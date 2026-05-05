España

Barbacid renunciará a los beneficios económicos derivados de su investigación sobre la cura del cáncer de páncreas

El anuncio del investigador del CNIO llega tras la decisión de la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos de retirar su artículo por un “conflicto de intereses no declarado”

Guardar
Imagen ELCPSWKCX5EUDLOMW5MQABRYTE

Mariano Barbacid ha anunciado que no recibirá beneficios económicos de su tratamiento experimental para el tratamiento contra el cáncer de páncreas, según recoge un comunicado de un bufete de abogados al que ha tenido acceso EL PAÍS. Hace solo una semana, la revista PNAS de la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos retiraba su estudio por “un conflicto de intereses relevante no declarado”.

Ni el investigador ni sus compañeras del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO) Carmen Guerra y Vasiliki Liaki informaron a los editores de la publicación de que eran copropietarios de la empresa Vega Oncotargets, compañía dedicada al desarrollo de tratamientos contra esta enfermedad letal.

PUBLICIDAD

Según adelanta EL PAÍS, Barbacid se desvinculará “por completo” de la compañía y de “la titularidad de dos solicitudes de patentes pertenecientes al CNIO”. El fundador del CNIO ha negado las insinuaciones de querer lucrarse con la investigación. “Nada más lejos de la realidad”, recoge el comunicado”. Asimismo, Barbacid ha asegurado a través de sus abogados que devolverá a la empresa todas sus acciones, “valoradas en 750 euros”, y también de la titularidad de la solicitud de las patentes, “independientemente de su nulo valor”.

*Noticia en ampliación

PUBLICIDAD

Temas Relacionados

CNIOCáncerCáncer de páncreasEnfermedades y MedicamentosEnfermedades y Medicamentos EspañaEspaña-SaludEspaña-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La Audiencia Nacional pide a la ONU que confirme si Israel ha abierto una investigación por el caso del militar retenido en Líbano

La denuncia va dirigida contra el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, y el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas de Defensa israelíes, Herzi Halevi, por presuntos delitos de crímenes de guerra, detención ilegal y coacciones

La Audiencia Nacional pide a la ONU que confirme si Israel ha abierto una investigación por el caso del militar retenido en Líbano

La masía catalana que se vende por menos de 1 millón de euros: convertida en un castillo medieval con su propio foso en el corazón del Baix Empordà

El edificio está cerca del Castillo Gala Dalí y forma parte de una de las zonas con mayor valor patrimonial

La masía catalana que se vende por menos de 1 millón de euros: convertida en un castillo medieval con su propio foso en el corazón del Baix Empordà

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

Juegos Once dio a conocer la combinación ganadora del sorteo 2 de las 12:00 horas

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

Sorteo 2 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

Como cada martes, aquí están los números ganadores del premio dado a conocer por Juegos Once

Sorteo 2 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

La OMS y España preparan la posible acogida del crucero afectado por el hantavirus en Canarias

El archipiélago español era el destino final de la embarcación, en la que viajan 14 españoles, aunque Sanidad no confirma su acogida

La OMS y España preparan la posible acogida del crucero afectado por el hantavirus en Canarias
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Audiencia Nacional pide a la ONU que confirme si Israel ha abierto una investigación por el caso del militar retenido en Líbano

La Audiencia Nacional pide a la ONU que confirme si Israel ha abierto una investigación por el caso del militar retenido en Líbano

La DGT introduce cambios en su normativa que desde este 2026 afectarán a los conductores nacidos entre 1956 y 1961

El Gobierno descarta “completamente” participar en una “operación de fuerza” en el Estrecho de Ormuz mientras otros europeos se preparan

Albares exige a las autoridades israelíes que aporten pruebas que respalden la detención “completamente ilegal” de Abukeshek, y asegura: “Nada es cierto”

La jueza que investiga el accidente de El Bocal amplía la acción penal al ingeniero industrial que diseñó la pasarela en la que murieron seis personas

ECONOMÍA

La masía catalana que se vende por menos de 1 millón de euros: convertida en un castillo medieval con su propio foso en el corazón del Baix Empordà

La masía catalana que se vende por menos de 1 millón de euros: convertida en un castillo medieval con su propio foso en el corazón del Baix Empordà

Los grandes bancos españoles registran nuevo récord de beneficios con 10.815 millones en el primer trimestre

El mercado laboral supera los 22,1 millones de afiliados por primera vez mientras el paro cae en 62.668 personas en abril

Natalia Lara, experta en finanzas: “Esto es lo que pasa con tu dinero cuando un banco entra en quiebra”

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas 5 de mayo

DEPORTES

Pedro Sánchez anuncia la entrada del fútbol femenino en la quiniela como “una apuesta por la igualdad dentro y fuera del campo”

Pedro Sánchez anuncia la entrada del fútbol femenino en la quiniela como “una apuesta por la igualdad dentro y fuera del campo”

Arsenal - Atlético de Madrid hoy: a qué hora, donde ver y posible alineación del partido de vuelta de semifinales de la Champions League

El corazón rojiblanco frente a la pizarra de Arteta: el Atlético de Madrid y el Arsenal luchan por el pase a la final de Champions

La situación que vivió el Atlético de Madrid la última vez que viajó a Londres: vestuarios sin agua caliente en el estadio del Arsenal

La imagen viral de Higuaín o cómo están físicamente sus antiguos compañeros del Real Madrid