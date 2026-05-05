Ecologistas acusan a PP y Vox de “pelotazo urbanístico” en plena sierra de Madrid por un plan de viviendas en un paraje de alto valor ecológico con robles y fresnos

Las 43 viviendas en altura que se quieren construir en el Plan Parcial de Majada de las Monjas

Ecologistas en Acción lo califica de “pelotazo urbanístico”. Se trata del plan parcial Majada de las Monjas, que unos propietarios privados quieren desarrollar en plena sierra de Madrid, en el pequeño municipio de Becerril de la Sierra (6.700 habitantes), gobernado actualmente por un Gobierno de coalición de PP y Vox. El plan se acaba de exponer a información pública para que se puedan presentar alegaciones, un plan que prevé construir un 79% más de las viviendas previstas inicialmente, pasando de 43 a 77 en dos parcelas que suman 48.600 metros cuadrados de un alto valor ecológico.

“Este plan parcial es un trato de favor hacia los propietarios del ámbito, con la pretensión de multiplicar el uso lucrativo previsto en las normas urbanísticas, autorizando la construcción de 34 viviendas más sobre las 43 establecidas por la actual normativa”, explica Adolfo Rodríguez, portavoz de los ecologistas. El objetivo que tienen los dos propietarios del suelo (una familia de toda la vida de Becerril y el estudio de arquitectura Fernández Carballada) es levantar en estos terrenos 43 pisos en altura, en cuatro bloques, y luego 34 chalés en parcelas más pequeñas de 350 metros cuadrados.

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“La aspiración es que haya un mayor lucro para los propietarios, la antítesis de lo que debería suponer una ordenación del territorio hecha en base a los intereses generales”, denuncian desde Ecologistas. “Nosotros también hemos presentado alegaciones. Apostamos por construir solo 43 viviendas, no 77, y que sean viviendas bajas, chalés. ¿Por qué? Esta zona de Becerril está alejada del casco urbano y muy cerca del límite con Moralzarzal, lo que construir pisos en altura atenta contra la morfología urbana en un territorio de carácter rural y con importantes valores medioambientales y paisajísticos", explica Manoli Jiménez, portavoz del grupo socialista.

Una de las parcelas de Becerril donde se quieren construir las viviendas

Los ecologistas señalan que el documento aprobado por el Ayuntamiento es “rudimentario, incompleto y de baja calidad. Lo que venimos denominando como ‘ecopostureo’, donde hay términos que pueden sonar bien, pero que son ambiguos y superficiales, que no comprometen y que son impropios de un documento que pretende ser una norma urbanística. Se abusa de ‘se intentará’, ‘en la mayor medida posible’, ‘se propondrá’. ‘el máximo respeto posible’, ‘preferiblemente’, ‘se estudiará’, ‘preferentemente’, ‘adecuarse lo más posible’...” Además, su aprobación crearía un grave precedente. Infobae se ha puesto en contacto con un portavoz municipal para trasladarle una serie de cuestiones, pero al cierre de esta información no había obtenido respuesta.

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Un efecto imitación

De aprobarse la densidad de viviendas propuesto en este Plan Parcial, “se provocaría un efecto imitación y agravio comparativo, que llevaría a que los propietarios de los numerosísimos ámbitos sin edificar o urbanizar que existen, exigieran el mismo nivel de densificación, planteando incrementos en el número de viviendas en torno al 80%, lo que desbordaría todas las previsiones de las Normas Subsidiarias, las infraestructuras y servicios públicos”, recalca Adolfo Rodríguez. Una persona que tuviera, por ejemplo, una parcela de 1.000 metros cuadrados en la que solo se permitiera una vivienda unifamiliar, podría plantear, por agravio comparativo, una modificación para hacer tres viviendas unifamiliares en ella o incluso un bloque multifamiliar para 20 pisos.

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Este plan de iniciativa privada y aprobación municipal cuenta con que de las 77 viviendas, 43 serán protegidas, VPP, “una coartada de interés social que carece de fundamento”, denuncian los ecologistas. Los precios máximos legales para VPP en Becerril de la Sierra han aumentado entre un 67% y un 80% tras la reclasificación de zonas, situándose en valores altos para sectores vulnerables y jóvenes. Una vivienda VPP básica (de 90 metros cuadrados) costaría unos 202.700 euros, mientras que una VPP de precio limitado (entre 80 y 120 metros cuadrados) oscilaría entre los 239.300 y los 317.000 euros. “Las VPP pueden ser adquiridas por familias con rentas de hasta 90.000 euros al año, sin cupos reservados para habitantes del municipio y sin requisitos sociales específicos”.

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El plan también señala que las parcelas afectadas “apenas tienen cobertura arbórea”, lo que según los ecologistas falta a la realidad. De hecho, todo el ámbito tiene unos altos niveles de protección por estar situado en Área de Influencia Socioeconómica del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama, la Zona de Transición de la Reserva de la Biosfera Cuencas altas de los ríos Manzanares, Lozoya y Guadarrama, la Zona Forestal de la Comunidad de Madrid, la Zona de Alta Calidad de Paisaje, la Zona de Alta Fragilidad de Paisaje, y estar junto a la vía pecuaria Vereda de los Arroyuelos. Hay una importante presencia de fauna dentro de este paraje y una rica vegetación mezcla de roble rebollo y fresno, con matorrales y praderas.

Otra de las parcelas donde se quiere construir en Becerril de la Sierra

Desde el PSOE recuerdan que en 2013 el PSOE llegó a un acuerdo para el PP para hacer 60 viviendas de protección adosadas, “pero llegamos a la votación y tres ediles del PP votaron en contra con IU y Podemos. Ya estaría hecho si se hubiese aprobado, pero ahora meter bloques es una locura. Hay que conjugar el desarrollo urbanístico del pueblo con el medio ambiente. No lo llamaríamos pelotazo. Venimos de 40 años sin reformas urbanísticas. Quedan cinco planes parciales por desarrollar de hace 40 años, que han perdido vigencia y hay que actualizarlos". Este plan en concreto todavía tiene que aprobarse en el Pleno.

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