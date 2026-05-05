Barbacid renunciará a los beneficios económicos derivados de su investigación sobre la cura del cáncer de páncreas

Mariano Barbacid ha anunciado que no recibirá beneficios económicos de su tratamiento experimental para el tratamiento contra el cáncer de páncreas, según recoge un comunicado de un bufete de abogados al que ha tenido acceso EL PAÍS. Hace solo una semana, la revista PNAS de la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos retiraba su estudio por “un conflicto de intereses relevante no declarado”.

Ni el investigador ni sus compañeras del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO) Carmen Guerra y Vasiliki Liaki informaron a los editores de la publicación de que eran copropietarios de la empresa Vega Oncotargets, compañía dedicada al desarrollo de tratamientos contra esta enfermedad letal.

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Según adelanta EL PAÍS, Barbacid se desvinculará “por completo” de la compañía y de “la titularidad de dos solicitudes de patentes pertenecientes al CNIO”. El fundador del CNIO ha negado las insinuaciones de querer lucrarse con la investigación. “Nada más lejos de la realidad”, recoge el comunicado”. Asimismo, Barbacid ha asegurado a través de sus abogados que devolverá a la empresa todas sus acciones, “valoradas en 750 euros”, y también de la titularidad de la solicitud de las patentes, “independientemente de su nulo valor”.

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