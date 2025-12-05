España Deportes

Una novata, una histórica y una sorpresa en el pasado torneo: así es el grupo H en el que jugará España en el Mundial 2026

La selección española se enfrentará en la fase de grupos a Uruguay, Arabia Saudí y Cabo Verde

Los jugadores de la selección
Los jugadores de la selección española de fútbol (Europa Press)

España ya sabe quiénes serán sus primeros rivales en el Mundial 2026. Los de Luis de la Fuente acudían al sorteo de la cita mundialista bajo un aura de éxito. Tras proclamarse campeones de la Eurocopa de 2024 en una final de infarto ante Inglaterra; sellaron su clasificación para el torneo internacional sin conocer la derrota. Ahora ya sabe quiénes serán sus compañeros de grupo durante la fase inicial del torneo: Uruguay, Arabia Saudí y Cabo Verde. Serán estas selecciones las protagonistas de la aventura española en la competición mundialista.

La clasificación de España en el Mundial fue cómoda y casi perfecta. Durante el primer duelo consiguieron superar a Turquía por 0-6. Una victoria que volvió a repetirse ante Georgia por 2-0; y ante Bulgaria por 4-0. El partido de vuelta ante Georgia no dejó lugar a dudas, ya que la selección española endosó un amplio 0-4. El único duelo donde no consiguió ganar fue en el decisivo encuentro ante Turquía, que terminó en 2-2, suficiente para certificar su clasificación para el Mundial 2026.

Bajo esa aura de éxito, de buenas sensaciones y de superioridad, acudía al sorteo del Mundial 2026, para conocer a sus primeros rivales. Los de Luis de la Fuente han conseguido formar un equipo equilibrado y encontrar su propio estilo, olvidando por completo el histórico tiki taka con el que España conquistó su primer Mundial en el año 2010. Los fantasmas de la generación de Xavi, Iniesta, David Villa, Xabi Alonso, Iker Casillas, Puyol o Silva, se marcharon de la selección y con ellos un estilo de juego para ir dejando paso a Lamine Yamal, Fabián, Nico Williams, Pedri, Dani Olmo o Cucurella, quienes impusieron la potencia y un juego más directo que les llevó a conquistar la Eurocopa.

Los jugadores de la selección
Los jugadores de la selección española (EFE/Jorge Guillén)

Uruguay, Arabia Saudí y Cabo Verde

Ahora ya conocen quiénes serán sus primeros rivales en la cita mundialista. Uruguay es el equipo más complicado de un grupo que cierran dos inexpertas Arabia Saudí y Cabo Verde. Los charrúas son un hueso duro de roer, que lleva dos Mundiales a sus espaldas y una dureza en su juego a la que no están acostumbrados los españoles. Su jugador más destacado es Fede Valverde, futbolista del Real Madrid, donde ha demostrado su polivalencia y capacidad para adaptarse a cualquier posición. Sin embargo, ahora no vive sus mejores momentos, ya que incluso perdió un partido amistoso ante Estados Unidos por 5-1. Una derrota que hizo que saltaran todas las alarmas justo antes del sorteo del Mundial 2026.

Cabo Verde será otra de las rivales de España en la fase de grupos del Mundial. La selección es una de las novatas de esta edición, dado que nunca antes había conseguido la clasificación para el torneo internacional. Con tan solo 500.000 habitantes, el pequeño país acude a la cita bajo la euforia de quien pisa terreno desconocido y planta su bandera por primera vez. A nivel continental, sí ha hecho sus pinitos, ya que consiguió llegar a cuartos de final en las Copas Africanas de 2013 y 2023.

Luis de la Fuente valora la gesta de la Selección: España, campeona de la Eurocopa.

El grupo lo cierra Arabia Saudí. El equipo conoce lo que es participar en un Mundial, lo ha hecho hasta en seis ocasiones. Sin embargo, nunca ha sido capaz de pasar de fase de grupo. Es decir, el máximo rival para el equipo español serán los charrúas. Serán ellos quienes podrían truncar las esperanzas de la selección española de pasar a la siguiente ronda como primera de grupos para poder evitar a Argentina hasta la final; y a Francia e Inglaterra hasta semifinales. España tiene todavía un largo camino por delante, pero acude a la cita mundialista como una de las favoritas y sueña con sumar una segunda estrella a su camiseta.

