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Las imágenes inéditas de la princesa Leonor en la Academia del Aire a lo “Top Gun”: vuelos en solitario, cazas Eurofighter y la recta final de su formación militar

La princesa de Asturias vive sus días más intensos en la Academia del Aire, donde ha vuelto a pilotar en solitario y se prepara para cerrar una etapa clave de su formación militar

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La heredera al trono ha tenido otra formación práctica en la que ha pilotado un F-5, el avión utilizado en España para la formación avanzada de pilotos de caza y ataque

La princesa Leonor vive uno de los momentos más intensos de su formación militar. La Casa de Su Majestad el Rey ha difundido este martes, 5 de mayo, nuevas imágenes correspondientes a sus actividades formativas de los días 21 y 22 de abril, en plena recta final de su paso por la Academia General del Aire y del Espacio.

En ellas se muestra a la heredera al trono plenamente integrada en la dinámica de instrucción del Ejército del Aire, en jornadas que combinan teoría, contacto directo con aeronaves de combate y experiencias reales de vuelo. Las imágenes reflejan dos momentos clave: su visita a la Base Aérea de Los Llanos, en Albacete, el 21 de abril, y su vuelo en un F-5 en la Base Aérea de Talavera la Real, en Badajoz, el 22 de abril.

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La princesa de Asturias, en la cabina de un reactor Eurofighter (C.16). (© Casa de S.M. el Rey)
La princesa de Asturias, en la cabina de un reactor Eurofighter (C.16). (© Casa de S.M. el Rey)

En Albacete, Leonor acudió junto a sus compañeros de cuarto curso a las instalaciones del Ala 14, donde pudo conocer de cerca el funcionamiento de los Eurofighter (C.16). Durante la jornada recorrió hangares, recibió explicaciones técnicas y accedió a la cabina de uno de estos cazas, en una toma de contacto directa con los sistemas que garantizan la defensa del espacio aéreo español y las misiones de la OTAN. La visita incluyó además una exhibición aérea que permitió a los alumnos observar en acción a las unidades operativas.

Alumnos de la Academia General del Aire y del Espacio (AGA) e instructores del Ala 23, antes de volar en los aviones F5. (© Casa de S.M. el Rey)
La princesa Leonor junto a otros alumnos de la Academia General del Aire y del Espacio (AGA) e instructores del Ala 23, antes de volar en los aviones F5. (© Casa de S.M. el Rey)

Solo un día después, la instrucción dio un paso más en Badajoz. Allí, la princesa se enfundó el mono de vuelo verde, siguió las indicaciones de su instructor y despegó a bordo de un F-5, el avión utilizado en España para la formación avanzada de pilotos de caza y ataque. Durante el vuelo, realizó maniobras en el aire antes de aterrizar y saludar a los mandos de la base, en una jornada que forma parte del curso de especialización en operaciones aéreas.

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En esta fase de su formación, además, se ha desvelado que la princesa ha realizado nuevos vuelos en solitario, un hito significativo dentro del itinerario de cualquier piloto militar y que refleja su progresión dentro del programa de instrucción.

La princesa de Asturias en la Base Aérea de Talavera la Real (Badajoz). (© Casa de S.M. el Rey)
La princesa de Asturias en la Base Aérea de Talavera la Real (Badajoz). (© Casa de S.M. el Rey)

Todo este proceso forma parte del plan diseñado específicamente para su preparación como futura jefa del Estado, regulado por el Real Decreto 173/2023. Tras su paso por la Academia General Militar de Zaragoza y por la Escuela Naval Militar de Marín,donde participó en el crucero de instrucción a bordo del buque escuela Juan Sebastián de Elcano, la princesa completa ahora la fase aérea de su formación.

La princesa Leonor saluda al coronel jefe de la BA de Talavera la Real, Daniel Fernández de Bobadilla Lorenzo, tras el vuelo de instrucción con el avión de combate F5. (© Casa de S.M. el Rey)
La princesa Leonor saluda al coronel jefe de la BA de Talavera la Real, Daniel Fernández de Bobadilla Lorenzo, tras el vuelo de instrucción con el avión de combate F5. (© Casa de S.M. el Rey)

Si se cumplen los plazos previstos, en julio de 2026 finalizará este periodo con la obtención de los empleos de alférez alumna del Ejército de Tierra y del Ejército del Aire y del Espacio, así como alférez de fragata alumna de la Armada. Aún le quedará un último curso académico antes de concluir definitivamente su preparación en 2027.

La princesa de Asturias, en la cabina de un reactor Eurofighter (C.16). (© Casa de S.M. el Rey)
La princesa de Asturias, en la cabina de un reactor Eurofighter (C.16). (© Casa de S.M. el Rey)

Será entonces cuando reciba los reales despachos de teniente y alférez de navío en las ceremonias oficiales de Zaragoza, Marín y San Javier, cerrando un itinerario que la ha llevado del aula a los buques y de la cubierta al cielo, consolidando una formación militar completa y continuada.

Rodaje previo al despegue del vuelo de instrucción en la Base Aérea de Talavera la Real (Badajoz). (© Casa de S.M. el Rey)
Rodaje previo al despegue del vuelo de instrucción en la Base Aérea de Talavera la Real (Badajoz). (© Casa de S.M. el Rey)
Leonor momentos antes del despegue con el avión F5. (© Casa de S.M. el Rey)
Leonor momentos antes del despegue con el avión F5. (© Casa de S.M. el Rey)
Leonor momentos antes del despegue con el avión F5. (© Casa de S.M. el Rey)
Leonor momentos antes del despegue con el avión F5. (© Casa de S.M. el Rey)
Vuelo de instrucción de Leonor con el F5 en el Ala 23 junto a otros alumnos de la Academia General del Aire y del Espacio. (© Casa de S.M. el Rey)
Vuelo de instrucción de Leonor con el F5 en el Ala 23 junto a otros alumnos de la Academia General del Aire y del Espacio. (© Casa de S.M. el Rey)
La princesa Leonor, durante un momento de vuelo en la cabina del F5. (© Casa de S.M. el Rey)
La princesa Leonor, durante un momento de vuelo en la cabina del F5. (© Casa de S.M. el Rey)

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