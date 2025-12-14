Trufas de chocolate con leche condensada, el postre más fácil para triunfar en Navidad

Trufas de chocolate y leche condensada (Adobe Stock)

Turrones, mazapanes, mantecados, roscones, panettones... La gran mayoría de los dulces que se sirven sobre la mesa al acabar los banquetes navideños son de carácter industrial, incluso, a veces, elaborado por nuestras panaderías y obradores artesanales de confianza. Pero, ¿por qué no sumar al surtido un sencillo postre casero? Nada mejor para ello que estas trufas de chocolate y leche condensada, un bocado dulce y cremoso que es extremadamente fácil de preparar en casa.

Pequeñas, pero con un sabor intenso y una textura sedosa, estas bolitas son el detalle perfecto para culminar una comida especial o incluso para regalar en estas fechas tan especiales, haciendo varias y guardándolas en una caja bonita. Se trata de un postre sencillo, que destaca por su breve lista de ingredientes, la facilidad en su elaboración y por la textura cremosa que aporta la leche condensada. Como punto extra de sabor, añadiremos una cucharadita de extracto de vainilla y, para decoración, una capa de cacao en polvo, virutas de chocolate, coco o frutos secos picados.

Receta de trufas de chocolate con leche condensada

La receta de trufas de chocolate con leche condensada consiste en formar una masa densa y maleable a partir de chocolate fundido, mantequilla y leche condensada. Tras un breve reposo en frío, se moldean bolitas que se recubren —al gusto— antes de servirlas o conservarlas en frío para mantener su textura firme y untuosa.

Tiempo de preparación

Preparación de la mezcla: 15 minutos

Reposo en la nevera: 1-2 horas

Formado y cobertura: 15 minutos

Tiempo total estimado: 1 hora y 30 minutos – 2 horas y 30 minutos

Ingredientes

200 g de chocolate negro para repostería (mínimo 60% cacao)

200 g de leche condensada

30 g de mantequilla (sin sal)

1 cucharadita de extracto de vainilla (opcional)

Cacao puro en polvo, coco rallado, fideos de chocolate o frutos secos triturados para rebozar

Cómo hacer trufas de chocolate con leche condensada, paso a paso

Trocea el chocolate y fúndelo junto con la mantequilla en un bol al baño María o en intervalos cortos en microondas. Cuando la mezcla esté suave y homogénea, incorpora la leche condensada removiendo bien hasta conseguir una masa uniforme. Añade el extracto de vainilla si lo deseas y mezcla de nuevo. Deja enfriar la masa a temperatura ambiente y después tapa el bol y refrigera la mezcla durante al menos 1 hora, hasta que esté lo suficientemente firme para manipularla. Con una cucharita o las manos ligeramente humedecidas, toma porciones de la masa y forma bolitas del tamaño de una nuez. Si la masa se ablanda demasiado entre bolitas, vuelve a refrigerarla. Reboza cada bolita en cacao en polvo, coco rallado, fideos de chocolate o frutos secos (según preferencia). Coloca las trufas en cápsulas de papel y mantenlas refrigeradas hasta el momento de servir.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Con las cantidades indicadas se obtienen entre 15 y 18 trufas de tamaño estándar.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Energía: aproximadamente 90-100 kcal por trufa

Grasas totales: 5 g (de las cuales grasas saturadas: 3 g)

Carbohidratos: 10 g

Azúcares: 8 g

Proteínas: 1 g

Fibra: 1 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

Las trufas de chocolate con leche condensada pueden conservarse entre 5 y 7 días refrigeradas en recipiente hermético. Se recomienda mantenerlas siempre en nevera y consumir frías.