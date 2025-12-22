Sebastián La Rosa, médico: “Comer tarde afecta a tu salud y deteriora tu energía durante todo el día siguiente”

Doctor La Rosa en uno de sus vídeos. (Composición fotográfica)

Todos hemos padecido alguna vez el típico atracón a medianoche y hemos sentido el impulso de devorar esa pizza que nos espera en la nevera. Sin embargo, comer a las dos o tres de la madrugada no es solo una mala decisión desde el punto de vista calórico, sino también metabólico

Sobre esta cuestión, el divulgador en salud Doctor La Rosa advierte que el cuerpo procesa peor los alimentos por la noche. Este hábito ocasiona un aumento de la glucosa, la inflamación y la acumulación de grasa de nuestro organismo.

En el vídeo, se cita un estudio que fue publicado en el 2021. En el mismo, se muestra que comer apenas una hora después de que empiece a subir la melatonina (la hormona que regula el sueño) puede provocar un aumento de la glucosa en sangre de hasta un 34%, aun cuando la comida sea exactamente la misma.

No es el plato, es el momento

Durante la noche, el organismo entra en una fase biológica pensada para el descanso y la reparación celular. Esto significa que un plato realmente saludable puede tener unos efectos negativos sobre el cuerpo si ha sido ingerido a las tres de la mañana, momento en el que dispara la glucemia (picos de azúcar). En ese contexto, la capacidad del cuerpo para gestionar los nutrientes disminuye, especialmente en lo que respecta al metabolismo de la glucosa.

La ingesta en horarios nocturnos hace que el cuerpo responda peor a la insulina, lo que provoca una acumulación de grasa y mayor inflamación incluso con comidas habituales o consideradas saludables. “Por ende, el mensaje para tu horario es claro. Come lejos del momento de aumento de melatonina que es unas horas antes de acostarte” apunta el experto.

El ritmo circadiano y el metabolismo

El ritmo circadiano es el sistema interno que organiza las funciones del cuerpo a lo largo de un ciclo aproximado de 24 horas. Este “reloj biológico” regula procesos clave como el sueño, la temperatura corporal, la secreción hormonal y, de forma decisiva, el metabolismo.

A lo largo del día, el organismo no responde igual a los alimentos. Por la mañana, la sensibilidad a la insulina es mayor y el cuerpo gestiona mejor la glucosa, mientras que por la noche estos mecanismos se ralentizan. Cuando se come en horarios tardíos o irregulares, el reloj biológico se desajusta, lo que puede provocar picos de glucosa, mayor acumulación de grasa y una peor regulación energética.

Este desajuste metabólico se acentúa cuando la alimentación no se alinea con los ciclos naturales de luz y oscuridad, lo cual altera la producción de hormonas como la melatonina. Por ello, los especialistas subrayan que respetar los ritmos circadianos no solo mejora el descanso, sino que también es clave para mantener un metabolismo saludable.

Este “reloj” no actúa solo a nivel digestivo, sino que coordina múltiples sistemas del organismo. Cuando se altera de forma continuada, puede afectar al equilibrio hormonal, al control del apetito y a la capacidad del cuerpo para utilizar la energía de forma eficiente. No respetar el ritmo natural de tu organismo aumenta el riesgo de trastornos metabólicos a largo plazo.