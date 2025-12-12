España

Pagar con efectivo o con tarjeta: esta es la mejor opción, según un abogado

Manuel Espinosa, de EOM Equipo Jurídico, ofrece un análisis detallado de ventajas, límites legales y riesgos para tomar decisiones financieras más conscientes en la vida cotidiana

Pagar con efectivo o con tarjeta: esta es la mejor opción, según un abogado. (Montaje Infobae España con imágenes de TikTok / @equipojuridicoeom)

En la planificación de las finanzas personales, es imprescindible tener en cuenta todos los aspectos de las compras que se realizan. Más allá del importe de la operación, la forma en que se ejecuta cada pago influye en la organización económica diaria y en la relación que mantenemos con nuestro propio consumo. Comprender cómo interactúan estos métodos en distintos contextos permite trazar una visión más completa de los hábitos financieros y anticipar posibles necesidades futuras, tanto en el ámbito doméstico como en el entorno comercial.

Cuando surge la pregunta sobre si pagar en efectivo o con tarjeta resulta más conveniente, la respuesta dista de ser simple y admite matices importantes. En un video publicado en el perfil de TikTok de EOM Equipo Jurídico (@equipojuridicoeom), el abogado Manuel Espinosa asegura que “depende”, subrayando que la elección adecuada varía según las circunstancias.

Espinosa destaca las ventajas del efectivo como la rapidez y la privacidad en las operaciones, ya que “nadie sabe lo que compras”, aunque añade un detalle fundamental vinculado a la seguridad jurídica. Según el abogado, al pagar con dinero físico y no conservar el ticket, “es como si no hubieras pagado nada”, lo que complica la posibilidad de reclamar en caso de problemas con la adquisición. Además, puntualiza que en España existen límites legales: “Pagar más de 1.000 euros en efectivo es ilegal”.

Más allá de los puntos destacados por el letrado, otros expertos en educación financiera recuerdan que este método resulta especialmente útil para controlar el gasto cotidiano, debido a que la percepción física del dinero facilita mantener un presupuesto estricto. Además, en ciertos comercios, el pago en metálico puede evitar recargos asociados al uso de tarjeta o incluso permitir pequeños descuentos, una práctica todavía habitual en establecimientos locales.

Ventajas y desventajas del uso de tarjeta

Al abordar el uso de tarjetas, el experto señala que este método “deja rastro, pero te protege”. Utilizar tarjeta, explica Espinosa, permite reclamar, solicitar devoluciones y demostrar datos como fechas e importes de las compras. Así, ofrece mayores garantías si surge algún inconveniente con una transacción.

Una persona cuenta dinero en efectivo. (Canva)

Además, el uso de tarjetas incorpora beneficios adicionales que trascienden la trazabilidad de las operaciones. Las entidades financieras suelen ofrecer programas de puntos, devoluciones de efectivo o seguros vinculados a la compra, ventajas que convierten a la tarjeta en una herramienta más atractiva para operaciones recurrentes. Asimismo, los sistemas bancarios actuales permiten bloquear la tarjeta de forma inmediata desde el móvil en caso de extravío, un elemento de seguridad que reduce significativamente el riesgo de pérdida económica directa.

Posibles complicaciones en los pagos

No obstante, Espinosa matiza que el uso de la tarjeta no siempre resulta la mejor alternativa, sobre todo si el usuario busca privacidad o quiere evitar que determinadas compras queden registradas. “Habrá cosas que no quieras que queden registradas, como por ejemplo un regalo sorpresa o una compra personal”, reconoce. Por otra parte, advierte sobre el riesgo que supone la sustracción de una tarjeta bancaria: “Si te roban la tarjeta, te pueden vaciar la cuenta”.

Con estas consideraciones sobre la mesa, Espinosa recomienda: “Para tu privacidad y tu libertad, utiliza el efectivo. Y para compra y para estar protegido, utiliza la tarjeta”. Sin embargo, subrayó que, ante un problema serio o en casos de inspección fiscal, “al final el método de pago es indiferente”. “Lo que sí vas a necesitar es un buen abogado”, concluye Espinosa.

