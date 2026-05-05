España

La OMS y España preparan la posible acogida del crucero afectado por el hantavirus en Canarias

El archipiélago español era el destino final de la embarcación, en la que viajan 14 españoles, aunque Sanidad no confirma su acogida

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FOTO DE ARCHIVO. Una imagen de archivo del crucero Hondius, en Vlissingen, Países Bajos. 17 de mayo de 2025. El MV Hondius, un crucero con base en Países Bajos, se vio afectado por un presunto brote de hantavirus, según informaron las autoridades y los medios de comunicación. 3 de mayo de 2026. REUTERS/Cedida a REUTERS
FOTO DE ARCHIVO. Una imagen de archivo del crucero Hondius, en Vlissingen, Países Bajos. 17 de mayo de 2025. El MV Hondius, un crucero con base en Países Bajos, se vio afectado por un presunto brote de hantavirus, según informaron las autoridades y los medios de comunicación. 3 de mayo de 2026. REUTERS/Cedida a REUTERS

La Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Ministerio de Sanidad español han confirmado este martes que trabajan en la posible acogida del crucero MV Hondius, afectado por un brote de hantavirus, en Canarias. La embarcación, con 147 personas a bordo, partió el pasado 20 de marzo desde Ushaia (Argentina) y tenía previsto terminar su viaje el 4 de mayo en el archipiélago español.

El sábado 2 de mayo, el crucero informó de la muerte de dos pasajeros y el estado grave de un tercero por una enfermedad respiratoria severa, que fue identificada posteriormente como una infección por hantavirus. Desde entonces, la OMS ha elevado a siete casos sospechosos, con tres fallecimientos, tres enfermos leves y un tripulante en estado crítico, si bien solo dos casos han sido confirmados en laboratorio.

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Este martes, la directora de prevención y preparación de epidemias y pandemias de la OMS, Maria Van Kerkhove, ha asegurado que se está trabajando con las autoridades españolas para acoger el barco. “Estamos trabajando con las autoridades españolas, que acogerán al barco, así lo han comunicado; llevarán a cabo una investigación exhaustiva, una investigación epidemiológica completa, una desinfección total del barco y, por supuesto, evaluarán el riesgo de los pasajeros que se encuentran a bordo”, ha asegurado.

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El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES) del Ministerio de Sanidad, Fernando Simón también ha confirmado la acogida del barco. Simón ha explicado en una entrevista en El Matí de Catalunya Ràdio que se está negociando “entre todas las instituciones implicadas” los mecanismos de distribución de los pasajeros a sus países de origen, así como la posible escala del crucero en Canarias.

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Simón ha puntualizado que “aún no es seguro que haya llegada a Canarias”, pues el crucero tiene bandera holandesa y podría dirigirse directamente hasta Países Bajos, si bien es el puerto más cercano a Cabo Verde. “Estas decisiones se están tomando ahora mismo, en estas horas”, ha señalado.

Desde el Ministerio de Sanidad insisten en que todavía se está analizando cuál será “la escala más pertinente” para el crucero. “Hasta entonces, el Ministerio de Sanidad no adoptará ninguna decisión, como así hemos hecho saber a la Organización Mundial de la Salud”, han comunicado.

El crucero navegará “sin casos”

Imagen de archivo: El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), Fernando Simon. (EFE/Mariscal)
Imagen de archivo: El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), Fernando Simon. (EFE/Mariscal)

Sea cual sea el destino final del crucero, Simón ha recordado que deberá salir de Cabo Verde “sin casos” positivos de hantavirus, pues actualmente se prepara la evacuación de los pacientes sintomáticos y una persona de contacto cercano de un fallecido. “A priori, a no ser que aparezca algún caso nuevo, las personas que van en el barco no son de riesgo para nadie”, ha puntualizado.

Las infecciones por hantavirus son poco frecuentes y suelen llegar a los humanos por la exposición a roedores infectados. El virus, no obstante, puede transmitirse entre personas por contacto estrecho y los síntomas no empiezan a presentarse hasta por lo menos una semana después de la exposición. Por tanto, no puede descartarse que un pasajero sea portador del virus sin saberlo, si bien es un escenario poco probable.

En el caso de que, por el camino, alguno de los viajeros o tripulantes mostrase síntomas, Simón ha explicado que se le sacaría del barco y se le atendería en los sistemas sanitarios. “Afortunadamente, en Canarias existe una unidad de tratamiento de alto nivel para pacientes infecciosos de riesgo”, ha señalado.

Simón ha insistido en que “si llega el barco a Canarias, llegará sin enfermos” y que lo único que habrá que hacer “es darles un seguimiento adecuado para asegurarnos que no desarrollen síntomas y que puedan ser personas de un riesgo muy limitado para otros”.

Mientras se prepara la posible acogida del crucero en España, las autoridades de Cabo Verde han anunciado su “plena disposición” para facilitar la “evacuación” aérea de los enfermos a bordo del crucero. La evacuación de los enfermos es, actualmente, la máxima prioridad para la OMS. El objetivo es sacar del barco a dos de los pacientes sintomáticos y a un pasajero que tuvo un contacto estrecho con uno de los fallecidos. Aunque se ha hablado de una tercera persona sintomática a bordo, esta se encuentra “bien y saludable”, ha expresado Van Kerkhove.

“Dado que los países de origen de los pacientes han solicitado la posibilidad de evacuación, las autoridades sanitarias han manifestado su plena disposición a colaborar y están a la espera de una respuesta de las autoridades del Reino Unido y los Países Bajos para el envío, lo antes posible, de un avión ambulancia destinado a la evacuación de los pacientes a bordo”, ha señalado el Ministerio de Salud caboverdiano.

Por el momento, la directora nacional de Salud, Ângela Gomes, ha informado en una comparecencia de prensa que “se han recogido muestras” de los pacientes enfermos a bordo para confirmar o descartar el contagio por hantavirus. Actualmente, la OMS valora como hipótesis más plausible que la infección se produjera fuera del crucero.

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