Mayte Zaldívar y Carlos Corbacho reabren el debate sobre el dinero de Julián Muñoz y apuntan a Agustín Pantoja: “Se le han podido quitar hasta 7 millones largos”

Los testimonios señalaron movimientos de dinero y bienes vinculados a Muñoz tras su entrada en prisión (De Viernes)

Mayte Zaldívar y Carlos Corbacho han reabierto en ‘¡De Viernes!’ el foco sobre el supuesto destino del patrimonio de Julián Muñoz tras su entrada en prisión en 2006 y han situado también a Agustín Pantoja en el centro del relato, con acusaciones sobre presuntos movimientos de dinero, ventas de bienes y un episodio personal que, según el extrabajador de Isabel Pantoja, dejó una operación bancaria sin rematar.

Corbacho sostuvo en el programa que a Muñoz “se le han podido quitar hasta 7 millones largos” y vinculó parte de ese dinero a ventas de propiedades, obras de arte y caballos. El espacio mostró además una supuesta cuenta cuya cifra superaría los 9 millones de euros.

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La intervención de Zaldívar partió de una idea central: negó conocer cantidades concretas del dinero que, según dijo, Isabel Pantoja habría retenido a Muñoz, y aseguró: “Es verdad que me dijo que se había quedado con dinero, pero cantidad no me dijo nunca”.

Sin acceso ni herencia

La exmujer del exalcalde añadió además que, durante la estancia de Muñoz en prisión, el peculio lo aportaban sus hijas y eran ellas quienes acudían a la cárcel. También afirmó que la cantante “nunca le cogía el teléfono”, una frase que, dijo, le había trasladado el propio Muñoz.

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Zaldívar vinculó esa falta de información con el proceso de separación y divorcio. Sostuvo que, tras 27 años de matrimonio, todo se organizó para que no quedara patrimonio a nombre de Muñoz y ella no pudiera reclamar ni siquiera la pensión compensatoria.

Zaldívar afirmó en ‘¡De Viernes!’ que nunca recibió detalles concretos sobre el dinero supuestamente retenido (De Viernes)

En esa misma línea, apuntó que los bienes “se ponen a otros nombres y se ponen en otros sitios”. También marcó distancia con una de las partes más concretas del relato de Corbacho: negó que Muñoz le hablara alguna vez de cuentas en Gibraltar.

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Zaldívar se desvinculó por completo de cualquier expectativa económica sobre ese patrimonio. “Ni lo voy a heredar ni lo quiero, lo que tuve que tener lo tuve. Me quedé con cosas más importantes”, dijo en el programa, donde insistió en que llevaba 20 años “espantada” por las cantidades que se mencionan.

Corbacho implicó a Agustín Pantoja en movimientos financieros y episodios personales controvertidos (De Viernes)

La viuda de Muñoz recordó además que pagó la hipoteca de la casa con su trabajo en formatos de Mediaset y relató que, cuando se separó, él “tiene solo un caballo”. Añadió que, cuando salió, “no estaban ni el coche”.

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La versión de Corbacho fue mucho más detallada en la descripción del supuesto recorrido del dinero, pues seguró que Muñoz tenía “muchísimas cosas” en La Pera, además de obras de arte adquiridas a anticuarios y los “famosos caballos”, y que él mismo se dedicó a vender parte de esos bienes.

Dinero oculto y nuevas acusaciones

Ese dinero, de acuerdo con su testimonio, procedería de ventas valoradas entre cinco y seis millones de euros y habría sido ocultado en una calesa roja con un doble fondo bajo los sillones. “Ahí había una bolsa negra. Y ahí estaba el dinero de Julián”, afirmó.

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Corbacho relató que los ingresos coincidían con la entrada de Muñoz en prisión y que él y Tere Pollo sacaron el dinero de esa calesa, lo llevaron a su casa, lo contaron y lo enviaron. El programa mostró también una supuesta información sobre una cuenta en Jersey facilitada por el extrabajador.

Sus testimonios reavivaron el interés público en torno a las finanzas y relaciones personales del exalcalde (De Viernes)

Corbacho situó una parte de la operación en el banco Taricum y aseguró que aquella gestión quedó en suspenso. Su explicación fue que Isabel Pantoja le habría reclamado después que se resolviera el dinero que había quedado “en stand-by” por lo que hizo su hermano.

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Ahí apareció la acusación más delicada sobre Agustín Pantoja. Corbacho afirmó: “Agustín quería que yo le ofreciese algo de mí”, y precisó después: “Él quería algo que yo no le podía ofrecer. Yo nada más que le podía ofrecer una amistad”.

El extrabajador no concretó más ese episodio, pero sí añadió que Tere Pollo le dijo que lo denunciara y que “me las hizo pasar muy mal”. En paralelo, el programa habló de una supuesta tarjeta a nombre de Ana, madre de la cantante, y que Corbacho sostuvo que era “la única que no estaba investigada” y que quedó bloqueada cuando falleció.

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Adelanto de la entrevista póstuma de Julián Muñoz en '¡De viernes!'. (Mediaset España)

La reacción de Zaldívar fue de sorpresa abierta ante lo escuchado, llegó a decir: “Me parece que el amor no hace cometer ciertas cosas. Acabo de hablar con mis hijas porque no me lo puedo creer”.

En ese mismo tramo de la entrevista, Zaldívar afirmó que tras la muerte de Muñoz faltaban enseres que la familia esperaba encontrar y señaló un objeto concreto: “Sé que Agustín se llevó un Cartier muy bonito de Julián”. Corbacho respaldó esa queja al asegurar que había visto a Agustín mofarse del reloj y de la vida que llevaba Muñoz.

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