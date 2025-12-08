Flan de turrón de chocolate: un postre diferente para sorprender a tus invitados en Navidad

El invierno y, en concreto, las navidades, son una época en la que los dulces y las reuniones familiares cobran una gran importancia. El turrón es uno de los postres más representativos, siendo un emblema de estas fechas.
Si estás buscando un postre con el que sorprender a tus invitados, el flan de turrón de chocolate puede ser una opción ideal para ti. Este se elabora a partir de una mezcla triturada de turrón blando y chocolate negro, leche, nata y cuajada.
Tiempo de preparación
- Preparación activa: 20 minutos
- Cocción: 10 minutos
- Enfriado y cuajado en frío: mínimo 4 horas
- Tiempo total: unas 4 horas y media
Ingredientes
- 300 ml de leche entera
- 75 ml de nata líquida para montar (35% MG)
- 100 g de turrón blando de Jijona
- 100 g de chocolate negro para postres (mínimo 70% cacao)
- 1 sobre de cuajada en polvo (12 g)
- 1/2 cucharada de azúcar
- Caramelo líquido
Cómo hacer flan turrón de chocolate, paso a paso
- Impregna la base y las paredes de los moldes con caramelo líquido.
- Disuelve el sobre de cuajada en un poco de leche fría, removiendo para evitar grumos.
- Trocea el turrón y el chocolate en pedazos pequeños.
- Coloca en un recipiente el turrón, el chocolate, el resto de la leche, la nata, la cuajada disuelta y el azúcar. Tritura con batidora hasta lograr una mezcla homogénea.
- Vierte la mezcla en un cazo y calienta a fuego medio, removiendo constantemente para que no se pegue ni hierva abruptamente.
- Cuando empiece a hervir suavemente, retira del fuego.
- Vierte la mezcla en los moldes caramelizados, utilizando una cuchara para evitar que el caramelo se mezcle con la base.
- Deja enfriar hasta que tome temperatura ambiente, y luego refrigera mínimo 4 horas o toda la noche hasta que el flan cuaje completamente.
- Desmolda justo antes de servir, pasando un cuchillo por los bordes para facilitar el desprendimiento. Decora al gusto.
¿Cuántas porciones tiene esta receta?
Aproximadamente 6 porciones individuales.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?
- Calorías aproximadas: 270 kcal por porción
- Carbohidratos: 23 g
- Proteínas: 4 g
- Grasas: 17 g
- Azúcares: 18 g
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.
¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?
El flan de turrón de chocolate se conserva, bien tapado en el frigorífico, hasta 3 días. Es importante guardarlo en un recipiente hermético o cubrirlo cuidadosamente con film transparente para evitar que absorba olores de otros alimentos y mantener su textura cremosa.
Además, conviene colocarlo en una zona de la nevera donde la temperatura sea estable, preferiblemente en los estantes centrales. No se recomienda congelar este postre, ya que la descongelación altera su consistencia. El flan puede aguarse, separarse en capas o perder su suavidad característica. Para disfrutarlo en su mejor estado, lo ideal es consumirlo dentro de los primeros días tras su preparación.