Fernando Mora, doctor: “Estas acciones han demostrado científicamente liberar endorfinas, la hormona de la felicidad”

Fragmento de TikTok en el que Fernando Mora habla de las endorfinas. (@doctormora_)

La búsqueda de la felicidad es una de las metas más comunes, pero, al tratarse de un estado emocional, no puede mantenerse de forma permanente. Por este mismo motivo, es importante tenerlo presente, evitando así caer en la frustración.

Sin embargo, hay conductas que pueden ayudar a estar el mayor tiempo posible contento. Esto es algo que conoce a la perfección Fernando Mora, un doctor que publica contenido en redes sociales.

En uno de los últimos vídeos que ha subido a su cuenta de TikTok (@doctormora_), ha profundizado en el tema. “Estas cinco acciones han demostrado científicamente liberar endorfinas, la hormona de la felicidad”, afirma durante los primeros segundos.

Qué son las endorfinas y por qué son importantes

Las endorfinas son neurotransmisores, es decir, sustancias químicas que se producen en el cerebro y que cumplen la función de transmitir señales entre las neuronas. Su principal efecto es actuar como analgésicos naturales y generadores de sensación de bienestar, de ahí que a menudo se las conozca como hormona de la felicidad.

Cuando los niveles de endorfinas aumentan, se experimenta una reducción del dolor físico y emocional, una mayor tolerancia al estrés y un estado de ánimo más positivo. Además, estas moléculas también influyen en el sistema inmunológico y en la regulación del sueño, contribuyendo a un equilibrio general en el organismo.

Cinco acciones que liberan endorfinas

Según Fernando Mora, existen hábitos respaldados por la ciencia que aumentan de manera natural la liberación de endorfinas, mejorando tanto el estado de ánimo como el bienestar físico. El ejercicio aeróbico diario es, quizás, la estrategia más conocida y efectiva.

Actividades como correr, nadar, caminar rápido o bailar durante al menos veinte minutos al día no solo fortalecen el corazón y los músculos, sino que también activan procesos cerebrales asociados al placer.

La música también tiene un efecto poderoso sobre el cerebro. Escuchar canciones que realmente te emocionen y generen diferentes emociones en ti estimula la producción de endorfinas. Por ello, crear listas de reproducción con tus temas favoritos y dedicar tiempo a escucharlas conscientemente puede convertirse en un hábito diario muy positivo.

La risa genuina es otra herramienta clave. Reír de manera intensa durante unos minutos al día, ya sea viendo vídeos divertidos, compartiendo momentos con amigos o participando en actividades lúdicas, activa la liberación de endorfinas y reduce la percepción del dolor físico y emocional.

El consumo de alimentos picantes, como el chile o la guindilla, provoca una respuesta fisiológica que libera endorfinas y genera sensación de bienestar. Introducir pequeñas cantidades de picante en recetas habituales puede ser una forma sencilla de estimular esta respuesta natural.

Por último, la meditación y la respiración consciente ayudan a controlar la ansiedad y el estrés. Dedicar entre cinco y veinte minutos diarios a hacer ejercicios de respiración profunda y controlada, enfocarse en el presente y realizar prácticas como el yoga puede aumentar significativamente los niveles de endorfinas, mejorar la concentración y fomentar la calma emocional.