Zuccotto, el postre italiano que puede destronar al panettone esta Navidad: aprende a prepararlo con estos sencillos pasos

El panettone es uno de los dulces típicos de Navidad y un emblema de las festividades de diciembre. Es un postre que parece no tener rival, sin embargo, le ha salido un rival serio: el zuccotto.

Este postre destaca por una presentación elegante y una textura esponjosa. Para prepararlo bien, requiere montar capas alternadas de bizcocho y un relleno cremoso a base de nata, mascarpone o ricotta y chocolate.

Tiempo de preparación

Preparación activa: 30 minutos

Enfriado en nevera: 4-5 horas

Ingredientes

1 bizcocho genovés 200 ml de leche caliente con 1 cucharada de cacao 300 g de ricotta o mascarpone 300 ml de nata montada fresca 120 g de azúcar glas 150 g de chocolate negro derretido 80 g de pepitas de chocolate 1 cucharada de cacao en polvo amargo

Cómo hacer el zuccotto, paso a paso

Forra un bol semiesférico (de unos 18-20 cm de diámetro) con film transparente, dejando que sobresalga bien por los bordes. Corta el bizcocho genovés en rebanadas de aproximadamente 1 cm de grosor. Humedece las rebanadas de bizcocho en la leche caliente con cacao rápidamente, sin empaparlas (no las sumerjas demasiado para evitar que se deshagan). Cubre las paredes y el fondo del bol con estas rebanadas de bizcocho humedecido, solapándolas ligeramente y presionando para que queden bien adheridas. Mezcla la ricotta o el mascarpone con el azúcar glas hasta lograr una crema fina y homogénea. Añade la nata montada y mezcla con movimientos envolventes para mantener la textura aireada (hazlo con suavidad para que la nata no se baje). Incorpora el chocolate negro derretido y las chispas de chocolate a la mezcla, moviendo un poco la preparación (añade el chocolate derretido ya frío para que no funda la nata). Vierte la crema resultante dentro del bol forrado de bizcocho y nivélala. Cubre la crema con más rebanadas de bizcocho humedecido, presionando ligeramente para cerrar bien. Tapa con el film transparente y lleva el bol a la nevera durante al menos 4-5 horas (mejor de un día para otro). Desmolda sobre una fuente, retira el film y espolvorea con cacao en polvo amargo antes de servir.

¿Cuántas porciones tiene esta receta?

Esta receta rinde aproximadamente ocho porciones.

Calorías aproximadas: 430 kcal

Grasas: 29 g

Carbohidratos: 35 g

Proteínas: 7 g

Azúcares: 23 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

El zuccotto navideño se puede conservar, en el frigorífico y tapado, hasta tres días sin perder su forma ni su sabor característico. Para mantener su frescura, es recomendable guardarlo en un recipiente hermético o cubrirlo cuidadosamente con film transparente, evitando que absorba olores.

No se aconseja congelarlo, ya que la nata y el queso del relleno tienden a separar su textura al descongelarse, lo que afectaría tanto a la cremosidad como a la presentación del postre.