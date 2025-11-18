Cómo hacer turrón de almendras blando: el clásico navideño para disfrutar en familia

El turrón de almendras blando es uno de los emblemas más dulces de la Navidad española. Esta delicia de color dorado y textura cremosa, nacida en la región de Jijona, ha conquistado paladares dentro y fuera de España, consolidándose como un clásico imprescindible en celebraciones y reuniones familiares.
Su origen hunde raíces en la tradición árabe de la Península Ibérica, y la receta tradicional apenas ha cambiado con el paso del tiempo. La variante blanda, conocida como turrón de Jijona, se obtiene moliendo las almendras tostadas y mezclándolas con miel y azúcar hasta lograr esa masa fina y untuosa. Es frecuente encontrarlo servido en tabletas rectangulares, acompañado de café o cava, y marida bien con vinos dulces o brandy.
Receta de turrón de almendras blando
La receta del turrón de almendras blando requiere paciencia y precisión para conseguir su textura característica, cremosa y homogénea. La fórmula tradicional parte de almendras peladas tostadas y molidas, un almíbar denso de azúcar, la ralladura de limón y canela. El resultado final es una pasta fina de sabor dulce, intenso y delicado, que se deja reposar en moldes para tomar forma.
Tiempo de preparación
- Preparación activa: 30 minutos
- Reposo en molde: 4-5 horas
- Tiempo total: Aproximadamente 5 horas y 30 minutos
Ingredientes
- 1 kilo de almendras peladas tostadas y molidas
- 1 kilo de azúcar
- 1 litro de agua
- Ralladura de un limón
- 1 cucharadita de canela
Cómo hacer turrón de almendras blando, paso a paso
- Prepara un almíbar poniendo el azúcar y el agua en una cazuela y deja hervir hasta que espese.
- Añade la ralladura de limón y la canela al almíbar y mezcla bien.
- Reduce a fuego bajo. Incorpora poco a poco las almendras molidas, removiendo constantemente.
- Sigue removiendo sin parar hasta que obtengas una pasta homogénea y fina. Es fundamental no dejar de mover la mezcla para evitar que se pegue o se queme.
- Vierte la mezcla en un molde rectangular y presiona bien para que no queden burbujas.
- Deja reposar el turrón durante al menos cuatro o cinco horas en un lugar fresco para que tome consistencia.
- Desmolda con cuidado y sirve el turrón en porciones.
Consejos clave:
- Asegúrate de usar almendras de calidad, tostadas recientemente, para un sabor óptimo.
- La paciencia en el reposo garantiza la textura blanda y tradicional.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Esta receta rinde para 8 personas (aproximadamente una tableta grande de turrón).
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?
- Calorías: 450 kcal
- Carbohidratos: 54 g
- Grasas: 18 g
- Proteínas: 9 g
- Azúcar: 50 g
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.
¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?
El turrón de almendras blando se conserva bien durante dos semanas en un recipiente hermético a temperatura ambiente, en un lugar fresco y seco. También puede conservarse en el frigorífico, pero debe atemperarse antes de servirse para recuperar su textura óptima.