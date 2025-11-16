El efectivo resiste en la era digital: es el rey de pago en España y ni Bizum ni los dispositivos móviles logran destronarlo

Un comprador paga con un billete de 20 euros en un mercado local. (Stephane Mahe/Reuters)

El efectivo continúa como el medio de pago más utilizado en España, a pesar de que su uso ha disminuido ligeramente respecto al año pasado. Según el Estudio sobre hábitos en el uso del efectivo 2025, publicado por el Banco de España, el 57% de los consumidores lo utiliza como su principal forma de pago en establecimientos físicos, mientras que un 55% lo emplea a diario. En comparación con 2024, estos porcentajes representan una caída de dos y tres puntos porcentuales, respectivamente, lo que refleja un lento pero constante desplazamiento hacia otros medios de pago.

La tarjeta bancaria se mantiene como la segunda opción preferida, utilizada por el 27% de los consumidores frente al 30% registrado en 2024, mientras que los dispositivos móviles crecen hasta el 15% de uso, desde el 11% del año anterior. Este aumento refleja, según el estudio, la creciente confianza de los españoles en las nuevas tecnologías para sus transacciones diarias.

La elección del medio de pago depende de la edad, el sexo y el nivel educativo. Así, los hombres utilizan más el efectivo como medio principal para pagar sus compras. La situación se invierte en el uso de la tarjeta bancaria, con un mayor porcentaje de mujeres que la emplean como medio de pago principal.

Fuente: Banco de España

Jóvenes y universitarios prefieren pagar con el móvil

Por edades, los mayores de 54 años usan mayoritariamente el efectivo, mientras que los que tienen entre 35 y 54 años utilizan más la tarjeta y los más jóvenes se decantan por los dispositivos móviles. En cuanto al nivel de formación, las personas con estudios básicos son las que más usan dinero en metálico, las tarjetas son más utilizadas por personas con estudios medios y superiores, y los dispositivos móviles por las que tienen estudios superiores.

Los principales motivos que llevan a los ciudadanos a utilizar dinero en metálico son la costumbre, la comodidad y el control de gastos. La comodidad y la rapidez son las razones que alegan los que usan las tarjetas y los dispositivos móviles.

En cuanto a los pagos entre particulares, el efectivo también es el medio más habitual para el 57% de la población, si bien su uso disminuye. El porcentaje que alcanzó el año pasado fue del 63%. Y Bizum gana terreno, con un 37% este año frente al 33% del pasado.

Fuente: Banco de España

El efectivo no cede terreno

Las previsiones a corto plazo apuntan a que el uso del efectivo seguirá la tónica de este año. Así, entre los encuestados que han utilizado en 2025 dinero en metálico de manera similar o mayor que en 2024, el 80% considera que su uso será parecido al actual dentro de un año, aunque esta percepción también varía según la edad. El 19% de los menores de 25 años cree que su utilización disminuirá, mientras que entre los mayores de 64 años, solo un 4% considera que pagará menos en metálico.

La resistencia del efectivo ante los dispositivos digitales se debe a que se sigue aceptando en la práctica totalidad del pequeño comercio y hostelería, mientras que la tarjeta y los dispositivos móviles lo son en el 94% y el 88% de estos establecimientos, respectivamente, aumentando, en ambos casos, su grado de aceptación frente a 2024 en 2 y 4 puntos porcentuales, respectivamente.

Cajeros, los principales ‘proveedores’

Los cajeros automáticos son los principales canales de acceso al efectivo para el 80% de los ciudadanos, que se suelen desplazar a pie para obtener el dinero en trayectos de menos de 10 minutos, recoge el estudio. En cuanto a los canales alternativos de acceso, como la retirada de billetes en comercio (cash-back o cash-in-shop) o el servicio de Correos Cash, no aumenta su nivel de conocimiento por el público y su uso sigue siendo marginal.

Fuente: Banco de España

Sobre la cantidad de dinero que los ciudadanos españoles llevan en la cartera, depende mucho del lugar en el que vivan. En las grandes ciudades, en las que hay muchos cajeros automáticos, suelen llevar de media 45 euros, mientras que en municipios donde hay pocos llevan de media 60 euros.

Uno de los riesgos de optar por dinero en metálico es que te cuelen billetes falsos. Ante esa posibilidad, los particulares reconocen que no acostumbran a verificar su autenticidad, a diferencia de comercios y establecimientos de hostelería, para los que es una práctica habitual.

Euro digital, ese gran desconocido

El estudio del Banco de España señala que el conocimiento entre la población del euro digital es escaso, solo un 24% sabe de qué se trata, frente al 25% del año pasado. En cuanto a la predisposición a usarlo, un 20% de los ciudadanos lo utilizaría como medio de pago complementario, y son los más jóvenes los que están más dispuestos a hacerlo.