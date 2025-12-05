España

Frutos secos, aceite de oliva y aguacate para el corazón: los alimentos que más ayudan a bajar el colesterol

La dieta es una aliada fundamental para proteger la salud cardiovascular y regular los niveles de colesterol

Guardar
Una mujer comiendo una tostada
Una mujer comiendo una tostada de aguacate (AdobeStock)

Para hacer frente al colesterol alto, la alimentación es una herramienta fundamental. En España, el 50 % de la población adulta sufre de hipercolesterolemia, según datos la Fundación Española de Corazón (FEC). El colesterol alto puede acumularse en las arterias y formar placa, lo que, con el tiempo, estrecha estos vasos sanguíneos hasta el punto de poder obstruirlos. Así, el flujo de sangre se dificulta y aumenta las probabilidades de formarse un coágulo de sangre, que puede provocar un infarto o un accidente cerebrovascular.

Una dieta variada y equilibrada es, por sí misma, un poderoso agente protector de la salud cardiovascular. Aunque los medicamentos son indispensables en muchos casos, ciertos alimentos pueden contribuir a mejorar los niveles de grasa en sangre y proteger al corazón. Entre ellos destacan el pescado rico en omega-3, los frutos secos, el aguacate y el aceite de oliva, todos pilares reconocidos en los patrones alimentarios saludables.

Uno de los grupos que destacan los profesionales de la Clínica Mayo son los pescados grasos, especialmente por su contenido en ácidos grasos omega-3. Estos ácidos no reducen directamente el colesterol LDL (el conocido como colesterol “malo”), pero sí son capaces de disminuir los triglicéridos, un tipo de grasa presente en la sangre cuyo exceso puede aumentar el riesgo de enfermedad cardíaca. Además, contribuyen a disminuir la presión arterial, reducir la tendencia a formar coágulos y, en personas que ya han sufrido un infarto, pueden disminuir el riesgo de muerte súbita.

Frutos secos para proteger el corazón

Los frutos secos, y en especial las almendras y las nueces, forman parte de los alimentos más completos para mejorar el perfil lipídico, pues su consumo regular puede aumentar el colesterol HDL (el “bueno”) y reducir el riesgo de enfermedad cardíaca. En el caso de las nueces, además, su aporte de ácidos grasos omega-3 vegetales les confiere un papel especialmente protector para quienes ya sufren problemas cardiovasculares. Sin embargo, al ser alimentos densos en calorías, los nutricionistas recomiendan limitarse a un puñado al día, bien sea como tentempié saludable o añadido a ensaladas y platos principales.

Otro alimento protagonista en las dietas protectoras del corazón es el aguacate, una fuente rica en nutrientes y en ácidos grasos monoinsaturados. Las investigaciones señalan que su fibra y su perfil graso pueden mejorar el colesterol HDL y también la calidad del LDL, lo que significa que reduce la presencia de partículas más dañinas para las arterias. Incluir dos porciones semanales de aguacate dentro de una alimentación equilibrada puede disminuir el riesgo de enfermedad cardíaca.

El doctor López Rosetta nos explica si es malo el colesterol.

El aceite de oliva, el gran aliado de la salud cardiovascular

La sustitución de grasas saturadas por monoinsaturadas, como las presentes en el aguacate, forma parte del patrón que ha hecho tan famoso a la dieta mediterránea, considerada una de las más beneficiosas para el corazón. Y dentro de este modelo destaca de forma especial el aceite de oliva, imprescindible en la gastronomía española y con un demostrado efecto cardioprotector.

Usarlo como reemplazo de otras grasas (como la mantequilla, la margarina o aceites refinados) es un cambio sencillo con enormes beneficios: puede utilizarse para saltear verduras, elaborar aderezos, marinar carnes o simplemente como sustituto de la mantequilla para untar pan. El aceite de oliva virgen extra, rico en compuestos antioxidantes, ha demostrado incluso reducir el riesgo de infarto cuando se incorpora de manera habitual a la dieta.

