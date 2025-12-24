España

Copas de turrón y chocolate, el postre individual que no puede faltar en Navidad

Tres capas cremosas y una base crujiente se combinan en un postre fácil de preparar y perfecto para anticipar con tiempo las celebraciones

Vasitos de turrón y chocolate
Vasitos de turrón y chocolate (chocolatestorras)

Las copas de turrón y chocolate son el postre perfecto para sorprender en Nochebuena o cualquier celebración especial. Su presentación elegante y su combinación de texturas y sabores conquistan a todos los comensales, aunque su elaboración es mucho más sencilla de lo que parece.

Este postre, con base crujiente de galleta, capa de turrón y doble chocolate, es ideal para preparar con antelación y disfrutar sin prisas. Inspiradas en la famosa tarta de tres chocolates, estas copas realzan los sabores navideños del turrón y el chocolate, aportando un punto sofisticado a la mesa.

Permiten múltiples variaciones y admiten ser decoradas al gusto, desde virutas de chocolate blanco hasta trozos de almendra tostada. Son perfectas para quienes buscan un postre vistoso, fácil y con sabor a fiesta.

Receta de copas de turrón y chocolate

La receta de copas de turrón y chocolate consiste en montar tres capas cremosas sobre una base de galleta María: una de turrón blando, otra de chocolate blanco y una tercera de chocolate negro. Cada capa se prepara de forma independiente, hidratando gelatina, calentando nata y leche y fundiendo el ingrediente principal de cada capa antes de montar en vasos individuales.

Tiempo de preparación

  • Tiempo total estimado: 1 hora 30 minutos (incluye cuajado en frío)
  • Preparación activa: 30 minutos
  • Reposo/enfriado: 60 minutos (aproximadamente 20 minutos por capa)

Ingredientes

  • 75 g de galletas María
  • 40 g de mantequilla
  • 180 g de nata líquida (30% MG) (60 g para cada capa)
  • 180 g de leche entera (60 g para cada capa)
  • 50 g de turrón blando
  • 50 g de chocolate blanco
  • 50 g de chocolate negro
  • 7,5 g de gelatina en polvo (2,5 g para cada capa)
  • Virutas de chocolate blanco (decoración)

Cómo hacer copas de turrón y chocolate, paso a paso

  1. Tritura las galletas María y mézclalas con la mantequilla fundida. Reparte la mezcla en el fondo de los vasos y presiona bien para compactar. Lleva a la nevera mientras preparas la primera crema.
  2. Capa de turrón: Hidrata 2,5 g de gelatina en un poco de leche fría. Calienta 60 g de nata con 60 g de leche (sin hervir fuerte) y añade 50 g de turrón blando troceado, removiendo hasta obtener una crema lisa. Incorpora la gelatina hidratada y cocina 1-2 minutos sin dejar de remover. Coloca los vasos inclinados y reparte la crema de turrón. Deja cuajar en la nevera (aprox. 30 minutos).
  3. Capa de chocolate blanco: Repite el mismo proceso, pero usa 50 g de chocolate blanco en vez de turrón. Hidrata la gelatina, calienta nata y leche, funde el chocolate blanco, añade la gelatina y cocina un par de minutos. Inclina los vasos hacia el lado contrario y añade la crema de chocolate blanco. Refrigera hasta que cuaje.
  4. Capa de chocolate negro: Repite el procedimiento con 50 g de chocolate negro. Esta vez coloca los vasos rectos y vierte la crema sobre las capas anteriores. Deja enfriar hasta que esté completamente firme.
  5. Decora con virutas de chocolate blanco, almendra picada o trozos de turrón justo antes de servir.
  6. Sirve las copas bien frías para disfrutar de todas sus texturas y sabores.

Consejos clave:

  • Hidrata correctamente la gelatina para que cada capa cuaje de forma óptima.
  • No dejes que la mezcla hierva fuerte para conservar la textura cremosa.
  • Espera a que cada capa esté bien cuajada antes de añadir la siguiente.
  • Apoya los vasos inclinados en un molde de muffins u otros vasos para lograr un efecto visual atractivo.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde para cuatro copas individuales.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Calorías aproximadas: 350 kcal
  • Grasas: 22 g
  • Hidratos de carbono: 29 g
  • Azúcares: 20 g
  • Proteínas: 6 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

Las copas se conservan en la nevera durante 24 a 36 horas, cubiertas con film transparente.

