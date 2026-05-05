La subida del salario mínimo ‘perjudica’ a empleadas del hogar y trabajadores del campo al frenar su contratación e incrementar su despido

Empleada del hogar trabajando. (Adobestock)

El mercado laboral español alcanzó en 2025 un nuevo máximo histórico de afiliaciones a la Seguridad Social, tras subir el Régimen General un 12,2%, pero dos de sus pilares tradicionales, el del Régimen Agrario y el de Empleados del Hogar, experimentaron una importante caída. Ambos perdieron más del 14% de sus cotizantes entre 2019 y 2025, según un informe de Fedea.

El documento, elaborado por Miguel Ángel García Díaz y titulado Evolución de las afiliaciones a la Seguridad Social en el periodo 2019-2025, recoge que la caída de cotizantes en el Régimen Agrario y de Empleados del Hogar se debe principalmente al aumento del Salario Mínimo Interprofesional (SMI). Así, en los últimos seis años, el primero perdió 107.967 afiliaciones, lo que supone un descenso del 14,1%, mientras que el Régimen de Empleados de Hogar registró una reducción de 57.290 afiliaciones, equivalente al 14,2%.

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Las caídas se explican porque la subida del SMI ha encarecido la contratación en ambos sectores, tradicionalmente muy sensibles a cualquier variación de coste laboral. El trabajo doméstico y el agrario suele operar con márgenes bajos y una alta elasticidad respecto a los cambios normativos.

Así, la presión del salario mínimo habría forzado a muchos empleadores a reducir plantillas, formalizar menos contratos o prescindir de servicios, afectando especialmente a hogares particulares y explotaciones pequeñas. “Como curiosidad, una de cada tres personas trabajadoras en el Régimen Especial Agrario está considerada como inactiva en el registro de la Seguridad Social (218.721 de 655.411), si bien el número se ha reducido significativamente desde 2012 (463.423)“, subraya el informe.

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Fuente: Fedea.

Máximos históricos de empleo

En 2025, el número total de afiliaciones a la Seguridad Social alcanzó 21.635.194, con un crecimiento de casi medio millón respecto al año anterior. La cifra representa el mayor volumen de empleo registrado, con un reparto del 52,7% hombres y 47,3% mujeres. De acuerdo con datos difundidos por Fedea, la mayor parte de este crecimiento se concentró en el sector privado y en el Régimen General de Asalariados, que ya supone el 79,3% de las afiliaciones, muy por encima de los autónomos, con el 15,8%; del régimen agrario (3%) y del de empleados del hogar (1,6%).

El informe subraya que, mientras la afiliación global se disparó, los regímenes agrario y de hogar siguieron una tendencia opuesta. En el caso del campo, además, persiste la figura del ‘trabajador inactivo’: 218.721 personas —de 655.411— están registradas pero no cotizan activamente, aunque esta cifra ha caído en más de 200.000 desde 2012.

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Dificultades del sector agrario y doméstico para adaptarse a las nuevas exigencias

La reforma laboral aprobada en 2021 introdujo un cambio estructural: la contratación temporal quedó prohibida como norma general. Este giro legal provocó una reducción de casi la mitad en los contratos eventuales (-2.269.626, un 47,4% menos), sobre todo en la modalidad de tiempo completo. En contraste, los contratos indefinidos crecieron un 45,7% (+4.215.405), con especial incidencia de los contratos a tiempo completo (+2.756.616).

Aunque la creación de empleo indefinido ha sido intensa, el empleo generado no ha compensado la pérdida en los sectores más débiles. El sector agrario y el trabajo doméstico, históricamente asociados a la temporalidad y la parcialidad, han encontrado dificultades para adaptarse a las nuevas exigencias legales y salariales.

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Fuente: Fedea

La cifra de afiliaciones no equivale al número real de personas empleadas. El informe advierte que muchas personas cotizan simultáneamente en varios regímenes o empresas, lo que infla los datos de empleo.

En 2024, la Seguridad Social contabilizó 847.150 personas en situación de pluriactividad. Aunque el registro administrativo es la fuente más fiable disponible, la imposibilidad de conocer el número de afiliados únicos limita el análisis preciso del mercado de trabajo, según Fedea.

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Este fenómeno afecta de forma desigual a las distintas ramas de actividad. Los regímenes más afectados por la caída de afiliaciones —el agrario y el de empleados del hogar— reflejan con mayor crudeza la diferencia entre estadística y realidad laboral.

Los sectores que más crecen en empleo

La comparación entre 2019 y 2025 evidencia que la mayor parte del crecimiento del empleo se ha dado en sectores de alto valor añadido, como Actividades profesionales, científicas y técnicas, Información y comunicaciones y Educación. Las secciones de Actividades sanitarias y de servicios sociales y Educación juntas explican el 28,7% de la mejora total.

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Mientras tanto, ramas como Comercio al por mayor y al por menor y Hostelería han mantenido un peso significativo, aglutinando una cuarta parte del empleo. La aportación del régimen agrario y de empleados del hogar al crecimiento agregado ha sido negativa, en un contexto de avance global del empleo.

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha firmado con los secretarios generales de CCOO y UGT, Unai Sordo y Pepe Álvarez, la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) en un 3,1%

El peso de las grandes secciones sobre el total de afiliaciones apenas ha cambiado. Comercio y Hostelería han reducido ligeramente su cuota, mientras que Educación, Salud, Información y Transporte la han incrementado. La Industria manufacturera, por su parte, perdió casi un punto porcentual de peso sobre el total de empleo.

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En este escenario, el informe indica que “no se observa un cambio estructural del modelo productivo español”, pese al auge de sectores de mayor valor añadido. El mercado laboral presenta una dinámica favorable en cifras agregadas, pero mantiene desigualdades profundas entre ramas y regímenes.

Reducción de temporalidad y auge del fijo discontinuo

El refuerzo de la contratación indefinida ha venido acompañado del crecimiento de la figura del contrato fijo discontinuo, que sumó 552.647 afiliaciones nuevas desde 2019 y ya representa el 5,4% del total. No obstante, su peso sigue siendo reducido frente al conjunto de empleos indefinidos.

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La tasa de crecimiento de los ocupados equivalentes a tiempo completo (+3,1%) supera la de las afiliaciones (+2,3%), lo que sugiere una caída de la productividad por ocupado (-0,3%). Los contratos indefinidos a tiempo completo constituyen el 58% de todas las afiliaciones, mientras que los de tiempo parcial representan el 23,9%.

El informe incide en que, a pesar del récord global de afiliaciones y del dinamismo en la creación de empleo, persisten retos estructurales en los márgenes del sistema. El desplome de cotizantes en el régimen agrario y de empleados del hogar refleja las tensiones a las que se ven sometidos los sectores más vulnerables ante las subidas salariales y los cambios normativos.

El futuro del empleo en estos segmentos dependerá de la capacidad de adaptarse a nuevas condiciones económicas y de la respuesta de las políticas públicas para garantizar la sostenibilidad y la protección social en un mercado laboral cada vez más polarizado.