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El pueblo amurallado con más librerías por habitante: declarado Conjunto Histórico-Artístico y primera Villa del Libro de España

El 80% de su recinto permanece intacto y la visita se convierte así en un paseo mágico por la Edad Media

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El interior de una de las librerías del pueblo. (María García Arenales)
El interior de una de las librerías del pueblo. (María García Arenales)

Urueña, en la provincia de Valladolid, es un destino único para los amantes de la literatura y la historia. Este pequeño municipio, rodeado por murallas medievales y declarado Conjunto Histórico-Artístico, ostenta el título de pueblo con más librerías por habitante de España. De sus poco más de 200 vecinos, casi todos comparten el orgullo de vivir en la primera Villa del Libro del país, un proyecto cultural que ha convertido a Urueña en un refugio de las letras, la caligrafía y la encuadernación. Pasear por sus calles empedradas significa recorrer un auténtico museo al aire libre, donde cada rincón respira cultura y tradición.

Ubicada sobre las llanuras de Tierra de Campos, Urueña se ha ganado un puesto destacado en el panorama cultural español gracias a la restauración de su conjunto monumental y a la apuesta decidida por la literatura como seña de identidad. Atrae a bibliófilos y curiosos de toda España, que encuentran aquí una oferta literaria sorprendente: el mayor número de librerías por habitante, espacios dedicados a libros antiguos, encuadernación artesanal o periodismo, y una agenda permanente de talleres y actividades. La experiencia de visitar Urueña va mucho más allá de la compra de libros: es la oportunidad de sumergirse en un ambiente donde la pasión por la lectura y el patrimonio se fusionan.

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El perfil de Urueña como destino turístico se completa con su entorno monumental. El 80% de su recinto amurallado permanece intacto, preservando el trazado de una villa medieval que ha sabido conjugar la conservación con la innovación cultural. Dentro de sus muros se esconden calles tranquilas, plazas sosegadas y edificios restaurados que invitan a la calma y la reflexión, en un entorno que resulta perfecto para una escapada de fin de semana o una jornada de turismo literario.

Urueña, Villa del Libro: cultura en cada rincón

El nacimiento de la Villa del Libro se debe al impulso de la Fundación Joaquín Díaz y al interés de convertir a Urueña en un referente intelectual de Castilla y León. El proyecto, inspirado en el modelo de Hay-on-Wye en Gales, se apoyó en la rehabilitación de edificios históricos y en incentivos para atraer librerías independientes, talleres de caligrafía y espacios culturales. Este modelo ha tenido un éxito notable: cada año, cerca de 70.000 visitantes llegan atraídos por la oferta literaria y la posibilidad de participar en actividades que van desde conferencias hasta cursos de encuadernación o exposiciones temáticas.

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La librería 'Amapolas' celebra el Día del Libro en Madrid. (Europa Press)

Las librerías de Urueña están especializadas en diferentes géneros y temáticas, ofreciendo desde libros antiguos y descatalogados hasta volúmenes de fotografía, periodismo o arte del libro. Entre las más populares destacan la Librería Páramo, la Alcaraván o la Primera Página, cada una con su propia personalidad y propuesta. Además, talleres de caligrafía y encuadernación permiten al visitante descubrir oficios tradicionales y llevarse a casa una experiencia creativa y didáctica. El ambiente que se respira en Urueña es el de un pueblo que ha abrazado la cultura como modo de vida y que ha hecho de la literatura su principal atractivo.

El modelo de la Villa del Libro ha supuesto, además, un revulsivo para la vida local. Los habitantes de Urueña han visto cómo el turismo cultural ha revitalizado el municipio y generado oportunidades en torno a la hostelería, la artesanía y los servicios culturales. La convivencia entre vecinos, libreros y visitantes crea un ambiente acogedor, en el que la conversación sobre libros y la participación en eventos culturales son parte del día a día.

Patrimonio histórico y recorrido monumental

El atractivo de Urueña no se limita a sus librerías. La villa conserva el 80% de sus murallas medievales, erigidas en el siglo XII, que protegen un casco antiguo declarado Conjunto Histórico-Artístico desde 1975. El paseo por sus calles permite descubrir monumentos como la Ermita de la Anunciada, un ejemplo único del románico lombardo en Castilla y León, con sus bandas decorativas, arquillos ciegos y un cimborrio octogonal sobre el crucero.

Imagen de la muralla medieval de Urueña, en Valladolid. (María García Arenales)
La muralla medieval de Urueña, el pueblo de las librerías, en Valladolid. (María García Arenales)

Otro punto de interés es el castillo de Urueña, original del siglo XI, que alberga el pintoresco cementerio municipal, considerado uno de los más singulares de España por la ubicación sobre las ruinas de la antigua fortaleza. El entramado de puertas medievales, como la Puerta de la Villa y la del Azogue, dan acceso a un núcleo urbano que ha sabido conservar su esencia a lo largo de los siglos. El recorrido por Urueña invita a perderse entre muros antiguos, rincones literarios y panorámicas del “Mar de Castilla”, dibujando un paisaje en el que la cultura y la historia se dan la mano para ofrecer al viajero una experiencia inolvidable.

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