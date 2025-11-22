España

Luis Granda, experto en fiscalidad: “Es muy goloso para muchas familias pagar las comidas de los sábados con la tarjeta del trabajo”

El frecuente uso de tarjetas corporativas para gastos personales expone fallos en los controles internos de las empresas españolas, pero las infracciones pueden ser castigadas si se detectan

Luis Granda, experto en fiscalidad,
Luis Granda, experto en fiscalidad, sobre los pagos personales con la tarjeta del trabajo. (Montaje Infobae España con imágenes de TikTok / @luisgrandafiscalidad)

Las tarjetas de empresa, concebidas para agilizar gastos corporativos y mejorar el control financiero, se han convertido en ocasiones en una puerta abierta a prácticas irregulares. Desde consumos personales disfrazados de gastos profesionales hasta sofisticados fraudes internos, su uso indebido revela fallos de supervisión y vulnerabilidades en los sistemas de control.

El debate sobre el uso de este tipo de tarjetas para pagar comidas del ámbito personal ha generado numerosas dudas entre empresarios y trabajadores en España. En un fragmento del pódcast Búscate la Vida, Eric Ponce, emprendedor, asegura que acudió a su compañero de programa, el reconocido empresario José Elías, para preguntar su es posible “ir a comer con la tarjeta de la empresa y decir que tú y yo hemos tenido una comida de trabajo”. Ante esta cuestión, la respuesta del fundador de Audax Renovables y dueño de la cadena La Sirena fue tajante: “Me acuerdo que tú me dijiste: ‘Ni se te ocurra’”.

Ponce continúa recordando que, durante aquella conversación, Elías le animó a que, en caso de cometer este error, lo más recomendable sería al menos apuntar en una agenda de papel la fecha, hora y motivo de la comida, para poder acreditar que efectivamente se trató de una reunión relacionada con la empresa en caso de que se lleve a cabo una inspección.

“Hay que ser cauto y prudente”

El empresario José Elías confirma la recomendación, señalando que será clave disponer de registros claros. No obstante, añade una advertencia sobre el control fiscal, asegurando que ni siquiera con este registro escrito bastaría para convencer a un inspector. Como ejemplo, menciona un posible caso en el que el podrían darse cuenta del engaño:“Esta comida justamente cae el 15 de septiembre o el 15 de agosto, que es festivo”.

Pago con tarjeta en un
Pago con tarjeta en un restaurante. (Freepik)

Ante esta polémica, Luis Granda, especialista en fiscalidad, interviene en su cuenta de TikTok (@luisgrandafiscalidad) para precisar que “el tema de las comidas es un tema muy manido ya en la legislación española. Hay que ser cauto, hay que ser prudente”. El experto resalta que “deben ser comidas de empresa de verdad, lógicamente en días laborables y no en días festivos”.

La tentación de cargar gastos personales como si fueran de trabajo ha sido frecuente. Granda enfatiza este punto que “es muy goloso para muchas familias, para muchos empresarios, pagar la comida de los sábados, la comida de los domingos con la tarjeta, pero eso que sepáis que no se puede y no se debe hacer”.

Qué se puede pagar con tarjeta de empresa

Las tarjetas de empresa están diseñadas exclusivamente para cubrir gastos relacionados con la actividad laboral, como viajes, alojamiento, comidas de trabajo o suministros necesarios para el desempeño profesional. Sin embargo, su uso indebido se ha vuelto frecuente: algunos empleados las utilizan para compras personales, pago de servicios domésticos o incluso retiros de efectivo, prácticas que constituyen un mal uso y, en muchos casos, fraude. También se detectan gastos inflados o falsificación de recibos para justificar desembolsos no autorizados.

Las acciones prohibidas incluyen cualquier gasto no vinculado a la actividad corporativa, transferencias a cuentas propias y la manipulación de informes contables. Las consecuencias legales pueden ir desde sanciones económicas y despidos hasta procesos judiciales por apropiación indebida o fraude en casos más graves.

