España

Detienen en Palma a un hombre por abusar sexualmente de su hija menor durante dos años

La víctima denunció que su padre la sometía a tocamientos y la obligaba a desnudarse y a ver películas eróticas

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Coche de Policía Nacional. (Europa Press)
Coche de Policía Nacional. (Europa Press)

La Policía Nacional ha detenido en Palma a un hombre acusado de agredir sexualmente a su hija menor de edad durante más de dos años. La investigación comenzó tras la denuncia de la víctima, quien relató que su padre la sometió a tocamientos y prácticas sexuales de forma continuada, aprovechando los momentos en los que se encontraban solos en casa, según ha informado este lunes Europa Press.

Según la denuncia que la menor presentó en abril, el hombre la obligaba a ver películas de contenido erótico bajo el pretexto de que debía aprender. La víctima declaró que las agresiones se produjeron casi a diario hasta que el padre abandonó el domicilio familiar por conflictos con la madre.

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Tras recabar el testimonio y reunir pruebas, agentes de la Unidad de Atención a la Familia y a la Mujer localizaron al sospechoso y procedieron a su detención el pasado miércoles por un presunto delito de agresión sexual a una menor de 16 años.

La víctima sufría aislamiento, privación de alimentos y agresiones físicas severas (golpes, quemaduras y rapado de cabello) como castigo ante la exigencia de labores domésticas

Aumentan los delitos contra la libertad sexual

Según el balance de criminalidad de Ministerio del Interior correspondiente a 2025, se denunciaron un total de 21.659 delitos contra la libertad sexual, lo que supone un aumento del 2,3% respecto al 2024. Pese a la subida, ese porcentaje supone un incremento inferior al incremento interanual observado en años anteriores (5,7% en 2024 sobre 2023).

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De acuerdo a los datos del departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska, los delitos contra la libertad sexual con penetración aumentaron el año pasado un 2,8% respecto a 2024. En todo caso, destaca Interior, el aumento sostenido en este tipo de delitos debe ponerse, en parte, a las campañas de concienciación y a la menor tolerancia social ante estos delitos. Según el ministerio, estas políticas han facilitado que más víctimas se animen a denunciar, lo que contribuye a reducir el nivel de infradenuncia que suele darse en este tipo de casos.

(Con información de Europa Press)

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