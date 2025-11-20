España

Una peluquera revela cuál es la peor marca de champú que puedes usar: “Se lleva hasta el alma”

La profesional advierte contra las prácticas comunes que destrozan el cabello y desmonta los mitos de las mascarillas caseras

Una mujer utiliza un producto
Una mujer utiliza un producto para el pelo. (Shutterstock)

El deseo de mantener un pelo bonito, brillante y fuerte se ha convertido en una obsesión para miles de personas. En redes sociales, cada día aparecen consejos, trucos, remedios caseros o productos milagrosos que prometen salvar cualquier melena.

Sin embargo, según la peluquera y creadora de contenido Natalia, conocida en TikTok como @natalias.secret0, muchos de estos productos son, en realidad, los mayores enemigos de nuestro cabello.

La profesional ha compartido un vídeo donde enumera aquello que, según su experiencia en peluquería, más destroza el pelo. Sus advertencias han generado debate en redes, especialmente porque varios de los productos mencionados son de los más vendidos en supermercados.

Natalia comienza aclarando que, aunque muchos sueñen con un rubio platino perfecto o con cambios extremos de color, la decoloración es uno de los procesos más agresivos que existen. “Lo peor que le podemos hacer a nuestro cabello son las decoloraciones, ya que lo destrozan”, advierte.

Muchos peluqueros coinciden en que la decoloración puede ser segura solo si se realiza con productos de calidad y se acompaña de un tratamiento profesional. Pero aun así, implica un desgaste para la fibra capilar que nunca desaparece del todo.

El peor champú: “H&amp;S se lleva hasta el alma”

Champú. (Getty Images)
Champú. (Getty Images)

Después, la peluquera responde a una duda muy común: ¿cuál es el peor champú para el pelo? Su respuesta sorprendió a muchos usuarios: H&S. Según Natalia, “este champú se lleva hasta el alma”, refiriéndose a su capacidad de arrastrar no solo suciedad, sino también los aceites naturales del cuero cabelludo que mantienen el cabello protegido.

Sobre los acondicionadores afirma que los más dañinos son los botes gigantes de 2 euros que se venden en supermercados. Según ella, suelen estar formulados con ingredientes baratos que pueden enmascarar el daño, dejando el pelo “suave” solo en apariencia, pero sin nutrirlo realmente.

Cepillo de pelo. (Adobe Stock)
Cepillo de pelo. (Adobe Stock)

Otro detalle que, según la peluquera, muchas personas pasan por alto es la elección del cepillo. Los más perjudiciales para el cabello serían los que tienen bolitas en las puntas, porque enganchan el pelo y lo rompen durante el cepillado.

Las mascarillas caseras: un mito peligroso

Uno de los mitos más extendidos es que las mascarillas caseras hechas con comida (como aguacate, aceite o huevo) son beneficiosas para el pelo. Natalia desmonta esa idea con contundencia: “Todo eso, aparte de para cocinar, para poco más”.

El fiscal pedía un año de prisión para el hombre, de nacionalidad británica, que entró en una vivienda sin permiso tras sufrir problemas estomacales

Explica que estos productos no pueden penetrar la fibra capilar, por lo que solo actúan de forma superficial, dejando la sensación de suavidad, pero sin reparar el daño. “Que el cabello se quede suave no quiere decir que esté sano”, aclara.

Para cerrar, la peluquera lanza su advertencia más polémica: el peor consejo que puede seguir alguien es hacerse las famosas “mechas de keratina”. Según ella, el nombre induce a error, ya que la keratina no aclara el pelo. Muchas personas creen que obtendrán un cabello sano, cuando en realidad se someten a procesos químicos similares a una decoloración, pero con expectativas equivocadas.

