Los cruces del Mundial 2026: cuál sería el camino de España a la gran final

Este primer viernes de diciembre se ha producido el habitual sorteo para escoger los rivales del próximo Mundial de fútbol masculino de 2026, en el que la selección española ha resultado encabezar el grupo H. Las sedes estarán ubicadas en Estados Unidos, México y Canadá. En el sorteo llevado a cabo desde Washington, han quedado definidos los 12 grupos, entre los que se moverán las 48 selecciones partícipes. No obstante, habrá que esperar hasta mañana para conocer el cronograma oficial que publicará la FIFA.

La selección española, en su inicio del camino hacia la victoria, se topará con sus rivales de grupo: Uruguay, Arabia Saudí y Cabo Verde. A falta de unas horas para que la FIFA publique el cronograma definitivo con las localizaciones, España jugará sus primeros tres partidos de grupo en Estados Unidos. La primera cita, el lunes 15 de junio, será en el estadio de Miami contra Cabo Verde. En esta misma ubicación jugará el segundo partido del Mundial, el domingo 21 de junio, contra Arabia Saudita. Cuatro días después, el viernes 26 de junio, se citará con Uruguay en el estadio de Houston.

No obstante, aun por confirmar, está la sede en la que se concentrará la selección española durante el Mundial. En principio, Luis de la Fuente y los suyos se hospedarán durante el verano de 2026 en Chicago, tras descartar Miami por las tormentas, según han comentado los periodistas de Carrusel Deportivo, de Cadena Ser, al inicio de su locución.

Qué ocurre si España queda primera de grupo

Tanto el primero como el segundo del grupo H, en el que se encuentra España, pasarán a dieciseisavos de final. En esta fase, en el caso de que la selección española se posicione en primer lugar, se enfrentará al segundo del grupo J, compuesto por Argentina, Argelia, Austria y Jordania. El partido se disputará el 2 de julio en el estadio de Los Ángeles. Si continúa por la senda de la victoria, España pasará a octavos de final. En esta fase, en la que le tocaría jugar un 6 de julio en Dallas, sus posibles rivales son los segundos de los grupos K (Portugal, Colombia, Uzbekistán y el ganador de la repesca entre República del Congo, Jamaica y Nueva Caledonia) o L (Inglaterra, Croacia, Panamá y Ghana).

Una vez sorteados los octavos, y en caso de seguir hacia el podio, la selección española jugará el 10 de junio en Los Ángeles los cuartos de final. En esta fase, lo más probable es que España se mida contra los primeros del grupo G (Bélgica, Irán, Egipto y Nueva Zelanda) o del grupo D (EE. UU., Australia, Paraguay y el ganador de la repesca entre Turquía, Rumanía, Eslovaquia y Kosovo). En caso de llegar a semifinales, los equipos a los que España deberá enfrentarse ya serán grandes rivales como Alemania, Francia u Holanda. Sea como fuere, la cita está prevista para el 14 de julio en el estadio de Dallas.

Qué ocurre si España queda segunda de grupo

Dado que tanto el primero como el segundo equipo que salgan de la fase de grupos van a dieciseisavos, las posibilidades para España son amplias. En esta ronda, La Roja debería enfrentarse también con el grupo J, pero esta vez, contra la primera selección entre Argentina, Argelia, Austria y Jordania. El partido se disputaría el 3 de julio en Miami. Si consigue sortear este enfrentamiento, España pasará a octavos de final contra los segundos del grupo D (EE. UU., Australia, Paraguay y el ganador de la repesca entre Turquía, Rumanía, Eslovaquia y Kosovo) o los segundos del grupo (G Bélgica, Irán, Egipto y Nueva Zelanda).

Si sigue camino hacia la victoria, la selección de Luis de la Fuente jugará, presumiblemente, contra el primero del grupo B (Canadá, Suiza, Qatar o la repesca entre Italia, Irlanda del Norte, Bosnia y Gales) o el primero del grupo K (Portugal, Colombia, Uzbekistán y el ganador de la repesca entre República del Congo, Jamaica y Nueva Caledonia). Del mismo modo, tras vencer en los cuartos de final, España llegaría a semifinales el 15 de julio en Atlanta. En este caso, rivales de envergadura serían las selecciones de Brasil, Argentina, Portugal e Inglaterra.

Sorteo de grupos del Mundial 2026

El sorteo de las selecciones de fútbol que configurarán los grupos en el Mundial 2026 ha tenido lugar la tarde del viernes 5 de diciembre, en Washington. Durante la ceremonia, han estado presentes los tres presidentes que acogerán en sus ciudades los 104 partidos que se llevarán a cabo entre junio y julio de este próximo año. Claudia Sheinbaum, Mark Carney y Donald Trump han estado amenizados por el tema oficial del Mundial: Somos Más, interpretada por los artistas colombianos Carlos Vives y Wisin, la argentina Emilia y el mexicano Xavi.

Grupo A: México, Sudáfrica, Corea del Sur y Europa D.

