Helena Rodero, farmacéutica: “Si lavas mucho el pelo, pierdes el tinte más rápido”

La forma de limpiar el cabello y la frecuencia influye directamente en la durabilidad del color

Una mujer tiñiéndose el pelo
Una mujer tiñiéndose el pelo en la peluquería. (Freepik)

La forma de lavarse el pelo después de teñirse y con qué frecuencia puede influir directamente en la duración del tinte. El agua, por su capacidad de arrastre, contribuye a que el color se desvanezca con mayor rapidez y añadiendo los champús con sulfatos, puede acelerar la pérdida de pigmento.

Esto lo explica Helena Rodero, farmacéutica especializada en el cuidado capilar, en un vídeo de su cuenta de TikTok. En cuanto a los champús que contienen sulfatos, son componentes que facilitan la penetración del agua en la fibra capilar y, por eso, pueden acelerar la pérdida de pigmento.

Además, la experta aclara que no es necesario reducir la frecuencia de los lavados para mantener el color, siempre que se sigan una serie de recomendaciones específicas. Insiste en que es posible lavar el cabello con regularidad sin que ello implique sacrificar la intensidad del tinte.

Consejos para preservar el tinte durante el lavado, según la experta

Helena Rodero enumera tres pautas que son fundamentales para evitar la pérdida prematura del color. En primer lugar, recomienda que el lavado sea breve y eficiente, evitando permanecer demasiado tiempo bajo la ducha. En segundo lugar, subraya la importancia de frotar únicamente el cuero cabelludo, ya que el hecho de manipular el resto de cabello puede dañar la fibra y favorecer la eliminación del pigmento. Por último, aconseja utilizar agua templada en lugar de caliente y aplicar la técnica del prelavado, un método que, según ha indicado, contribuye a proteger el color.

Cuándo realizar el primer lavado después del tinte

Preservar el tinte no es la única preocupación, cuándo es el momento para realizar el primer lavado también. Es una acción que resulta determinante para conservar la intensidad y el brillo del color. Según ICON en casa, respetar el tiempo de espera recomendado antes de lavar el pelo permite que los pigmentos se ajusten completamente a la fibra capilar, lo que previene el desgaste prematuro y ayuda a mantener un resultado profesional durante más tiempo.

¿Cuantas veces a la semana debo lavarme el pelo?

Una vez transcurrido ese periodo, el proceso de lavado debe abordarse con especial atención para proteger tanto el color como la salud del cabello. Es importante humedecer el cabello con agua templada o fría, ya que esta temperatura contribuye a eliminar residuos sin abrir en exceso la cutícula. Además, recomiendan utilizar champús sin sulfatos, dado que estos detergentes pueden arrastrar los pigmentos y reducir la duración del tinte. Las fórmulas suaves y específicas para cabellos teñidos resultan más adecuadas para este tipo de cuidado.

El uso de acondicionador o mascarilla nutritiva tras el lavado es otro de los pasos esenciales. Hidratar el cabello ayuda a mantener la fibra sellada y a evitar el encrespamiento. En este sentido, los expertos de ICON en casa aconsejan evitar frotar el pelo de forma enérgica, ya que los movimientos suaves protegen tanto el cuero cabelludo como las cutículas. Para el secado, se recomienda retirar el exceso de agua con una toalla de microfibra y reducir el uso de secadores o planchas, especialmente durante los primeros días tras la coloración.

El mantenimiento del color intenso y brillante depende en gran medida de la incorporación de productos formulados para cabellos teñidos, ya que presentan una mayor sensibilidad y requiere una atención especial durante los primeros días. La durabilidad del color está directamente relacionada con la rutina de mantenimiento que se siga en las semanas posteriores a la coloración.

Lavar el cabello después de un tinte no es un simple gesto rutinario, sino un paso clave para asegurar que el color se mantiene vibrante y duradero. Seguir los tiempos adecuados, elegir productos específicos y cuidar la hidratación son factores que garantizan que cada coloración conserva su intensidad y refleja el estilo y la personalidad de quien la lleva.

