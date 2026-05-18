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El crucero Hondius llega a Róterdam tras la crisis del hantavirus

El navío ha atracado este lunes en puerto y será sometido a tareas de limpieza y desinfección

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El crucero neerlandés MV Hondius, en el que tuvo lugar un brote de hantavirus, ha llegado este lunes al puerto de Róterdam, donde será sometido a tareas de limpieza y desinfección una vez desembarque la tripulación restante, que será sometida a pruebas y una cuarentena en Países Bajos. (EFE)

El crucero MV Hondius ha llegado este lunes al puerto de Róterdam, en Países Bajos, una semana después de su paso por Tenerife. El barco, afectado por el brote de hantavirus, ha atracado ya sin pasajeros en una zona controlada y preparada para recibir embarcaciones con riesgos sanitarios.

La llegada del Hondius estaba prevista para las 5:00 horas de la mañana de este lunes 18 de mayo. Una vez atracado, se pondrá en marcha una operación coordinada para la evaluación y evacuación de las 27 personas que todavía viajan en el crucero, 25 tripulantes y dos empleados del Instituto Nacional de Salud Pública y Medio Ambiente de Países Bajos (RIVM), encargados de supervisar la situación sanitaria durante la travesía.

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En un primer momento, se someterá a pruebas médicas a las 27 personas para comprobar su estado de salud. De los que todavía siguen a bordo, cuatro son ciudadanos neerlandeses y podrán completar la cuarentena en sus domicilios; y el resto son extranjeros (17 filipinos, 4 ucranianos, un ruso y un polaco).

La desinfección podría durar una semana

Miembros de la tripulación del crucero MV Hondius, afectado por un brote de hantavirus, desembarcan tras llegar al puerto de Róterdam, donde las autoridades neerlandesas preparan las medidas de cuarentena. (REUTERS/Piroschka Van De Wouw)
Miembros de la tripulación del crucero MV Hondius, afectado por un brote de hantavirus, desembarcan tras llegar al puerto de Róterdam, donde las autoridades neerlandesas preparan las medidas de cuarentena. (REUTERS/Piroschka Van De Wouw)

Tras su desembarco controlado, comenzará un exhaustivo proceso de limpieza y desinfección. Especialistas marítimos consultados por EFE han calculado que este proceso podría prolongarse durante al menos una semana, debido a las dimensiones del barco y la dificultad de certificar la eliminación completa del hantavirus. La naviera mide aproximadamente 107 metros de eslora y unos 17 metros de manga.

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Las operaciones de desinfección se realizarán en una zona portuaria preparada para la tarea, conocida como Europoort, en cooperación con diversas autoridades de Países Bajos y la compañía Oceanwie Expeditions, operadora del crucero. Así, solo personal autorizado podrá acceder al barco, que deberá realizar una evaluación completa del estado de la embarcación antes de iniciar la descontaminación.

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