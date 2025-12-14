España

Trufas de chocolate con leche condensada, el postre más fácil para triunfar en Navidad

Con apenas cuatro ingredientes y sin encender el horno podemos preparar este dulce bocado, ideal para acabar una copiosa cena navideña

Guardar
Trufas de chocolate y leche
Trufas de chocolate y leche condensada (Adobe Stock)

Turrones, mazapanes, mantecados, roscones, panettones... La gran mayoría de los dulces que se sirven sobre la mesa al acabar los banquetes navideños son de carácter industrial, incluso, a veces, elaborado por nuestras panaderías y obradores artesanales de confianza. Pero, ¿por qué no sumar al surtido un sencillo postre casero? Nada mejor para ello que estas trufas de chocolate y leche condensada, un bocado dulce y cremoso que es extremadamente fácil de preparar en casa.

Pequeñas, pero con un sabor intenso y una textura sedosa, estas bolitas son el detalle perfecto para culminar una comida especial o incluso para regalar en estas fechas tan especiales, haciendo varias y guardándolas en una caja bonita. Se trata de un postre sencillo, que destaca por su breve lista de ingredientes, la facilidad en su elaboración y por la textura cremosa que aporta la leche condensada. Como punto extra de sabor, añadiremos una cucharadita de extracto de vainilla y, para decoración, una capa de cacao en polvo, virutas de chocolate, coco o frutos secos picados.

Receta de trufas de chocolate con leche condensada

La receta de trufas de chocolate con leche condensada consiste en formar una masa densa y maleable a partir de chocolate fundido, mantequilla y leche condensada. Tras un breve reposo en frío, se moldean bolitas que se recubren —al gusto— antes de servirlas o conservarlas en frío para mantener su textura firme y untuosa.

Tiempo de preparación

  • Preparación de la mezcla: 15 minutos
  • Reposo en la nevera: 1-2 horas
  • Formado y cobertura: 15 minutos

Tiempo total estimado: 1 hora y 30 minutos – 2 horas y 30 minutos

Ingredientes

  • 200 g de chocolate negro para repostería (mínimo 60% cacao)
  • 200 g de leche condensada
  • 30 g de mantequilla (sin sal)
  • 1 cucharadita de extracto de vainilla (opcional)
  • Cacao puro en polvo, coco rallado, fideos de chocolate o frutos secos triturados para rebozar
En tan solo 25 minutos puedes hacer estas recetas a la sartén

Cómo hacer trufas de chocolate con leche condensada, paso a paso

  1. Trocea el chocolate y fúndelo junto con la mantequilla en un bol al baño María o en intervalos cortos en microondas.
  2. Cuando la mezcla esté suave y homogénea, incorpora la leche condensada removiendo bien hasta conseguir una masa uniforme.
  3. Añade el extracto de vainilla si lo deseas y mezcla de nuevo.
  4. Deja enfriar la masa a temperatura ambiente y después tapa el bol y refrigera la mezcla durante al menos 1 hora, hasta que esté lo suficientemente firme para manipularla.
  5. Con una cucharita o las manos ligeramente humedecidas, toma porciones de la masa y forma bolitas del tamaño de una nuez. Si la masa se ablanda demasiado entre bolitas, vuelve a refrigerarla.
  6. Reboza cada bolita en cacao en polvo, coco rallado, fideos de chocolate o frutos secos (según preferencia).
  7. Coloca las trufas en cápsulas de papel y mantenlas refrigeradas hasta el momento de servir.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Con las cantidades indicadas se obtienen entre 15 y 18 trufas de tamaño estándar.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Energía: aproximadamente 90-100 kcal por trufa
  • Grasas totales: 5 g (de las cuales grasas saturadas: 3 g)
  • Carbohidratos: 10 g
  • Azúcares: 8 g
  • Proteínas: 1 g
  • Fibra: 1 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

Las trufas de chocolate con leche condensada pueden conservarse entre 5 y 7 días refrigeradas en recipiente hermético. Se recomienda mantenerlas siempre en nevera y consumir frías.

