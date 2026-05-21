De Mercadona a Carrefour: el precio del pescado en bandeja sube tras la desaparición de las pescaderías tradicionales, según la OCU

FOTO DE ARCHIVO. Un hombre camina a lo largo de un pasillo dentro de un supermercado (REUTERS/Phil Noble)

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha realizado un estudio en el que ha analizado el precio del pescado durante el mes de abril en 10 supermercados ante la decisión de cadenas como Mercadona de sustituir sus pescaderías tradicionales por sistemas de libre servicio con el pescado en bandeja.

El análisis constata que el sobreprecio aparece sobre todo en pescados pequeños y muy preparados. Entre ellos, la dorada fileteada cuesta de media un 27% más y la lubina, alrededor de un 45%. Por su parte, otros como la merluza y el salmón apenas presentan diferencias.

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