pero, ¿de qué temperaturas estamos hablando? Harán falta muchas capas para salir a la calle a celebrar esta Nochebuena.

La previsión del tiempo para Nochebuena y Navidad

La Aemet prevé una situación de inestabilidad con bajas presiones en el área mediterránea que junto al anticiclón en el Atlántico introducirá por el norte “una nueva masa de aire frío polar continental” y se extenderá al resto del territorio en los siguientes días. A partir de este jueves de Nochebuena, espera que se produzca un descenso de las temperaturas con heladas en amplias zonas del interior peninsular con mínimas que podrían quedar por debajo de -6 grados en áreas de montaña y zonas aledañas. Así, el mercurio bajará y se quedarán cerca de los cero grados de mínima en casi todo el país mientras que las máximas no alcanzarán los 10 grados en el interior. La costa andaluza y Levante podrán rozar los 16 grados.

Durante estos días, también se espera un ambiente inestable en el área mediterránea y noreste peninsular, con precipitaciones localmente persistentes y fuertes, que podrán ir ocasionalmente acompañadas de tormenta, y en el área cantábrica con precipitaciones menos intensas. La Aemet no descarta “chubascos débiles y ocasionales” en el resto peninsular.

Este miércoles, se esperan nevadas débiles, pero el día de Navidad el escenario será distinto. La cota de nieve bajará hasta situarse entre 400 y 800 metros en el norte peninsular, más baja hacia el oeste, con los mayores acumulados previstos en el entono de Pirineos y en menor medida en zonas de la Cordillera Cantábrica. La Aemet detalla: nevará por encima de 800-1200 metros en Pirineos centrales y orientales, por encima 1000-1200 metros en zonas de montaña del sureste y de 400-600 metros.

Vehículos durante la nevada en Pedrafita, a 20 de noviembre de 2025, en Lugo, Galicia. (Carlos Castro / Europa Press)

En Canarias, el escenario será muy diferente al del resto del país durante estos dos días. Se esperan intervalos nubosos con precipitaciones más probables en el norte de las islas, pero las temperaturas serán suaves, con mínimas que rondan los 15 grados y máximas que quedarán cerca de 20 grados.

De cara al fin de semana, se prevé que una baja se sitúe en el Golfo de Cádiz y que se establezcan vientos más húmedos de componente este. “En consecuencia se producirán precipitaciones en el suroeste peninsular, vertiente mediterránea y Baleares que localmente podrán ser persistentes”, apunta la Aemet. También se producirá un ascenso de las temperaturas que hará subir la cota de nieve por encima de 1200 metros y la extensión de las heladas se reducirá a las zonas de montaña y meseta Norte.

