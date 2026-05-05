Hallan muerta a la cantante gallega Seila Esencia: llevaba desaparecida 16 días

La cantante gallega Seila Esencia. (@seilaesencia/Instagram)

Este martes ha sido encontrado el cuerpo sin vida de la cantante gallega Seila Álvarez (conocida como Seila Esencia), de 39 años, que llevaba en paradero desconocido desde hacía 16 días. La Policía Nacional han confirmado que su cadáver ha sido hallado de madrugada en la zona de la senda verde de Vigo (Pontevedra). Aunque todavía está pendiente que se le practique la autopsia, los agentes no han encontrado señales aparentes de criminalidad en su muerte

La Asociación SOS Desaparecidos había emitido una alerta en la que se solicitaba la colaboración ciudadana para encontrar a Seila, indicando que llevaba desaparecida desde el pasado 20 de abril. Tras conocerse la noticia de su hallazgo sin vida, la asociación ha utilizado sus redes sociales para comunicarlo y enviar su apoyo a la familia: “Sentimos informar que ha sido localizada sin vida y envíamos un fuerte abrazo a familia y amigos”.

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Seila, cantante de Vigo, había alcanzado una cierta popularidad después de haber participado en el año 2015 en el programa Hit - La Canción, de TVE, en el que llegó a ser finalista. Además, formó parte de la banda gallega Phantom Club. Seila había ejercido como auxiliar de enfermería.

La asociación SOS Desaparecidos había compartido la alerta sobre la búsqueda de Seila Esencia. (@sosdesaparecido/X)

Vigo se había volcado en su búsqueda

Tras conocerse la desaparición de la cantante gallega, varias personalidades de Vigo participaron en su búsqueda o compartieron mensajes a través de redes sociales para difundir la imagen y la descripción de la mujer. La familia de Déborah Fernández —la joven de 21 años que apareció muerta en 2002 en Vigo, tras haber salido a correr entre la playa de Samil y la de Bouzas; 24 años después, el caso sigue sin resolverse— utilizó las redes sociales para compartir la noticia de la desaparición de Seila.

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“10 días. 10 días sin respuestas. 10 días de angustia que ninguna familia debería vivir jamás. Sheila sigue desaparecida. Y cada hora cuenta. No es solo una noticia más. Es una mujer. Es una hija. Es una familia rota esperando una llamada que lo cambie todo”, escribieron junto a la publicación del cartel de SOS Desaparecidos. “Quienes hemos pasado por esto sabemos lo que significa el silencio. Sabemos lo que duele no saber. Sabemos lo urgente que es que todo el mundo mire, comparta y esté atento. Por eso, hoy más que nunca: no mires hacia otro lado. Comparte. Difunde. Pregunta. Cualquier detalle, por pequeño que parezca, puede marcar la diferencia. Porque encontrarla no depende solo de la policía. Depende de todos. Que Sheila vuelva a casa. Que su familia deje de sufrir. Ayúdanos a que no sea un caso más”.

La cantante gallega Seila Esencia. (@seilaesencia/Instagram)

Según ha publicado el medio local El Faro de Vigo, la asociación SOS Desaparecidos había recibido varias llamadas de testigos que creían haber visto a la cantante en distintos emplazamientos de la ciudad, en una gasolinera o en las inmediaciones de un supermercado.

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Sin embargo, finalmente este martes se ha conocido la noticia de su muerte y su familia se encuentra a la espera de las pruebas que determinen cuál ha sido la causa de su fallecimiento.