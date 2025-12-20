Grasa abdominal y pérdida muscular, la combinación que eleva drásticamente el riesgo de muerte en adultos mayores

La acumulación de grasa abdominal y la baja masa muscular aceleran la inflamación y el deterioro físico en personas mayores de 50 años (Europa Press)

A simple vista, acumular grasa abdominal y perder masa muscular parecen consecuencias inevitables del paso del tiempo. Sin embargo, la ciencia advierte que, cuando estas dos condiciones se presentan juntas, su impacto en la salud es devastador: un reciente estudio revela que la obesidad sarcopénica eleva en un 83% el riesgo de mortalidad en adultos mayores de 50 años.

Qué es la obesidad sarcopénica y cómo afecta la salud

La obesidad sarcopénica se define por la presencia simultánea de exceso de grasa abdominal y reducción de masa muscular. Según la Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP), este cuadro eleva la fragilidad y la exposición a caídas, facilita enfermedades asociadas y compromete la autonomía de las personas mayores.

Más allá de los riesgos individuales que supone cada componente, la interacción agrava el estado de salud general debido a la aceleración de procesos inflamatorios y a una mayor vulnerabilidad funcional.

La acumulación de grasa abdominal favorece la inflamación persistente, mientras la pérdida muscular limita la capacidad del organismo para defenderse de enfermedades y conservar su independencia. Esta combinación genera un círculo negativo que deteriora el bienestar y la calidad de vida.

La obesidad sarcopénica compromete la autonomía, aumenta la fragilidad y expone a los adultos mayores a caídas y enfermedades asociadas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Evidencia científica: un seguimiento de 14 años

La investigación analizó datos de 5.440 participantes del Estudio Longitudinal Inglés del Envejecimiento (ELSA), seguidos durante 14 años. El grupo con obesidad sarcopénica mostró un 83% más de riesgo de mortalidad, comparado con quienes no presentaban ninguno de los dos factores.

Los participantes con solo masa muscular baja tuvieron un incremento del 40% en la mortalidad, en tanto que la obesidad abdominal aislada no modificó las tasas de fallecimiento.

Estos resultados demuestran que la verdadera amenaza surge cuando ambos factores coexisten, ya que el riesgo combinado supera largamente el que representa cada condición por separado. La evidencia internacional refuerza la prioridad de un abordaje clínico específico para este grupo de pacientes.

Efectos metabólicos y deterioro progresivo

El estudio detalla que el acúmulo de grasa abdominal, sumado al déficit muscular, potencia mecanismos inflamatorios que impactan el metabolismo general.

La obesidad abdominal aislada no incrementa la mortalidad, pero su combinación con sarcopenia multiplica el riesgo de complicaciones graves (Imagen Ilustrativa Infobae)

Valdete Regina Guandalini, profesora en la Universidad Federal de Espírito Santo y autora principal, explicó a FAPESP: “El exceso de grasa intensifica procesos inflamatorios y catabólicos, lo que agrava la pérdida muscular y repercute en el funcionamiento metabólico y endocrino”. Esta situación compromete la respuesta inmunológica y acelera la pérdida de capacidades físicas.

La infiltración grasa en el músculo también modifica su composición y limita su funcionamiento, llevando a una pérdida progresiva de autonomía y a un mayor riesgo de complicaciones en la salud de los adultos mayores.

Nuevos criterios de diagnóstico: accesibilidad y prevención

Hasta hace poco, el diagnóstico de obesidad sarcopénica requería tecnologías avanzadas y costosas. La investigación propone herramientas simples y efectivas: la medición de la circunferencia abdominal y una ecuación clínica para estimar la masa muscular esquelética, lo que facilita la detección en consultorios y centros de atención primaria.

Definieron la obesidad abdominal como una circunferencia mayor a 102 centímetros en hombres y 88 en mujeres. La baja masa muscular corresponde a un índice menor a 9,36 kg/m² en varones y 6,73 kg/m² en mujeres. Estas métricas permiten identificar a quienes requieren intervención, independientemente de la disponibilidad tecnológica.

La promoción de alimentación saludable y ejercicio físico es clave para prevenir la obesidad sarcopénica y preservar la calidad de vida (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tiago da Silva Alexandre, investigador de UFSCar y coautor del artículo, enfatizó ante FAPESP: “Nuestros hallazgos permiten ofrecer intervenciones tempranas, como orientación nutricional y ejercicio físico, lo cual impacta directamente en la calidad de vida”.

Implicancias para la salud pública y los desafíos del envejecimiento

Incluir la medición de la cintura y la evaluación muscular como parte de los controles rutinarios facilita la prevención y el acceso a tratamientos antes de que se produzcan complicaciones severas.

El aumento global en la expectativa de vida exige respuestas innovadoras y sostenibles para preservar la autonomía de las personas mayores. La promoción de una alimentación saludable y la actividad física regular se configuran como estrategias clave para reducir la carga sobre los sistemas de atención y alargar la vida en buenas condiciones.

Consenso científico y desafíos pendientes

El estudio evidenció que, aunque distintos países han observado la relación entre obesidad sarcopénica y mortalidad, aún hay diferencias en los criterios diagnósticos y en los puntos de corte utilizados.

La propuesta de estandarizar el diagnóstico mediante parámetros simples representa un avance hacia la universalización de la detección, favoreciendo la comparación entre regiones y el desarrollo de políticas efectivas.

La obesidad sarcopénica plantea un reto creciente para la medicina y la salud pública, pero su impacto puede mitigarse si se la incorpora de manera integral en los programas de prevención, atención primaria y educación sanitaria. Para millones de adultos mayores, reconocer y tratar a tiempo esta combinación puede significar una vida más larga y plena.