Grupo B: Canadá, Europa A, Qatar y Suiza

Grupo C: Brasil, Marruecos, Haití y Escocia.

Grupo D: Estados Unidos, Paraguay, Australia y Europa D.

Grupo E: Alemania, Curazao, Costa de Marfil y Ecuador.

Grupo F: Países Bajos, Japón, Europa B y Túnez.

Grupo G: Bélgica, Egipto, Irán y Nueva Zelanda.

Grupo H: España, Cabo Verde, Arabia Saudita y Uruguay.

Grupo I: Francia, Senegal, Repechaje 2 y Noruega.

Grupo J: Argentina, Argelia, Austria y Jordania.

Grupo K: Portugal, Repechaje 1, Uzbekistán y Colombia.

Grupo L: Inglaterra, Croacia Ghana y Panamá.

Además de los doce grupos que se enfrentarán en el Mundial 2026, también se conocen las repescas desde hace un par de días.

Europa A: Italia/Irlanda del Norte o Gales/Bosnia y Herzegovina

Europa B: Ucrania/Suecia o Polonia/Albania

Europa C: Turquía/Rumania o Eslovaquia/Kosovo

Europa D: Dinamarca/Macedonia del Norte o República Checa/República de Irlanda

Repechaje 1: Nueva Caledonia/Jamaica o República Democrática del Congo

Repechaje 2: Surinam/Bolivia o Irak

Calendario completo del Mundial 2026

El cronograma completo del Mundial 2026 será presentado por la FIFA en la tarde del sábado 6 de diciembre, sobre las 18:00 horas, aproximadamente. A continuación, la fase de grupos que se disputará entre el 11 y el 27 de junio del próximo verano.

Fase de grupos del Mundial 2026

Todas aquellas selecciones que pasen a dieciseisavos de final, es decir, los primeros y segundos de cada uno de los grupos, se enfrentarán entre ellas entre el domingo 28 de junio y el 3 de julio de 2026. Las sedes estarán repartidas, igual que en la fase de grupos, entre Estados Unidos, Canadá y México.

Dieciseisavos de final del Mundial 2026

La siguiente fase, los octavos de final, tendrá lugar entre el sábado 4 de julio, día especialmente celebrado para Estados Unidos, y el martes 7 de julio del próximo verano.

Octavos de final del Mundial 2026

Los cuartos de final del Mundial de 2026 se jugarán en Estados Unidos y los partidos se disputarán entre el jueves 9 de julio y el sábado 11 de julio.

Cuartos de final del Mundial 2026

Tras esta fase, las semifinales se disputarán también en el país gobernado por Donald Trump durante los días martes y miércoles 14 y 15 de julio. Las sedes serán Atlanta y Dallas. Tras estos dos partidos, se producirá uno del que saldrá la selección en tercer puesto del Mundial 2026, celebrado el sábado 18 de julio en Miami. Mientras que la gran final será en New Jersey el domingo 19 de julio, poniendo fin al Mundial de 2026.

Novedades en el Mundial 2026: más sedes, más días y la FIFA de la Paz para Trump

Desde 1930, año en el que se celebró el primer Mundial de fútbol, la competición se disputará en tres países diferentes. En esta ocasión, serán Canadá, Estados Unidos y México las sedes, aunque el país gobernado por Donald Trump tendrá especial protagonismo: EE. UU. acogerá 78 partidos de los 104 que se disputarán, Canadá 13 y México otros 13. Para los que quieran estar atentos y no perderse nada, cada día se jugarán tres partidos en franjas horarias diferentes.

El primer ministro canadiense, Mark Carney, la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, el presidente estadounidense, Donald Trump, y el presidente de la FIFA, Gianni Infantino. Los cuatro sostienen nombres de países en el sorteo de la Copa Mundial de Fútbol 2026 en el Kennedy Center de Washington, el viernes 5 de diciembre de 2025. / AP Foto - Jacquelyn Martin

El calendario de la Copa Mundial de la FIFA 2026 introduce una estructura inédita que prioriza el descanso de los equipos y la logística de los aficionados. De este modo, se aseguran tres días de descanso antes de 103 de los 104 partidos. Es decir, antes de que se dispute la gran final en New Jersey el domingo 19 de julio del próximo verano.

Rafael Louzán, nuevo presidente de la Federación Española de Fútbol, aboga por el Bernabéu para final del Mundial 2030, con Valencia y Vigo como sedes.

En cuanto a la ciudad anfitriona, Dallas es la favorita con mayor actividad: nueve partidos. Y en lo que se refiere a las sedes pre final del Mundial, Miami acogerá el partido por el tercer puesto; las semifinales serán en Dallas y Atlanta; y la final en Nueva Jersey. El diseño del torneo busca reducir los desplazamientos, concentrando la mayoría de los encuentros en las regiones este, centro y oeste de los países anfitriones. En esta ocasión, el Mundial también durará una semana más de lo habitual. El calendario marca el 11 de junio como fecha de inicio de las competiciones, en el campo Azteca, en México. Y la gran final está programada para el 19 de julio en Nueva Jersey.