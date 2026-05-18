Avance semanal de ‘Sueños de libertad’ del lunes 18 al viernes 22 de mayo: Bossard decide trasladar la producción a Marruecos

Bossard llega a la fábrica De la Reina en 'Sueños de libertad' (ATRESMEDIA).

La semana del 18 al 22 de mayo traerá un auténtico terremoto emocional a Sueños de libertad. La ficción diaria de Antena 3 afronta unos capítulos marcados por decisiones inesperadas, confesiones del pasado y el impacto de Antoine Brossard, cuya llegada pondrá en jaque el futuro de la fábrica y alterará por completo el equilibrio entre los personajes.

Las tensiones acumuladas durante las últimas semanas estallarán definitivamente en una colonia donde nadie parece estar a salvo de las consecuencias. Entre investigaciones, secretos familiares y heridas sentimentales todavía abiertas, los protagonistas tendrán que enfrentarse a situaciones límite.

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Episodio 562 del lunes 18 de mayo

El capítulo 562 arrancará con un importante avance en la investigación del robo de los camiones. La detención del principal sospechoso generará alivio entre algunos vecinos, aunque también despertará nuevas dudas sobre quién pudo colaborar desde dentro.

Mientras tanto, Valentina continuará evitando cualquier acercamiento con Andrés. Los fantasmas de su pasado y el recuerdo de Rodrigo seguirán pesando demasiado sobre ella, incapaz todavía de entregarse a una nueva relación. En paralelo, Nieves sorprenderá a Mabel con una inesperada propuesta relacionada con su futuro lejos de Toledo, aunque la joven no parecerá dispuesta a aceptar tan fácilmente ese cambio de vida.

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La jornada también estará marcada por el esperado encuentro entre Fina y Cloe, dos mujeres unidas indirectamente por Marta. El momento será cordial, aunque cargado de tensión emocional. Además, don Agustín seguirá investigando la muerte de Alberto, cada vez más convencido de que hay detalles que no cuadran. Por otro lado, Fina esconderá una información importante a Marta, algo que podría complicar nuevamente la relación entre ambas justo cuando intentan reconstruir su historia.

El capítulo de 'Sueños de libertad' del viernes 8 de mayo (Atresmedia)

Martes 19 de mayo: Brossard llega dispuesto a cambiarlo todo

La llegada de Antoine Brossard protagonizará el capítulo 563. El empresario francés aterrizará en la fábrica causando un enorme impacto entre trabajadores y propietarios. Desde el primer instante dejará claro que viene dispuesto a tomar decisiones contundentes.

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Antes de su aparición, Marta reprochará duramente a Tasio la marcha de Carmen, convencida de que sus infidelidades han destruido definitivamente a la familia. Además, Paula afrontará una entrevista laboral que podría abrirle una nueva etapa lejos de los De la Reina. La joven intentará empezar de cero mientras busca estabilidad tras los últimos conflictos vividos.

En otro frente, Salva continuará investigando si Álvaro participó realmente en el robo de los camiones junto a Gorito, unas sospechas que acabarán generando nuevas tensiones dentro de la colonia. El episodio también incluirá un emotivo reencuentro entre Damián y Fina, marcado por las disculpas y los errores del pasado. Sin embargo, el gran golpe llegará al final, cuando Brossard comunique oficialmente su decisión sobre el futuro de la fábrica: trasladar la producción a Marruecos.

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El capítulo de 'Sueños de libertad' del viernes 8 de mayo (Atresmedia)

Miércoles 20 de mayo: ataques de ansiedad y enfrentamientos

La noticia del traslado de la producción provocará un auténtico caos en el capítulo 564. Gabriel reaccionará con furia contra Brossard, incapaz de aceptar una decisión que considera una traición después de todo lo ocurrido. Damián también tratará de hacer cambiar de opinión al empresario francés, aunque sus intentos resultarán inútiles. La sensación de derrota comenzará a extenderse entre los trabajadores y la familia. Mientras tanto, don Agustín dará a Tasio un peligroso consejo relacionado con Carmen, alentándole a denunciarla por abandono del hogar.

La parte más delicada del episodio llegará con Fina, que sufrirá un fuerte ataque de ansiedad al recordar el trauma vivido con Santiago. Los recuerdos del pasado volverán a desbordarla emocionalmente. Además, Gabriel reprochará a Begoña su creciente cercanía con Eduardo, aumentando todavía más las tensiones personales en plena crisis empresarial.

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Marta y Fina en 'Sueños de libertad' (ATRESMEDIA).

Jueves 21 de mayo: confesiones devastadoras

El capítulo 565 estará cargado de revelaciones inesperadas. Mabel confesará finalmente a su madre que mantiene una relación sentimental con Salva, una noticia que cambiará completamente la dinámica familiar. En la fábrica, Andrés obligará a Gabriel a contar la verdad a los trabajadores sobre el traslado de la empresa, provocando desolación entre los empleados.

Por otro lado, la Guardia Civil aparecerá para interrogar a Álvaro por su posible implicación en el robo de los camiones, mientras las sospechas continúan creciendo. Marta también sorprenderá a Claudia con una propuesta laboral que podría modificar su futuro dentro de la tienda. Sin embargo, el momento más impactante llegará cuando Damián le confiese a Pablo una verdad demoledora: él fue responsable indirecto de la muerte de Gervasio. La revelación dejará completamente rota la relación entre ambos.

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El capítulo de 'Sueños de libertad' del viernes 8 de mayo (Atresmedia)

Viernes 22 de mayo: despedidas y nuevas sospechas

La semana terminará con un episodio especialmente intenso. Álvaro se enfrentará abiertamente a Salva tras sentirse señalado injustamente por el robo, desencadenando una fuerte discusión delante de todos. Nieves organizará una comida de despedida antes de abandonar Toledo, aunque las dudas sobre su pasado seguirán persiguiéndola. Don Agustín no dudará en confrontarla directamente por la muerte de Alberto, sospechando que oculta mucho más de lo que aparenta. Al mismo tiempo, Marta y Fina se despedirán definitivamente de la casa de los Montes, cerrando así una etapa fundamental de sus vidas.

Además, Fina realizará una misteriosa llamada a Argentina a espaldas de Marta, dejando abiertas nuevas incógnitas sobre sus verdaderas intenciones. Por último, Salva decidirá sincerarse con Mabel y revelarle toda la verdad sobre su pasado en prisión, esperando que ella pueda comprender quién es realmente antes de tomar una decisión definitiva sobre su relación.

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