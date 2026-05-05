La nueva aventura profesional de Dabiz Muñoz y Cristina Pedroche: abre las puertas en Ibiza su nuevo restaurante

Cristina Pedroche y Dabiz Muñoz. (EUROPA PRESS).

El universo creativo de Dabiz Muñoz sigue expandiéndose sin signos de freno. El chef madrileño, considerado uno de los grandes referentes de la gastronomía contemporánea, ultima la apertura de un nuevo local de su marca StreetXO en Ibiza, un proyecto que no solo refuerza su presencia internacional, sino que también vuelve a situar a su mujer, Cristina Pedroche, como pieza clave de su entorno más creativo y personal.

La apertura está prevista para el verano de 2026 y tendrá lugar en un enclave de alto perfil: el complejo Ibiza Gallery, dentro del hotel The Unexpected Ibiza Hotel, en Platja d’en Bossa. Se trata de una zona que algunos ya describen como una futura “milla gastronómica de lujo” en la isla, donde coincidirán propuestas de chefs de renombre internacional como Paco Roncero o Gordon Ramsay.

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El desembarco en Ibiza supone la tercera sede de StreetXO, tras Madrid y Dubái, dentro del ecosistema empresarial de UniverXO. A ello se suma el resto de proyectos del chef: el triestrellado DiverXO, el restaurante RavioXO, especializado en cocina de fusión con base asiática, el concepto GoXO orientado al delivery y food trucks, y Hungry Club, su propuesta para espacios aeroportuarios.

Con este nuevo movimiento, Muñoz continúa ampliando una marca que se caracteriza por su cocina sin reglas, basada en la mezcla de culturas, técnicas y productos. StreetXO Ibiza seguirá esa línea, aunque con identidad propia. El chef ha avanzado que la carta no replicará otras sedes, sino que incorporará nuevas creaciones pensadas específicamente para el público de la isla.

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Dabiz Muñoz inaugurará un nuevo StreetXO en Ibiza, en The Unexpected Ibiza Hotel (Instagram / @dabizdiverxo)

Un concepto que busca el hedonismo gastronómico

El propio Muñoz ha definido este proyecto como una extensión natural del espíritu de Ibiza. En declaraciones difundidas a través de sus canales, el cocinero ha subrayado que la isla representa “energía, libertad y mezcla cultural”, valores que encajan con la filosofía de StreetXO, donde la experiencia va más allá del plato.

El restaurante mantendrá su formato característico: una cocina abierta, una barra central y un ambiente de espectáculo culinario en directo, donde el comensal forma parte activa de la experiencia. En Madrid, algunos de sus platos oscilan entre los 6,5 euros en entrantes y los 45 euros en principales, una línea que previsiblemente se mantendrá en el nuevo espacio.

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DiverXo de Dabiz Muñoz se ha convertido en un lugar referente de la gastronomía vanguardista

Cristina Pedroche, un apoyo constante

Aunque el proyecto lleva la firma gastronómica de Muñoz, Cristina Pedroche vuelve a aparecer como figura cercana e influyente en su universo creativo. La presentadora y empresaria ha acompañado al chef en el crecimiento de su marca y ha sido incluso inspiración directa de algunos platos, como las conocidas “croquetas de La Pedroche”, presentes en su oferta culinaria.

Su papel, aunque no siempre visible en la gestión, sí es percibido como parte del entorno emocional y creativo del chef, especialmente en una etapa en la que el cocinero insiste en hablar de su equipo como un bloque sólido y fundamental para su crecimiento.

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