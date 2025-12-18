Celia Sánchez, enfermera, explica varios consejos para cuidar tu pelo: “Limpia los cepillos una vez por semana”

Lavar el cepillo del pelo es fundamental para que no el cabello no se ensucie con facilidad. (Freepik)

Pese a que desde la industria cosmética muchas empresas utilizan envases atractivos y promesas milagro que prometen resultados inmediatos, el cuidado del pelo no siempre está ligado a la inversión en productos caros, los tratamientos sofisticados y las rutinas interminables.

La realidad es que el cabello no siempre responde mejor a lo exclusivo ni a lo complejo. En muchos casos, los problemas más comunes (fragilidad, caída, encrespamiento o suciedad persistente) no tienen su origen en la falta de un champú premium, sino en gestos cotidianos que pasan desapercibidos. Pequeños hábitos repetidos día tras día pueden marcar la diferencia entre un pelo castigado y uno cuidado, sin que eso implique un gasto elevado.

Desde su experiencia como experta en cuidado de la piel, cabello y beauty, la enfermera Celia Sánchez ha decidido poner el foco precisamente en esas rutinas invisibles. Así, en uno de sus vídeos de TikTok (@celiaschez), aporta “consejos que van a cambiar tu cabello y no valen casi dinero”.

Uno de los consejos que da la enfermera Celia Sánchez es secarse siempre el pelo después de ducharse. (Freepik)

Del tipo de coletero a la frecuencia de lavado

Uno de los errores más frecuentes, según Sánchez, no tiene que ver con el lavado en sí, sino con lo que se utiliza para peinar. “Por favor, limpia tus cepillos de pelo una vez por semana o cada diez días, porque a veces son los culpables de que te tengas que lavar muchas más veces el cabello, ya que acumulan más suciedad de la que piensas”. Restos de grasa, polvo, productos y células muertas se quedan atrapados en las púas y vuelven al cuero cabelludo cada vez que se usan.

También los accesorios juegan un papel clave en la salud capilar. La enfermera advierte sobre el uso continuado de ciertos coleteros: “Deja de utilizar este tipo de coleteros [refiriéndose a las gomas de pelo elásticas clásicas], ya que rompen un montón el cabello. Cámbialos por este tipo de coleteros de satén o, en su defecto, por pinzas, ya que rompen muchísimo menos el cabello”. Una elección aparentemente estética puede acabar provocando roturas innecesarias.

La experta recomienda reemplazar las gomas de pelo elásticas clásicas por las de satén. (Adobe Stock)

El momento del secado es otro punto crítico. Frente a la idea de dejar el pelo húmedo para “no dañarlo”, Sánchez es tajante: “Por favor, seca tu cabello cada vez que lo laves, porque eso va a sellar tu cutícula y va a evitar que tu cabello se dañe con mayor facilidad. Húmedo es mucho más débil”. El cabello mojado pierde resistencia y se vuelve más vulnerable a la rotura.

En esa misma línea, insiste en un hábito que muchas personas mantienen por comodidad: “No te vayas nunca a la cama con el cabello mojado”. La fricción con la almohada y la humedad prolongada favorecen el daño de la fibra capilar y el debilitamiento progresivo del pelo.

Más allá del cuidado diario, Sánchez alerta sobre tendencias estéticas que pueden tener consecuencias a largo plazo. “Deja de hacerte clean looks o recogidos continuamente, ya que puedes tener alopecia por tracción”. Peinados tirantes y repetidos someten al folículo a una tensión constante que, con el tiempo, puede derivar en pérdida de cabello.

La Importancia de la colorimetría para el cabello

En cuanto al lavado, desmonta uno de los mitos más extendidos: “Lava tu cabello las veces que sean necesarias. No pasa nada porque te lo tengas que lavar todos los días. Es mucho peor tener el cabello sucio, porque desde donde nace tu cabello es desde el cuero cabelludo, y si no se encuentra en óptimo estado, tu cabello no va a nacer bien”. La clave no está en espaciar lavados, sino en mantener limpio el cuero cabelludo.

Por último, la temperatura del agua también importa más de lo que parece. “No te laves el cabello con agua muy caliente, ya que puede resecar tu fibra capilar, además de darte mucho más frizz. Así que lávatelo siempre con agua tibia y dale un golpe de agua fría cuando acabes de lavártelo”. Un gesto sencillo que ayuda a cerrar la cutícula y mejorar el aspecto del cabello.