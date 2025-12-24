Copas de turrón y chocolate, el postre individual que no puede faltar en Navidad

Vasitos de turrón y chocolate (chocolatestorras)

Las copas de turrón y chocolate son el postre perfecto para sorprender en Nochebuena o cualquier celebración especial. Su presentación elegante y su combinación de texturas y sabores conquistan a todos los comensales, aunque su elaboración es mucho más sencilla de lo que parece.

Este postre, con base crujiente de galleta, capa de turrón y doble chocolate, es ideal para preparar con antelación y disfrutar sin prisas. Inspiradas en la famosa tarta de tres chocolates, estas copas realzan los sabores navideños del turrón y el chocolate, aportando un punto sofisticado a la mesa.

Permiten múltiples variaciones y admiten ser decoradas al gusto, desde virutas de chocolate blanco hasta trozos de almendra tostada. Son perfectas para quienes buscan un postre vistoso, fácil y con sabor a fiesta.

Receta de copas de turrón y chocolate

La receta de copas de turrón y chocolate consiste en montar tres capas cremosas sobre una base de galleta María: una de turrón blando, otra de chocolate blanco y una tercera de chocolate negro. Cada capa se prepara de forma independiente, hidratando gelatina, calentando nata y leche y fundiendo el ingrediente principal de cada capa antes de montar en vasos individuales.

Tiempo de preparación

Tiempo total estimado: 1 hora 30 minutos (incluye cuajado en frío)

Preparación activa: 30 minutos

Reposo/enfriado: 60 minutos (aproximadamente 20 minutos por capa)

Ingredientes

75 g de galletas María

40 g de mantequilla

180 g de nata líquida (30% MG) (60 g para cada capa)

180 g de leche entera (60 g para cada capa)

50 g de turrón blando

50 g de chocolate blanco

50 g de chocolate negro

7,5 g de gelatina en polvo (2,5 g para cada capa)

Virutas de chocolate blanco (decoración)

Cómo hacer copas de turrón y chocolate, paso a paso

Tritura las galletas María y mézclalas con la mantequilla fundida. Reparte la mezcla en el fondo de los vasos y presiona bien para compactar. Lleva a la nevera mientras preparas la primera crema. Capa de turrón: Hidrata 2,5 g de gelatina en un poco de leche fría. Calienta 60 g de nata con 60 g de leche (sin hervir fuerte) y añade 50 g de turrón blando troceado, removiendo hasta obtener una crema lisa. Incorpora la gelatina hidratada y cocina 1-2 minutos sin dejar de remover. Coloca los vasos inclinados y reparte la crema de turrón. Deja cuajar en la nevera (aprox. 30 minutos). Capa de chocolate blanco: Repite el mismo proceso, pero usa 50 g de chocolate blanco en vez de turrón. Hidrata la gelatina, calienta nata y leche, funde el chocolate blanco, añade la gelatina y cocina un par de minutos. Inclina los vasos hacia el lado contrario y añade la crema de chocolate blanco. Refrigera hasta que cuaje. Capa de chocolate negro: Repite el procedimiento con 50 g de chocolate negro. Esta vez coloca los vasos rectos y vierte la crema sobre las capas anteriores. Deja enfriar hasta que esté completamente firme. Decora con virutas de chocolate blanco, almendra picada o trozos de turrón justo antes de servir. Sirve las copas bien frías para disfrutar de todas sus texturas y sabores.

Consejos clave:

Hidrata correctamente la gelatina para que cada capa cuaje de forma óptima.

No dejes que la mezcla hierva fuerte para conservar la textura cremosa.

Espera a que cada capa esté bien cuajada antes de añadir la siguiente.

Apoya los vasos inclinados en un molde de muffins u otros vasos para lograr un efecto visual atractivo.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde para cuatro copas individuales.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Calorías aproximadas: 350 kcal

Grasas: 22 g

Hidratos de carbono: 29 g

Azúcares: 20 g

Proteínas: 6 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

Las copas se conservan en la nevera durante 24 a 36 horas, cubiertas con film transparente.