Temas Relacionados

PostresRecetas Navidad EspañaRecetas EspañaRecetasEspaña-GastronomíaEspaña Noticias

Últimas Noticias

Un Ayuntamiento madrileño busca una empresa que le cuantifique y capture todos los conejos, gansos reales y cotorras para evitar “riesgos sanitarios y de seguridad”

Torrejón de Ardoz quiere controlar la fauna silvestre que hay en el municipio y licita un contrato por tres años valorado en 150.000 euros. Los gansos son muy territoriales y agresivos

Un Ayuntamiento madrileño busca una

Noelia Ramírez, periodista: “La consecuencia de que el ascensor social esté roto es comprobar cómo ellos sueñan con ser ‘cryptobros’ y ellas con ser ‘influencers’”

‘Infobae España’ entrevista a la autora de ‘Nadie me esperaba aquí’, un ensayo sobre el desclasamiento, nuestros orígenes y el privilegio

Noelia Ramírez, periodista: “La consecuencia

Mara Mariño, sexóloga, sobre las estrategias que blanquean ‘OnlyFans’: “En 2025 ha habido el mayor repunte de creadoras de contenido de 18 años”

Los últimos datos demográficos de la plataforma señalan que un 80% de los productores del contenido son mujeres, mientras que los hombres suponen el 79% de los consumidores

Mara Mariño, sexóloga, sobre las

El PP repite en Aragón la jugada de Extremadura, pero las encuestas anticipan el mismo resultado: rozaría la mayoría absoluta, pero puede seguir necesitando a Vox

La imposibilidad de llegar a un acuerdo presupuestario con Vox ha llevado al presidente de la autonomía a adelantar las elecciones autonómicas

El PP repite en Aragón

Situación de la peste porcina en España: del sacrificio de la mitad de los jabalíes en Cataluña a las sospechas del origen del brote en un laboratorio

Expertos investigadores del IRTA-CReSA señalan que no existe ninguna evidencia de que se haya producido un fallo de bioseguridad en sus instalaciones que explicase una fuga del virus

Situación de la peste porcina
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El PP repite en Aragón

El PP repite en Aragón la jugada de Extremadura, pero las encuestas anticipan el mismo resultado: rozaría la mayoría absoluta, pero puede seguir necesitando a Vox

La batalla legal por las visitas de unos abuelos a su nieto en Navarra: un detective, un perro compartido y una sentencia que marca un precedente

El ‘Me Too’ golpea al PSOE: todos los casos de acoso sexual que han estallado en los últimos días y han acentuado su crisis interna

Cantabria se suma a las comunidades que podrían ir a las urnas: el PP asegura que “no tiene miedo” a las elecciones y no descarta adelantarlas

El PNV exige al Gobierno terminar ya con los “escándalos” o convocar elecciones: “Así no se puede aguantar año y medio”

ECONOMÍA

De héroes en verano a

De héroes en verano a olvidados el resto del año: la precariedad laboral de los bomberos forestales tras la temporada de incendios

La venta de Warner mantiene en vilo a la industria del cine: “El cambio histórico es que Netflix se unirá a Hollywood, no que Hollywood desaparecerá en Netflix”

Resultados ganadores del Super Once del 13 diciembre

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 4 de las 17:00

La paradoja del SMI: la subida del salario mínimo deja a cada vez más trabajadores cualificados en el rango de los que menos ganan

DEPORTES

El cambio climático también afecta

El cambio climático también afecta al deporte: “Es un riesgo que los grandes eventos se realicen en verano si no se hace un proceso de aclimatación previo”

Rafa Nadal pasa por quirófano: “Es un problema que venía arrastrando desde años, pero espero estar bien pronto”

Garbiñe Muguruza y la “batalla de los sexos” en el tenis: “Un júnior me habría ganado siendo yo número 1”

El atleta español Mo Katir rompe su silencio tras la sanción por dopaje: “Entreno cada día y mi objetivo es claro: Los Ángeles”

Los ultras polacos del Jagiellonia Białystok tienden una emboscada a dos autobuses con aficionados del Rayo y dejan diez personas heridas