España

Marta Díez, enfermera dermoestética: “Tu cepillo del pelo también caduca”

La acumulación de restos de productos o la deformación de las cerdas pueden ensuciar y dañar el cabello

Guardar
El cepillo del pelo también
El cepillo del pelo también debe cambiarse cada cierto tiempo. (Freepik)

En la rutina capilar solemos prestar toda la atención a los productos que utilizamos, desde los champús purificantes hasta las mascarillas nutritivas o los sérums reparadores. Sin embargo, incluso las fórmulas más avanzadas pueden resultar insuficientes. Muchas personas, al poco tiempo de lavarse el cabello, vuelven a notar que este está apagado, graso o encrespado; y, en algunas ocasiones, la causa no está en lo que aplicamos durante el lavado.

Igual que sucede con las brochas de maquillaje o las esponjas faciales, las herramientas que usamos en el cabello también se contaminan, se desgastan y pierden eficacia con el tiempo. Aunque parezca algo menor, un cepillo sucio puede devolver al cuero cabelludo restos de cosméticos, partículas de suciedad ambiental o grasa natural acumulada entre las cerdas. El resultado es un cabello que se ensucia antes, que pierde brillo y que no refleja los beneficios de los productos que utilizamos.

“¿Sabías que tu cepillo del pelo también caduca?“, pregunta la enfermera dermoestética Marta Díez, en uno de sus vídeos de TikTok (@martaadiez). La experta explica cuál es la forma correcta de limpiar esta herramienta tan importante en el cuidado de nuestro cabello, el motivo por el que puede acabar dañándolo y cada cuánto es recomendable comprar uno nuevo.

Los cepillos del pelo acumulan
Los cepillos del pelo acumulan restos de productos que puede volver a transferirse al cabello limpio. (Freepik)

Correcta limpieza del cepillo del pelo

“Tu cepillo es clave para tener el pelo bonito, sano y brillante, pero también acumula restos de productos, sebo, bacterias y hongos”, explica Díez. Esa acumulación invisible es la responsable de que el pelo pueda ensuciarse más rápido, de que pierda movimiento o incluso de que aparezcan irritaciones en el cuero cabelludo. Pese a ello, la mayoría de personas no aplica ninguna rutina de limpieza a su cepillo, lo que convierte este gesto en uno de los grandes olvidados del cuidado capilar.

La experta detalla cómo debería ser un mantenimiento adecuado para evitar que el cepillo se convierta en un foco de contaminación. “Hay que retirar los cabellos que se encuentren en el cepillo todos los días y limpiarlo con agua y jabón una vez a la semana”, señala. Este gesto, que apenas lleva unos segundos, ayuda a eliminar residuos que se adhieren entre las cerdas y evita que se transfieran nuevamente al cabello recién lavado. El simple hecho de retirar los pelos a diario permite que el cepillo mantenga su eficacia y que el cabello se deslice correctamente.

Además de la limpieza semanal, Díez recomienda “desinfectarlo cada quince días con alcohol diluido o un limpiador específico”. Con esto se evita la proliferación de bacterias y hongos que no solo afectan al aspecto del cabello, sino que pueden provocar problemas en el cuero cabelludo, especialmente en personas con tendencia a la dermatitis o la caspa.

La importancia de la colorimetría para el cabello

Cada cuánto tiempo hay que cambiar el cepillo

El desgaste físico del cepillo es otro factor que solemos pasar por alto. Con el tiempo, las cerdas se doblan, pierden flexibilidad o se rompen, alterando la forma en la que el cabello se desliza sobre ellas. Esa deformación provoca tirones innecesarios, rotura de fibras y un aumento del encrespamiento. Así lo señala la enfermera dermoestética: “Las cerdas se deforman con el uso, por lo que puede provocar frizz, rotura de cabello y puntas abiertas”.

Para evitar estos daños, “debes cambiarlo cada seis a doce meses, según cuánto lo uses y cómo lo cuides, ya que tu pelo cambia cuando cambies tu cepillo”, afirma. Esta renovación periódica no solo previene la rotura y el encrespamiento, sino que garantiza que el cepillado sea suave, eficaz y respetuoso con la fibra capilar.

Temas Relacionados

Redes SocialesTikTokTikTok EspañaHigieneCabelloEspaña-SociedadEspaña Noticias

Últimas Noticias

Dónde y cómo se podrá ver en España el Festival de Eurovisión 2026 tras la retirada de RTVE

La retirada de España del festival de la canción deja en el aire la gran duda de dónde y cómo se podrá seguir el concurso

Dónde y cómo se podrá

Óscar Casas se sincera y confiesa en ‘El Hormiguero’ su mayor locura por amor: “He robado”

El hermano de Mario Casas ha acudido como invitado al espacio presentado por Pablo Motos para promocionar su nueva película ‘Me has robado el corazón’

Óscar Casas se sincera y

El precio más bajo de la gasolina hoy en Madrid, Barcelona y otras ciudades de España este 5 de diciembre

Aquí también están los precios de las gasolinas en Valencia, Zaragoza, Málaga y Sevilla

El precio más bajo de

Precio del aceite de oliva en España 2025: últimas variaciones y tendencias del mercado

España es el primer exportador mundial de aceite de oliva, por lo que es importante conocer su comportamiento en el mercado

Precio del aceite de oliva

Embalses en España: así están las reservas de agua este viernes 5 de diciembre

La reserva de agua en el país subió en un 0,22 % a comparación de la semana pasada, de acuerdo con Boletín Hidrológico Peninsular

Embalses en España: así están
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Madrid encargó a dedo al

Madrid encargó a dedo al abogado de Zaplana y exmiembro de Fuerza Nueva un informe sobre la “validez” del contrato sanitario del hospital de Torrejón

La reunión de Pedro Sánchez con el primer ministro de Marruecos no pone fin al riesgo de una “guerra gris” con Mohamed VI

Varios opositores para ser Policía Local en Extremadura recusan a un vocal del tribunal por vínculos con dos academias donde se prepararon otros alumnos

Óscar Puente abre la puerta a viajar de pie en trenes españoles para mejorar la ocupación: “Esto es habitual en Europa”

El PSOE insiste en el entendimiento con Junts y acuerda, junto al PP, acelerar la tramitación de la Ley de multirreincidencia

ECONOMÍA

El precio más bajo de

El precio más bajo de la gasolina hoy en Madrid, Barcelona y otras ciudades de España este 5 de diciembre

Precio del aceite de oliva en España 2025: últimas variaciones y tendencias del mercado

Tipo de cambio dólar-euro y proyecciones de este 5 de diciembre

Baleares, Canarias, Andalucía, Madrid y Cataluña son las regiones que más crecerán en 2025 y 2026 impulsadas por el turismo y los servicios

Las trabajadoras de Primark denuncian condiciones precarias : “Ni un euro para los empleados pero sí para las ‘influencers’”

DEPORTES

Así te hemos contado la

Así te hemos contado la victoria del Real Madrid ante el Athletic Club en San Mamés

El Real Madrid desarma al Athletic y muestra su mejor cara para conseguir los ansiados tres puntos en San Mamés

A qué hora y dónde ver el partido de LaLiga entre el Athletic Club y el Real Madrid

Joseba Elguezabal, el confidente de Pogacar, se marcha del UAE Team para fichar por el Athletic Club

Así te hemos contado la victoria del FC Barcelona ante el Atlético de Madrid en LaLiga