Temas Relacionados

ColesterolCorazónAlimentación saludableNutriciónNutrición EspañaEnfermedades y MedicamentosEnfermedades y Medicamentos EspañaEspaña-SaludEspaña-Noticias

Últimas Noticias

Atresplayer reivindica el talento local como la clave de su éxito: “Queremos que los creadores nos sientan como su hogar”

‘Infobae España’ conversa con Emilio Sánchez Zaballos, director de la plataforma de Atresmedia, que hace balance de los seis años de la marca

Atresplayer reivindica el talento local

Madrid encargó a dedo al abogado de Zaplana y exmiembro de Fuerza Nueva un informe sobre la “validez” del contrato sanitario del hospital de Torrejón

Fue en 2019, antes de que llegara Ayuso. Habían cambiado algunos accionistas del centro y la Comunidad quería saber las repercusiones en el contrato. El informe lo hizo Santiago Milans del Bosch, sobrino del militar golpista y que de joven fue juzgado y absuelto por ayudar a su hermano a atacar un ‘bar de izquierdas’

Madrid encargó a dedo al

Baleares, Canarias, Andalucía, Madrid y Cataluña son las regiones que más crecerán en 2025 y 2026 impulsadas por el turismo y los servicios

La inmigración dispara la población activa y explica la expansión económica de comunidades autónomas como Asturias, Castilla y León o Comunidad Valenciana

Baleares, Canarias, Andalucía, Madrid y

Giuseppe Piffaretti, maestro pastelero: “El panettone se come mejor en verano que en invierno, es una cuestión de mentalidad”

El pastelero de origen suizo es el creador de la Copa del Mundo de Panettone, y uno de los culpables de que este pan dulce navideño haya traspasado las fronteras de Italia hasta convertirse en un básico en obradores y supermercados de todo el mundo

Giuseppe Piffaretti, maestro pastelero: “El

El rey Juan Carlos narra la primera vez que compró churros, de incógnito y haciendo la cola: “Pregunté si se pedían sueltos o en raciones”

El monarca cuenta en sus memorias anécdotas que le sucedieron durante su tiempo libre en escenarios como una churrería o un restaurante republicano

El rey Juan Carlos narra
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Madrid encargó a dedo al

Madrid encargó a dedo al abogado de Zaplana y exmiembro de Fuerza Nueva un informe sobre la “validez” del contrato sanitario del hospital de Torrejón

La reunión de Pedro Sánchez con el primer ministro de Marruecos no pone fin al riesgo de una “guerra gris” con Mohamed VI

Varios opositores para ser Policía Local en Extremadura recusan a un vocal del tribunal por vínculos con dos academias donde se prepararon otros alumnos

Óscar Puente abre la puerta a viajar de pie en trenes españoles para mejorar la ocupación: “Esto es habitual en Europa”

El PSOE insiste en el entendimiento con Junts y acuerda, junto al PP, acelerar la tramitación de la Ley de multirreincidencia

ECONOMÍA

Baleares, Canarias, Andalucía, Madrid y

Baleares, Canarias, Andalucía, Madrid y Cataluña son las regiones que más crecerán en 2025 y 2026 impulsadas por el turismo y los servicios

Las trabajadoras de Primark denuncian condiciones precarias : “Ni un euro para los empleados pero sí para las ‘influencers’”

Números ganadores del Super Once del Sorteo 5

Manuel Requena, abogado, explica cuánto se queda Hacienda al alquilar tu casa: “La mayoría pierde dinero porque declara como si todo fuera beneficio”

Juan José Ebenezer, mecánico: “Si no pagaras impuestos sobre el combustible, estarías pagando la mitad”

DEPORTES

Así te hemos contado la

Así te hemos contado la victoria del Real Madrid ante el Athletic Club en San Mamés

El Real Madrid desarma al Athletic y muestra su mejor cara para conseguir los ansiados tres puntos en San Mamés

A qué hora y dónde ver el partido de LaLiga entre el Athletic Club y el Real Madrid

Joseba Elguezabal, el confidente de Pogacar, se marcha del UAE Team para fichar por el Athletic Club

Así te hemos contado la victoria del FC Barcelona ante el Atlético de Madrid en LaLiga