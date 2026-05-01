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Reino Unido activa el nivel ‘grave’ de amenaza terrorista y señala que “es muy probable un ataque”

El cambio de nivel se ha producido a raíz de los apuñalamientos en Golders Green el pasado 29 de abril

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Coches policiales en Londres tras el ataque antisemita (REUTERS/Jack Taylor)
Coches policiales en Londres tras el ataque antisemita (REUTERS/Jack Taylor)

El Reino Unido ha elevado el nivel de amenaza terrorista nacional a ‘grave’, lo que implica que “es muy probable un ataque”, según ha comunicado el Centro Conjunto de Análisis del Terrorismo (JTAC) este viernes. El cambio de nivel se ha producido a raíz de los apuñalamientos en Golders Green el pasado 29 de abril, aunque las autoridades subrayan que la medida no obedece solo a ese caso, sino a una tendencia prolongada en los riesgos detectados en el país.

Según el gobierno británico, esta decisión busca diseñar un entorno de seguridad más completo para responder al aumento sostenido de amenazas islamistas o de extrema derecha. El JTAC ha identificado un volumen y complejidad crecientes en los incidentes de los últimos días. Se han detectado intentos de planificación de atentados, desplazamientos de extremistas y procesos de radicalización tanto en internet como en la vida diaria.

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El contexto internacional, marcado por el conflicto en Oriente Medio, ha elevado la preocupación respecto a la vulnerabilidad de personas e instituciones judías e israelíes en el Reino Unido, al igual que en otros países. El JTAC advierte de una amenaza significativa contra estos colectivos, como reflejan los incidentes recientes tanto a nivel nacional como internacional.

Tras el ataque, producido este miércoles, el gobierno británico ha elevado a grave el nivel de alerta terrorista y ha prometido aumentar la protección a la comunidad judía.

Sistema que mide el riesgo terrorista

El nivel de amenaza terrorista nacional se organiza en cinco categorías: bajo, moderado, sustancial, grave y crítico. La subida al segundo nivel más alto implica que la probabilidad de un ataque ya no solo es posible, sino muy probable. Esta clasificación se aplica a todo el Reino Unido, aunque para el terrorismo vinculado específicamente a Irlanda del Norte en ese territorio, el nivel actual permanece en ‘sustancial’.

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El JTAC revisa periódicamente estos niveles, teniendo en cuenta factores como la inteligencia disponible, la capacidad de los posibles atacantes y el análisis de incidentes previos. El objetivo es anticipar la probabilidad de un ataque a corto plazo y ajustar las medidas de seguridad. La publicación de los niveles permite justificar controles adicionales en infraestructuras críticas y lugares de gran afluencia, contribuyendo así a la preparación y protección de la sociedad ante posibles amenazas.

Un detenido en Melilla en una operación contra el terrorismo yihadista

Recomendaciones y papel de la ciudadanía

Las autoridades insisten en la importancia de la vigilancia ciudadana ante el peligro del terrorismo. Se recomienda informar de cualquier actividad sospechosa a la policía (999) o a la línea antiterrorista (0800 789 321). Si la información no implica una amenaza inminente, puede contactarse con el MI5. La colaboración entre la población y los cuerpos de seguridad es fundamental para detectar riesgos y actuar con rapidez.

El cambio de nivel no implica necesariamente medidas excepcionales para el público, pero sí exige una actitud de alerta y comprensión ante los refuerzos de seguridad. El gobierno mantiene sistemas de alerta y recursos informativos para empresas y ciudadanos, e insiste en la transparencia y la preparación ante el riesgo real que afronta el país. Además, el acceso a estos recursos permite a la ciudadanía saber cómo actuar en caso de emergencia y entender la importancia de mantenerse informada sobre el contexto de seguridad.

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